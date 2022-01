GPS FINANCIERO. Abrió la semana el Índice de la Bolsa Mexicana de Valores en 53,272, cierra la semana sobre 53,202. Casi igual, nada para nadie. Los cetes de 28 días pagan 5.54%. El dólar anda en 20.38. El euro cotiza 23.15 y el petróleo WTI en 78.87.

La semana financiera empezará este lunes.

Comentamos la semana anterior que: El dólar estaba en enero 2021 a 19.50 y termina el mismo año sobre 21.00. Los cetes de 28 días pagaban arriba de 7% y en junio 2021 alrededor de 4%, cierra el año en 5.45%. Por la lucha contra la inflación de 7.36% que parece seguirá subiendo si:

ZONA DE CURVAS. a) la inercia de los precios está entrando a una carrera de anticipaciones de precios estratégicas.

b) La fase de la pandemia con el virus “Ómicron” crece más y afecta la economía, hay que tener en cuenta que puede entrar en una progresión geométrica, lo que provocaría efectos como en EUA o Europa. Se necesita mantener la mirada en el número de hospitalizados y muertes, porque podrían aumentar y cambiar las previsiones médicas y económicas como ya vimos en el 2020. Podría existir control de la movilidad el presente 2022.

c) El incremento al salario mínimo 21% se está anulando con la escalada de precios.

d) Entramos a una etapa electoral muy peculiar, la revocación de mandato se está convirtiendo (casi) en una elección, previa a las cinco gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y Aguascalientes.

e) Los conflictos del INE, CIDE, Notimex y demás, se profundizan innecesariamente, creando una sensación de que algo anda mal en la sociedad. Y posiblemente así sea. La Reforma Eléctrica está suspendida, no ha terminado, es posible siga provocando controversias y agarrones legislativos, que nunca se sabe dónde puedan acabar.

f) Mejorar los salarios en todos los niveles.

ROJO. Para mejorar la seguridad a nivel nacional, se requiere re pensar en los sueldos de las policías municipal, estatal, federal, porque a nadie se le ocurriría pensar en pedirles honestidad y entrega, si se les tiene con sueldo miserable, nadie arriesgaría la vida por un pago insignificante. Así como capacitación y entrega del equipo moderno y suficiente.

VERDE. Banco de México reporta que las reservas internacionales del país cerraron 2021 en 202,400 millones de dólares, el nivel más alto en tres meses. INEGI informa que durante los primeros nueve meses de 2021 el PIB a precios constantes registró un aumento de 6.4% con relación al mismo periodo de 2020, con cifras desestacionalizadas.

ZONA DE NIEBLA. Esto quiere decir que se puede reducir en 2022, tomando en cuenta las previsiones que hacemos. Podría caer a 2.90% el PIB según las previsiones de especialistas.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población ocupada registró un incremento de 3.6 millones personas de enero a noviembre del 2021, para ubicarse en los 56.5 millones. La informalidad sigue siendo elevada, de las cifras de esta encuesta el 55% estaría en este segmento sin servicios de salud, pensión, etc.

Calculan que, por cada dos empleos con todas las prestaciones, se crean tres en el sector informal, eso dice Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de capital Humano (AMECH).

CRASH. Eran pocos los que leían el periódico, se dijo que la radio lo mataría. Pues no fue así. Vino la televisión y se afirmó que anularía a los diarios y la radio. Después la FM se dijo que acabaría con la AM y no pasó. Ahora se dice que internet acabará con los diarios impresos, todavía no pasa. El mercado de las revistas ha cambiado, sin duda con la digitalización. Esta la TV por internet, los diarios y revistas, Facebook, Instagram, Tik tok y demás; sólo los más débiles cierran o cambian.

VERDE. La innovación del siglo fue La Mañanera, que empezó como un reporte, se transformó en una revista con todas las de la ley: secciones, verdades, mentiras, un conductor. Hasta canciones y variedades.

LLANTA PONCHADA. Falta un ideal para los partidos, pues tienen uno de inicio y después lo cambian conforme a las necesidades. Ahora el PRI se define como social demócrata. Cuando necesitan, sus legisladores adoptan banderas que no son propias. El poder es el poder. Deberíamos exigir respeten su vocación de nacimiento, pero sería mucho pedir.

La consulta para enjuiciar a los expresidentes no tuvo el necesario eco; la revocación de mandato si lo tendrá ya vimos en la reciente encuesta. Ninguno de los dos temas eran importantes (pues ambos se pueden dar por decididos en un caso iniciando un juicio y en el segundo dejando que cumpla sus tres años faltantes) No está el presupuesto para andar gastando tanto en frivolidades.

<El hombre y la vanidad mueven al mundo> Michel Foucault, filósofo e historiador francés.

Ame a los demás y cuídese.