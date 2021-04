GPS FINANCIERO. El índice bursátil está llegando a un techo que francamente no creemos logre sostenerse largos meses, veamos abre la semana en: 48,704 unidades y cierra el viernes en 49,091. Pian pianito ha ido subiendo. El cete de 28 días paga 4.,08% el dólar cotiza sobre 20.00 El Euro 23.98 y el petróleo WTI cuesta 62.20 nos cuesta más llenar el tanque, eso sí. Pensamos no se sostenga la subida sin límite por las noticias que vamos a ir platicando.

SEMÁFORO EN ROJO. El ministro Zaldívar emite una carta que dice no admite que lo comprometan a nada, o sea, deja en la Suprema Corta de la Nación la decisión final si es o no inconstitucional prolongarse (no relegirse) en su mandato. Lo que es un sofisma sólo soluble por alumnos del posdoctorado. Cómo va a decidir en lo futuro el ministro Zaldivar el apego a la ley máxima mexicana si acepta que esta ley es constitucional. Al parecer habría decidido diferente el caso de Jaime Bonilla si se le presentara después de la decisión de la SCJ. Que es posible le sea favorable. Dice un amigo que se los chamaquearon, porque todos fueron a atacar la modificación a la ley fundamental en tanto pasaban lisos y llanos los otros cambios. Dudo que sea la genial estrategia. La preocupación es que sea un ensayo para la reelección; con el mismo pretexto que prolongar no es lo mismo que reelegirse.

ZONA DE CURVAS. La ley que obliga a dar los datos para usar celular “Registro de usuarios de teléfonos celulares que incluirá indicadores biométricos, además de sus datos personales”. Por el peligro de que sean vendidos ilegalmente para no sé qué fines aviesos. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la modificación al Outsourcing, subcontratación, ha sido bien aceptada por lo contundente; en esencia hace que las empresas los considere empleados normales, lo que les obligará a un ajuste de tarifas.

CURVAS CON ACEITE. En la primera quincena de abril, los precios al consumidor en México registraron un alza mensual de 0.06%, con lo que la tasa anual de inflación se ubicó en 6.05%, INEGI, dice el presidente AMLO que es temporal. Bueno, pues no alcanzamos a adivinar porqué ha de ser temporal, si no hay marcha atrás en los precios: Jitomate, arroz, huevo, tortilla, pollo, carne de res y de cerdo, una vez que sufren elevación no vuelven a bajar. Quizá la gasolina, pero muy condicionado a que baje su cotización, muy improbable.

Y subiendo gasolina todo se ve presionado porque todo se transporta. La Comisión Federal para la Competencia Económica Decreto dice que “las medidas que contiene el decreto son contrarias a la Constitución y eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico” organiza un maremágnum de amparos para evitar caer en el terreno del abuso jurídico, eso opinan los de COFECE.

El criterio para salvar a PEMEX que contiene la ley de hidro carburos para fortalecerlo; debe entenderse como salvar de la quiebra. Y también está muy discutida esta ley, pero ya pasó por la aprobación del senado.

Muy poca fortuna tuvo la propuesta del presidente AMLO a Joe Biden, presidente norteamericano, de su proyecto “Sembrando vida”: dicen que no tiene mucho que ver migración con impacto ambiental que era el tema de la cumbre. La parte del otorgamiento de ciudadanía estadounidense, tendrá que esperar.

Muy interesante el libro “Rendición de cuentas social en México”, vea algunos puntos de su índice: La rebelión de los enfermos, acceso a los servicios medios sin discriminación; El examen de maestros; Por qué gastan así; Mecanismos de participación social en guarderías del IMSS; Encuesta de percepción ciudadana de calidad de vida 2011; Cómo vamos, metas para transformar el país. Son algunos de los temas que tiene este libro, que además es gratis, lo puede encontrar, en la página http://comisioncontralores.gob.mx/

El caso de Salgado Macedonio tiene mucha tela de dónde cortar, hay empate en las apuestas de quien dice la solución final es sí que se vaya a su casa y soporte las denuncias en su contra; así como los que ya lo imaginan como gobernador.

<El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia, me parece más culpable que el que lo corrompe con dinero> Cicerón, jurista y orador Romano.

Cuídese, cuídese, cuídese. Con algún apapacho de vez en cuando.