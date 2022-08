GPS FINANCIERO. Abrió el IPC, el lunes, en 46,723 y cierra el viernes sobre 48, 777. Alza no representativa hasta que se confirme con las semanas. Por el momento es sólo un rebote. Los cetes de 28 dias sufren un alza considerable, siguen la tendencia de la Fed que por segunda ocasión sube .75, hace lo mismo BANXICO y la deja en 8.47% Dólar esta toda la semana nervioso y se vende en 20.00 dependiendo de banco y monto. El Euro cotiza en 20.37 y el petróleo WTI 91.68. El hidrocarburo ha bajado, sin embargo, el costo de llenar el tanque del auto sigue subiendo. ¿Por qué? Bueno pues entre otros temas el IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) va a empezar a cobrarse: el sábado entro en vigor, 32 centavos, adicionales por cada litro de gasolina a partir de este sábado 13 de agosto. En breve se darán a conocer los siguientes incrementos, el impacto en la economía será lento. Puesto que toda mercancía o servicio está influenciada.

Según el experto Ramsés Pech la consecuencia de cobrar el impuesto señalado sería una inflación adicional, ya que el precio debería andar en 40 pesos. En Estados Unidos empezó a bajar ligeramente su costo, en virtud de que el precio internacional ha reducido. Así que este largo caminar ha empezado. Por cierto, se dice que alguna cadena de gasolineras extranjeras deja México.

ROJO. El 16 de septiembre el Presidente AMLO definirá su postura e informará lo que hará respecto a las reclamaciones o demandas por presuntas violaciones el T-Mec, así como el decreto por el que se uniría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército en las calles más allá de 2024. Que no puede ser mediante cambiar la constitución porque no tiene mayoría en la cámara alta, en una decisión que será impugnada por el uso de esta arma jurídica que quizá se declare nula, pero muchos meses después. Lo que ocasionará una serie de dimes y diretes innecesarios y que podría alterar las variables macroeconómicas.

El tono de las críticas a las medidas presidenciales ha subido, lo que resulta desagradable, porque algunas llegan hasta a faltarle al respeto.

CRACK. El cateo a la casa de Donald Trump, por la que el FBI recuperó 11 paquetes con documentos clasificados, top secret, se habla hasta de algunos relacionados con temas nucleares, dará mucho de qué hablar. No imaginamos que Trump acabe en la cárcel, pero si que su partido el Republicano busque una figura menos controvertida para contender en el 2024 y quizá Kamala Harris empiece a trabajar con mayor fuerza su candidatura. ¿Eso en qué afectará a México? Ya hemos visto que con el presidente Joe Biden las tensiones crecen, así que hay que estar al pendiente.

ZONA DE CURVAS. Escuchamos que hay subejercicio gubernamental, ahorros según ellos, lo que no es una buena noticia: podría querer decir que no se sabe presupuestar. Lo común en una época inflacionaria es quedarse cortos, no de tener para economizar. Los ahorros pueden ser malentendidos, por ejemplo, buscando sacrificar calidad en las compras o en las obras públicas, para tener un guardadito que no sabemos dónde vaya a dar. Como se sospecha que hubo “ahorros” al no dar mantenimiento básico a todo. Las medicinas mal compradas. Vaya no hay que ser genio para imaginar que un presupuesto en etapa inflacionarias no puede dar para hacer “guardaditos”

ÁMBAR. Banxico espera que la inflación general cierre 2022 en 8.1%, y con el imponente subyacente en 7.6% (vs. el anterior 7.5 y 6.8%, respectivamente). Ya hemos visto en el pasado que las proyecciones intentan ser una guía, que generalmente se verán rebasadas. Porque las elevaciones salariales del 22% no alcanzan a cubrir la inflación real, no la de la canasta básica. La Tortilla se puede encontrar a 30.00 en algunas ciudades, así hay anarquía en cuanto a la carne de res, pollo, huevo, por no citar los incrementos en los útiles escolares, que llevan a comprar marcas muy sencillas para lograr un ahorro (no un guardadito) Se habla de control de precios: no ha funcionado en el pasado.

VERDE. Podría ponerse en circulación algún instrumento como el Consenso de Washington (1989) para la estabilización macroeconómica, la liberalización económica con respecto al comercio, la reducción del Estado y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna. Esto depende de que haya estabilidad en México, paridad controlada, empleo, crecimiento del PIB, balanza de pagos (exportaciones contra importaciones) equilibrada, para evitar desempleo, la inseguridad que agobia a varios estados, evitar la fuga de talentos y mano de obra. Ojalá y se lograra evitar porque los países de Centroamérica, Sudamérica (Argentina tiene prevista una inflación del 90% para 2022) y el caribe están pasándola mal.

<Financieramente: son días de cautela, prepague, no tome deudas>

Sea feliz y luego me cuenta.