Señales Financieras: A punto de la saturación informativa electoral: ¿y la economía?

GPS FINANCIERO. El lunes 10 julio abrió la Bolsa con 53,931, cerró el viernes sobre 53,771. Nada para nadie. El dólar va de 16.74 a 17.70 dependiendo banco y día. Los cetes de 28 días pagan 11.29% El euro cotiza en 18.80 y el petróleo WTI en 75.34

Comentaremos que la Bolsa sigue sin ser influida por el ir y venir de la política, lo que no sucedía en el pasado, cuando una renuncia, un berrinche de los grillos o que sucediera algo peor, movía las tasas y el dólar. Sin embargo, hay una corriente que piensa que el Super Peso está subvaluado y que podría darse un ajuste en un año o dos, ¿será cierto? Sobre los cetes, que siguen la suerte de la Fed, se piensa que habrá todavía más elevaciones en EUA y seguirán esta suerte las tasas de los Cetes durante el segundo semestre.

ZONA DE NIEBLA. Todo es al azar, porque algunas jugadas no le han salido bien al Titular del Ejecutivo, AMLO, las que él llama Corcholatas no están levantando, no provocan interés en provincia, por más que el gasto en bardas de todo el país, por ejemplo, exceden el presupuesto.

Se dice que las bardas no dan voto, sino sólo presencia, conocimiento de los nombres de los precandidatos. Pero vaya que cuestan, si alguien pudiera hacer el conteo de nombres que vemos por las bardas, repintados unos nombres sobre otros (guerra amiga) resultaría que son cifras que superan el presupuesto autorizado. Tampoco está aprobado que hablen de proyectos concretos, sin embargo, Ebrard dice que hizo un ensayo sobre la Seguridad y le llama Plan Ángel, Claudia Sheinbaum le dijo que eso no sirve y fue retada a un debate por el excanciller para demostrar que si funciona. ¿por fin? ¿No que no hay debates? Y que no se hablaría de planes concretos de trabajo al ser presidente. El INE pide que el señor AMLO no haga comentarios negativos sobre los precandidatos (si ya sé que no se llaman así)

Es un juego de sí, pero no.

CRASH. Y le salió respondona Xóchitl Gálvez, con buenas ideas y contra réplicas, amenaza con demandas, que, si está cumpliendo, contra el asedio constante del presidente. Y las frases y argumentos que usa en su contra, algunos como revelar los datos fiscales de sus empresas, tales datos serían usados como materia de una demanda de la aspirante. Ya ha empezado el desviejadero de Precandidatos en la oposición y diario se dan a conocer a los que se bajan de la contienda.

Estos ires y venires de la política no han alterado las variables que lideran la economía.

ÁMBAR. IMEF (Instituto de Ejecutivos de Finanzas) da a conocer que sube las estimaciones de crecimiento para el país del 2% al 2.4% para 2023, hacer pronósticos no los compromete a nada, poque si no se cumple no hay multas. Dice el chiste “los economistas pasan seis meses previendo el futuro y seis meses explicando por qué no pasó”

ZONA DECURVAS El uso de bicicletas se ha incrementado recientemente en mujeres y en ambos sexos ha crecido enormidades. Ojo, ahí hay una rama de negocios creciente, de estética (ropa, aditamentos) no sólo del vehículo en sí.

USE FLASHER. Es muy grave que la empresa de venta y mantenimiento de Elevadores involucrada en el grave accidente de Quintana Roo, más aún porque la empresa dio domicilio falso para su constitución y funcionamiento. Hay letreros a mano en muchos elevadores: “no funciona” ¿No hay un manual operativo que diga eso?

USE WAZE. Hay riesgo de que existan dos congresos, ya que se van el 31 agosto de 2024 y entran los nuevos el 1 de agosto. Si son de partidos contrarios los que hagan mayoría uf, uf, y recontra uf. ¡Un mes de tener doble congreso! ¿Hay riesgo de un problema en las macro variables económicas? Esperemos que no.

AL TALLER. Hay saturación mediática. Por ejemplo, cuando murió el Papa Juan Pablo II, hubo una serie de reportajes eternos, que se repetía y repetían de mil formas y con dos mil variantes. Hasta que existió un rechazo del auditorio. Lo mismo pasa con las elecciones del 2024, que ya empezaron a repetir y reiterar, suben y se bajan a la pelea. Está a punto de caer en el hartazgo mediático. ¿Como lo van a resolver? Quizá provocando información, hechos, noticias impensables.

ZONA DE NIEBLA. Dos años, dos meses se retrasó la reinauguración de la Línea 12. Alguien se ha puesto a calcular el costo social de horas hombre que realizaron viajes más tardados (en autobús prestado a tal fin), para su escuela, trabajo, actividades de todo tipo. Son 200,000 personas diarias las que mueve, calcule usted, multiplicándolas por 780 días. Ciento cincuenta y seis millones de viajes, poco más o menos, teniendo en cuanta sábados y domingos.

<Acallar los problemas no es resolverlos> Filosofía popular.