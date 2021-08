Si la persona que lastima engaña y miente supiera lo difícil que será recuperar su relación, habría menos infidelidades casuales o mentiras “inocentes.”

El proceso para recuperar una relación dañada es muy doloroso, súper complicado y muchas veces ni siquiera es un asunto racional. Lastimar a una persona, mentir o engañar no es un deporte sano.

Las parejas que sufren la resaca después de una tormenta de sentimientos de dolor, rechazo, decepción, soledad, enojo, desesperación, impotencia etc. tienen índices de felicidad muy bajos o casi nulos, poderlos elevar es un reto muy intenso.

En algunas ocasiones, será imposible y hasta recomendable no salvar esa relación. En ciertas condiciones, es posible encontrar esperanza para reconstruir lo que se perdió. Se requerirá empeño y compromiso sincero, para recuperar la relación. De hecho, se puede llegar al punto de transformarla a una relación más sana, más sólida y sobre todo sincera.

Es importante estar consciente que este camino involucra a ambos. Tanto la persona que fue desleal como la víctima tienen que participar intencional y sinceramente en su reparación.

Por un lado, la persona infiel tendrá que soportar reproches sin justificarse o echar culpas además de que deberá de ser sensible ante el dolor causado. Por otro lado, la víctima no se tiene que apresurar a sanar y no deberá de buscar placer o venganza para compensar su malestar.

Respetar el tiempo para sanar, aceptar las consecuencias y aprender a perdonar son indicadores de esperanza y de posibilidades para recuperarse. Ignorar lo sucedido o tratar de seguir con la relación sin aclarar o entender lo que sucedió es una idea terrible y cero efectiva.

Los problemas se enfrentan con valor. El dolor causado es real y hay que procesarlo, validarlo y sanarlo. Es de suma importancia entender que llevó al deterioro de su relación, tomar responsabilidad. Hay que dejar la culpa y los reproches atrás.

Todas las relaciones que sobreviven una traición o la decepción se tienen que reconstruir.

A pesar de que nunca volverá hacer igual que antes, las cosas pueden sanar y evolucionar. Lo que era obvio no funcionó. Por lo tanto, se tiene que renovar, revisar, cambiar, mejorar, etc. Para que la recuperación sea duradera.

La pareja tiene que incluir su dolor, la incomodidad y la frustración que produce la confrontación con la nueva realidad. Validar, confrontar y aceptar sentimientos son la llave maestra que puede abrir la puerta para un mejor futuro.

Es imposible sanar una relación deteriorada sin ayuda profesional. Así como sería ridículo tratar de curar una enfermedad mortal sin tratamiento médico.

Platicar con amistades y desahogarse con la familia no es suficiente, los desahogos pueden crear más conflictos, la gente juzga y proyecta sus frustraciones sin ver por el bien la pareja.

Rezar y tratar de encontrar fe para fortalecer el amor, es una buena idea siempre y cuando se incluya el trabajo psicológico y emocional que esto requiere. Vivir en paz y con armonía no tiene precio.

La receta:

Recuperando las relaciones

Ingredientes:

Arrepentimiento – condición esencial, reconocer el daño hecho y sentir el dolor causado

Empatía – entender y compartir los sentimientos de la persona lastimada, sin lastima o juicios

Valor – fortalece para superar el malestar y la incomodidad del proceso del perdón

Confesión y responsabilidad – sinceridad, apertura para poder salvar la relación

Compromiso – extender a todas las acciones diarias la determinación para poder sanar

Afirmación personal para sanar una infidelidad:

Quiero recuperar el amor y la confianza de mi pareja. Voy a hacer todo lo necesario para mejorar mi forma de actuar y de comunicarme. Tengo cuidado para no crear distancia ni resentimientos. Entiendo y reconozco que mi forma de actuar lastimó a la persona que quiero. Me arrepiento y pido mil veces perdón. Sé que puedo reconstruir mi relación con integridad, sinceridad. Agradezco una segunda oportunidad que ambos estamos otorgándonos.

1. La confianza solo se recupera cuando existe la evidencia continua de la fidelidad. Puede parecer injusto e invasivo tener que comunicarse continua, intencional y sinceramente, pero para poder recuperar la confianza es un requisito indispensable.

2. Establecer claramente las razones por las cuales ambos quieren reconstruir la relación. Cuando se tiene claros los motivos por los cuales se quiere volver es más fácil encontrar razones para luchar por la relación.

3. Para que se restablezca la confianza quedará claro que: No existen las segundas oportunidades. Una infidelidad o traición nueva posterior a el proceso de recuperación causará la ruptura permanente de la pareja.

Para reconstruir la relación por una infidelidad es necesario abandonar el interés propio, pensar en el bien de la pareja y actuar en cooperación y con transparencia para recuperar la confianza.

