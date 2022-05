GPS FINANCIERO. El Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en 51,504 y cierra el viernes en 52,463. Se va acercando a los 56,609 que tuvo hace algunas semanas. El dólar no estuvo presionado y termina en 19.80 a 20.50 pesos dependiendo banco y monto. El cete de 28 días paga 7.08% El Euro cotiza en 21.05 y el petróleo WTI en 115.12

VEA SU MAPA. Las variables que siempre tomamos en cuenta están tomando el fin de mayo tranquilamente, el IPC es posible se regrese en alguna medida, el dólar no tiene en este momento presiones a la vista. El Cete podría subir en las siguientes semanas un cuarto o medio punto, hay opiniones encontradas. Jonathan Heath dijo que podría necesitar un incremento de 2 ó 3 puntos base, para alcanzar al grado necesario de ajuste monetario. Esto haría que la tasa de los Cetes se ubique en los dos dígitos. Y la inflación sigue: se ubica en 7.58% a la primera quincena de mayo.

ÁMBAR. Las tasas de los Cetes que suban, significa que las tasas de crédito harían lo mismo, ocasionando que el consumidor sea más cauto al tomar dinero prestado o comprar a crédito, porque el costo sería mayor. Esto es parte de la recesión que puede venir.

El petróleo podría seguir al alza, como hemos comprobado en nuestras visitas a la gasolinera. Por cierto, Ramsés Pech que se ha constituído un referente obligado, dice que al quitarse el subsidio que sigue vigente, se iría casi a 40.00, lo que significaría un elevado porcentaje (60%) de incremento.

CHEQUE SU MAPA. Esto es cuando se espera la decisión del Presidente AMLO para asistir o no a la cumbre de las Américas. Han empezado a brotar voces para no estar presentes en ella si no se “invita a todos” Lo que deja una decisión difícil para el ejecutivo, ya que en Diplomacia todo se observa y califica. Así como para el organizador Joe Biden, quien tendrá ante si un dilema, cómo hablar ante la Cumbre de las Américas sin varios de los que podían haber sido convocados.

No se ve un panorama de presiones por parte de EUA como cuando estuvo amenazando con subir Aranceles si no se cuidaba más el paso de migrantes.

ROJO. Una encuesta publicada en El Universal: MORENA tiene un 45% de las preferencias electorales, seguido por el PAN (19%), PRI (17%) y Movimiento Ciudadano (8%), a dos años de las elecciones presidenciales de 2024. Esto no aplica a las que viene el 5 de junio: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas porque son locales (no aparece AMLO en la boleta) se verá la fuerza que tiene el partido en el país, verdaderamente será el laboratorio donde se verá la fuerza para el 2024.

Muy criticables las salidas de algunos funcionarios a apoyar en las elecciones mencionadas, alguna de ellas dijo “pues que me descuenten el día” para sarcásticamente implicar “no me importa si me estoy saltando la ley” Todo eso afectará el dólar, las tasas y la Bolsa Mexicana de Valores, parece que no.

CURVAS PELIGROSAS. El bitcoin da un dolor de cabeza, República del Salvador es el reciente, está sostenido en el aire. Las exportaciones mexicanas crecieron el 16%, el consumo subió muy poco, Crece el PIB 1.2% en el primer trimestre.

El conflicto Rusia Ucrania y el COVID que sufre, deja a China sin mano de obra, lo que permitiría que México fuera un socio comercial atractivo por la cercanía con EUA. Todo depende de dar mayores facilidades y atractivos comerciales por parte del Gobierno. Ojo, ahí hay negocio.

ÁMBAR. IPSOS da a conocer su encuesta sobre Felicidad: Un 65% de mexicanos participantes de esta muestra, se consideran “felices”. La nueva encuesta mundial demuestra que los niveles van en aumento, siendo los holandeses y australianos los que afirman sentirse más felices. De mediados de 2020 a diciembre de 2021, México registró un importante incremento en su percepción de nivel de felicidad

El 65% de personas que dice ser “feliz” está abajo del 78% registrado en el año 2011, es mayor que el 48% registrado en agosto de 2020, en la pandemia, antes de que las primeras vacunas llegaran al país.

La encuesta explora, a nivel mundial, que las personas buscan su salud y bienestar (física y mental), su familia (pareja e hijos) y un propósito en la vida como lo que les da “la mayor felicidad”. Además de sus condiciones de vida, sentirse seguro y en control, estar en la naturaleza, tener un trabajo significativo y tener más dinero.

Ojo, ahí esta el camino a eso que llaman felicidad y que es tan efímero, pues alguien puede opinar que “ya la tenía” y “se le evaporó”

VERDE. Que los cónyuges viudos tienen derecho a 50% de los bienes de su pareja, aún que hayan estado casado por el régimen de separación de bienes, esto determinó la Suprema Corte de Justicia. Esto es una buena noticia, ahora que todo es contra el hombre. Aquí hay una norma que los trata por igual.

<Modelo neoliberal no es perfecto, es fallido por la corrupción> Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Sea feliz para entrar en la encuesta de IPSOS… y cuídese.