Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Estaba el IPC de la BMV en 37,950 unidades y cierra el viernes en 36.465. Cerca de mil puntos abajo. Los Cetes de 28 días pagan 4.93% y el dólar se calienta y refleja una paridad de 23 o más, dependiendo de Institución y monto. ¿Por qué vemos estas señales de nerviosismo en una semana que derrama miel sobre hojuelas? Vayamos desglosando los acontecimientos. Para empezar, tenemos que el Sr. Lozoya Austin afirma tener más de 15 horas de grabación de las negociaciones para negociar sobornos acerca de la Reforma Energética. También está el tema del viaje a Washington que hizo el presidente AMLO, sobre el que se puede hablar largo, para empezar si el TLC era neoliberal, el T MEC fue planeado antes de la llegada al poder del actual presidente de México y también lo es. Que si está sobredimensionado el T MEC. Que si hablaron con dulces palabras, pero no mencionaron el pasado de la relación entre los dos países, el candidato Demócrata Joe Biden si gana la presidencia podría tener en cuenta esta “extraña relación”. Si AMLO recibió un regalazo preelectoral (para las elecciones intermedias) al darle el prestigio nacional sobre todo para impulsarse. Que si llevó empresarios al festejo que ayer eran llamados neoliberales etc. etc. Por ejemplo, Trump esta por aplicar aranceles al Aluminio del Canadá, y el fin de semana tuvo dos expresiones acerca de las relaciones con todo el mundo, hace unas horas “que irá contra el flujo de drogas ilegales, contra los cárteles” y que “EU no está inundado de Covid-19 gracias al muro” lo que deja ver claramente su doble juego enfocado al cien por ciento a su campaña electoral, en frases y conceptos que son de gran impacto. No así la presencia del presidente mexicano ante los medios locales, que se enfocaron en asuntos de los Estados Unidos de América, al contrario que en México, donde todos los medios impresos, radiofónicos, televisivos y por internet se centraron en la visita a Washington. Llegaron a un punto en que ya decíamos basta.

VEA SU MAPA. Chile, Bolivia, y otros países están aplazando sus elecciones, que tendrían durante el segundo semestre de 2020 por el COVID 19. Vladimir Putin cómodamente obtiene un 70% de aprobación en algo como plebiscito para no soltar la presidencia hasta 2024, en un resultado previsible, si bien asusta que tomó el poder como interino en 1999 y en el 2000 de manera definitiva, así que tiene más de 20 años en el mandato y todavía le quedan cuatro. Es un sistema de izquierda al estilo antiguo, nada que ver con las ideas del socialismo democrático.

VEA SU BITÁCORA. La inflación enero junio se ubica en 3.30% para México y se estima menos 3,9 % de crecimiento del PIB 2020 (bueno, eso dicen). La Comisión Europea anunció su estimado de crecimiento para la Eurozona en 2020: pronosticó una caída del 8.7%. Éste representa una reducción de su estimado anterior de 7.7%. Según la Comisión, el PIB de Francia caerá 10.6%, el de Italia, 11.2%, el de España 10.9% y el de Alemania 6.3%. (El Financiero).

ZONA DE NIEBLA. Resumen semestral: El petróleo tuvo una fuerte baja en el mes de abril. Tasas de los Cetes a la baja (y el resto del mundo casi en cero, a pesar de que la inflación es una amenaza) pero, no aguantará por más tiempo, ni más baja.

Los metales oro, plata, siempre protegen. Joe Biden tiene buenas perspectivas para ganar. Turismo es una buena opción de inversión, con los cuidados y estudios del caso.

Hay que cambiar cartera en las inversiones dos tres veces al año, 2020 será distinto. Si hay crecimiento en los contagios del COVID 19 todo se retrasará y esta vez por más tiempo.

