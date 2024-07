¿Sé quien soy?

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Al gran prócer argentino, libertador de 3 naciones, Argentina, Chile y Perú, a quien se le han dedicado miles de lugares a su nombre en todo el mundo. Teatros, plazas, cines, bibliotecas, hospitales, estadios, campeonatos deportivos (Copa Libertadores) entre otros honores más, se le ha dedicado también un himno estilo marcha militar en su honor: El Himno al General don José de San Martín.

En sus bellas estrofas encontramos una que dice “Grande fue cuando el sol lo alumbra y más grande en la puesta del sol”.

La verdad es que nunca supe, y tal vez ni me interesa saber, qué quiere decir esa frase en él. Supongo que refiere a un elogio hacia su persona como hombre de familia, una persona normal, de casa. No sólo fue grande como dirigente, sino también como persona en su vida cotidiana, refiriendo a que fue un gran ejemplo, un gran ser humano fuera de sus oficios militares y como funcionario público. Tal vez, y seguramente a eso refiere. Sea como sea, se me cruzó por la mente esa frase y me dejó pensando. No, no el el general don José, sino en mucha gente que tiene esas características.

A diferencia de muchos desconocidos, que sin ser ni próceres ni tener himnos dedicados a ellos, existen muchas personas así. Por supuesto que para poner de ejemplo a alguien debería hacer uso del eterno retorno y nombrar a alguien medianamente famoso. Messi, por ejemplo. Que además de ser el mejor futbolista de la historia mundial, según algunos fanáticos de ese deporte (yo no soy fanático, tal vez por eso difiero de esa opinión. Para mi no hubo como Ronaldinho, pero esa es una opinión más y sin ningún interés para nadie), además se le conoce como un hombre de una vida humilde (cuidado, no confundan humildad con pobreza. Se puede ser un millonario humilde y un pobre arrogante asqueado en su propio orgullo). A Messi se lo conoce como un buen padre, un gran esposo, un ejemplo de fidelidad, un hombre respetuoso en su vida personal. Pero, tal como tengo dicho, estoy haciendo uso del eterno retorno al hablar de un famoso.

¿Qué pasaría si este artículo hablara de Albert Humbert Rowan? ¡No lo conoce nadie porque apenas acabo de inventar ese nombre!

Por lo tanto, hablemos mejor de la cualidad persé.

Podríamos decir que para llegar a esa categoría es necesario imaginar que existe una cámara que siempre nos está grabando, cada cosa que hacemos, y que posiblemente, esa película será mostrada al público sin consentimiento nuestro. Tal vez, entonces, así tendríamos un comportamiento diferente al habitual. Pero otra vez estaría haciendo uso del eterno retorno, ya que si bien, ese tal Albert es un personaje inventado, estaría suponiendo que algún día será visto por mucha gente que, aunque no sea famoso ni al momento ni después, por lo menos él así lo podrá sentir por la vergüenza que le causaría que todo el mundo vea sus modos de dirigirse en la vida privada. Entonces debemos buscar un caso de alguien que ni siquiera imagina estar siendo grabado. Es más, alguien que tenemos la seguridad, o al menos él así la tiene, que nunca le han visto ni grabado, y mucho menos que será expuesto. Suponiendo que se tenga la plena y total seguridad que así sea, entonces sí podemos afirmar de ese total desconocido que tiene una vida ejemplar. Pero no lo podemos hacer porque no le conocemos. Y si no le conocemos, ¿podemos asegurar que existe gente totalmente desconocida que son tan grandes cuando el sol los alumbra, de la misma manera que en la puesta del sol? ¿Cómo podremos estar seguros de alguien que nunca hemos sabido ni sabremos nunca nada de él?

Al saber que existe la posibilidad de ser bueno siempre, de ser personas ejemplares, dado que conocemos gente así, no nos es posible descartar que exista gente igual o mejor aun siendo total desconocidos.

Entonces la bondad va más allá de lo imaginable, porque nuestro personaje desconocido e imaginario, no sabe que en este momento estamos hablando de él y así y todo es un gran ser humano.

Me puse a pensar que es ahí donde radica la verdadera bondad. Es decir que, no puedo estar seguro que exista una bondad totalmente pura en alguien que jamás fue, es, ni será visto nunca por nadie. ¿O será que existe gente así de buena? Si conoces a alguien así, ya dijiste que entonces sí es conocido, al menos por ti, y tal vez por eso es como es. Pero no, porque que tú le conozcas no indica de manera forzosa que él te conozca a ti. Y que él te conozca no quiere decir que su bondad sea porque lo estés mirando o sabiendo de él aunque no le mires.

Hagamos de cuenta, entonces, aunque sea por unos minutos al día, que nadie sabrá nada nunca lo que estamos haciendo. Hagamos de cuenta por un ratito que somos invisibles y nadie nunca sabrá que en algún momento fuimos invisibles. Hagamos de cuenta que todos nuestros pensamientos pueden ser sabidos por todos. Es decir que, somos y seremos invisibles y nadie nunca lo sabrá, pero nuestros pensamientos sí serán de público conocimiento algún día sin saber cuando. ¿Acaso haríamos todo lo que hacemos? ¿Pensaríamos todo lo que pensamos?

¿O también puede ser considerado no llamarse eso ser invisibles?

Y si nadie supiera nuca que somos invisibles y no pudieran saber ni siquiera nuestros pensamientos, ¿seguiríamos siendo lo que somos o tendríamos un comportamiento diferente.

Pues, a mi opinión, la respuesta a esa pregunta es lo que verdaderamente somos aunque nadie lo sepa.