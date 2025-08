¿Se parecen Trump y Milei?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El politólogo argentino Andrés Malamud, investigador en Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, disertó en Montevideo.

Durante su exposición, señaló que en algunos países lo que está en crisis no es la democracia, sino el liberalismo, entendido como el respeto por las minorías. Si no se respeta este principio —si se intenta cooptar al Poder Judicial o se ataca a los periodistas críticos— puede que haya democracia, pero no liberalismo.

¿Qué tienen en común los líderes antiliberales?, le preguntó un periodista.

Malamud respondió que el trío Trump-Milei-Bolsonaro logró cierto éxito electoral al capitalizar el descontento con el desempeño democrático. Sin embargo, tanto el brasileño como el estadounidense perdieron su certificación liberal el día en que se negaron a aceptar su derrota en las urnas.

En cuanto a Javier Milei, dijo que, por ahora, es un caso distinto. El republicano (Trump) ha desobedecido decisiones judiciales; el argentino, aún no. No obstante, Milei está utilizando el aparato del Estado para insultar y agraviar, especialmente a quienes critican su plan económico. Aunque podría haber un interés legítimo —como atraer inversión extranjera—, sus formas son cuestionables.

Respecto a Nayib Bukele, lo calificó como un modelo exitoso de políticas no replicables.

Sobre los votantes de Trump, Malamud reflexionó que en EE. UU. es difícil tener una vida digna con un trabajo mediocre. Los llamados rednecks —así denominados por el color de su cuello debido a las labores agrícolas— constituyen una masa que se siente marginada por las élites urbanas de las costas y que está disconforme con la inmigración.

Trump, sostuvo, ha comenzado a desfinanciar instituciones educativas prestigiosas que podrían criticarlo. Milei aún no ha seguido ese camino.

Ambos líderes comparten una afinidad por lo tecnológico. No es casual que al presidente argentino lo respalden jóvenes libertarios digitales.

Trump es mercantilista: cree que lo mejor para EE. UU. es exportar más de lo que importa. Es industrialista, desea que las compañías produzcan localmente. Para Malamud, esto es un error: en la economía globalizada, ni siquiera un teléfono inteligente puede fabricarse enteramente dentro de un solo país.

El politólogo lo calificó como un estadista torpe, que combate uno de los fundamentos de la grandeza estadounidense: la atracción de talento. Al restringir la inmigración y desfinanciar universidades, impide captar cerebros extranjeros y debilita la innovación tecnológica, dejando terreno libre a China.

Trump también muestra una admiración poco habitual por autócratas como Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un.

A diferencia de Milei, Trump es proteccionista en lo comercial. Malamud entiende que la imposición de aranceles diferenciales busca competir geopolíticamente con China, pero también responde a su perfil de “macho alfa” que intenta someter a sus contrapartes.

En cuanto a Milei, Malamud traza una analogía entre los inicios del libertarismo y los del peronismo: ambos movimientos se construyeron desde el Estado. Pero Milei no es nacionalista, sino globalista: pone a la libertad por encima de la Argentina. Su referente es Margaret Thatcher. Es también antiestatista: considera que el Estado es peor que la mafia, ya que esta al menos tiene códigos. Se percibe a sí mismo como un “topo” que viene a destruir al Estado desde adentro. El nacionalismo de su gobierno, según Malamud, responde más a una estrategia electoral que a una convicción ideológica.

Democracia y juventud

Estamos viviendo un momento peculiar, afirmó. Los antiguos líderes juveniles han perdido estatus. Hoy, los jóvenes blancos, nativos de países desarrollados, hombres y heterosexuales, ya no ocupan el lugar de relevancia que alguna vez tuvieron.

Las democracias atraviesan una brecha creciente entre élites y masas, marcada por cambios tecnológicos y demográficos. En Japón, por ejemplo, cada mujer tiene poco más de un hijo, lo que hace que cada generación sea la mitad en número que la anterior. Muchos países crecerían negativamente si no fuera por la inmigración.

Malamud también subrayó que el comportamiento electoral juvenil ha cambiado. En el siglo XX, los jóvenes votaban siguiendo la tradición familiar. Hoy ya no es así. Antes eran rebeldes por sus hormonas y la falta de patrimonio. Churchill decía: “El que no es de izquierda a los 20 no tiene corazón; el que lo sigue siendo a los 40, no tiene cerebro”.

Los jóvenes están hartos del Estado. En América Latina, este es visto como una “mochila de plomo”. Argentina, al ser un país informal, ofrece condiciones donde el libertarismo representa una ventaja para quienes viven en la economía periférica. Además, los jóvenes cada vez tardan más en independizarse.

En Occidente y Asia desarrollada, los hombres jóvenes también se inician sexualmente más tarde. Las mujeres siguen evolucionando: cada hija es más progresista que su madre. En cambio, los varones no siempre replican esa progresión. Sin el voto masculino joven, ni Trump ni Milei hubieran llegado a la presidencia. Las jóvenes estadounidenses votaron por Kamala Harris; las argentinas, por Sergio Massa.

Las derechas europeas

Existe un conflicto entre élites globalistas y masas identitarias. Las derechas europeas son nacionalistas y nativistas. Sus votantes están molestos por la pérdida de empleos a manos de inmigrantes, en su mayoría musulmanes que reproducen patrones culturales —como el respeto a la sharia o el rol subordinado de la mujer— ajenos a las tradiciones locales.

América Latina

Es una región geopolíticamente estable: no hay guerras. Desde que se fundó Panamá en 1903, no han caído Estados ni se han alterado fronteras, a diferencia de Medio Oriente o Europa del Este. La ONU se fundó en 1945 con 51 países, de los cuales casi la mitad eran latinoamericanos; hoy son 193.

Sin embargo, la paz social está amenazada por el crimen organizado transnacional. En Uruguay, por ejemplo, la tasa de homicidios triplica a la de Argentina. Este dato debería orientar los esfuerzos de integración regional.

Los partidos políticos

Citando a un autor, Malamud señaló que los partidos surgieron como instrumentos de la sociedad para controlar o formar gobierno. Eran herramientas ascendentes. Con el tiempo, sin embargo, se colgaron del Estado y pasaron a ser instrumentos descendentes: coordinan a los políticos para gobernar a la sociedad. Hoy, muchos políticos son empleados públicos.