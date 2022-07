Larry Rubin menciono que lo hace tres semanas era afirmo, era una posibilidad, hoy se concretó con la formalización de las consultas presentadas por el gobierno norteamericano.

En repetidas ocasiones el Gobierno de los Estados Unidos trabajo fuertemente para construir soluciones, sin embargo, las compañías norteamericanas se siguen enfrentando a un trato injusto por parte del Gobierno de México.

Aún hay tiempo para corregir el rumbo y demostrar que el Gobierno de México si se apegara a la letra y espíritu del T-MEC y demostrar que México si respeta contratos y acuerdos.

Con ánimo y esperanza, el presidente de la comunidad estadounidense, Larry Rubin, Presidente de The American Society of Mexico, A. C., menciono que “el Gobierno de México aún tiene tiempo de corregir el rumbo y así demostrar que el Gobierno de México se apegara al espíritu y letra del T-MEC con el objetivo principal de continuar atrayendo inversiones de diferentes sectores y así demostrar que México si respeta sus obligaciones estipuladas en el T-MEC sobre todo aquellas bajo los capítulos de acceso al mercado, inversión y empresas de propiedad estatal”.

Así mismo, recordó que como lo advirtió tres semanas atrás, hoy se concretó con la formalización de consultas a través del mecanismo previsto en capítulo 31 para resolver diferencias.

Reafirmo que “la comunidad americana confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará lo correcto y forjara una agenda para resarcir el daño que se le ha causado a inversionistas extranjeros.”

Finalizo mencionando que “es deseo de la American Society of Mexico que el país continúe atrayendo grandes montos de inversión y estos se multipliquen” dijo que “tomando las decisiones justas para los inversionistas y México estamos seguro de que la relación comercial entre los 3 países socios florecerá”.