SaveTheMusic presenta: Daniel Kahn, Psoy Korolenko, Oy Division – “The Unternationale” desde Tel Aviv

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Concierto desde Tel Aviv, grabado el 5 Nov 2008 en 7 Club.

Daniel Kahn, Psoy Korolenko, Oy Division – “The Unternationale” desde Tel Aviv.

Lista de canciones:

1. 0:41 Instrumental

2. 3:50 Intro

3. 4:43 Rakhmones afn Tayvl / Sympathy for whom? / Симпатия к дьяволу

4. 11:45 Ekh Lyuli Lyuli / Эх, люли, люли

5. 15:34 The Tinternationale

6. 16:30 Nikolay’m Mapole

7. 20:48 Instrumental

8. 23:51 Vel mir iberkumen / We Shall Overcome

9. 26:25 The Unternationale / Унтернационал

10. 30:32 Oy, ir narrishe Tsienistn / Oh You Foolish Little Zionists / Глупые сионисты

11. 33:18 Ikh heyb oyf mayn hand un ikh shver / I Raise My Hand Up And I Swear / Я клятвенно руку подъемлю

12. 37:26 In zaltsikn yam / Beneath the Salt Sea / В соленом море

13. 43:09 S’iz nito keyn klug lid vegn Trotski / Песня о Троцком

14. 45:05 When the Cosmonaut Cries

15. 47:04 S’hot gelebt bay undz a khaver / Колхозная застольная

16. 48:48 Dumay! / Think! / Думай!

17. 54:45 Zemlyak / Земляк

18. 59:41 Aleyn tsuzamen / Together Alone

19. 1:03:01 Klezmer Bund

20. 1:06:17 Nye zhuritse khloptsi / Не журиться, хлопцы

Encore:

21. 1:11:40 Любо, братцы, любо

22. 1:15:45 Borsht

23. 1:20:50 Instrumental

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California.