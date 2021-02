GPS FINANCIERO. Las principales variables del mercado fueron: El índice de Precios y Cotizaciones de la BMV abrió el lunes de la semana pasada en 44,683, cierra el viernes en 42,979; (El 8 de enero de 2021 marcaba 46,834); el Cete de 28 días paga 4.23% y el dólar se compra con 20.50 (aunque hay casas de cambio que anuncian 21.00) El Euro cotiza en 24.88 y el Petróleo WTI 52.22 Se espera nación. En un video dice el presidente AMLO que tiene COVID, que ha sido ligero y ya está en vías de recuperación. Es buena solución esta videograbación pues los dimes y diretes no ayudan en nada a la buena marcha del país. Sobre todo, a los datos que podrían influir: como paridad cambiaria, tasas de interés y Bolsa de Valores.

COLUMPIO. En esta circunstancia es probable ver una ligera alza, seguida por nueva baja dentro de un canal de 40 a 45 mil unidades. Dólar sin presiones y Tasas casi iguales.

ROJO. Tiene algunos pendientes el Ejecutivo en su agenda de trabajo: la Economía que tenía el PIB en menos 1% (2019). INEGI reporta que esta menos 8.5% en dicha variable en 2020, podríamos considerar el crecimiento poblacional informado por dicha institución de 126 millones. La cifra teórica resultante es un PIB parecido a menos 11%

El tema del INAI y del INE que, si desaparecen o no, es algo importante para la vida democrática del país. Las vacunas no transparentan su compra y distribución, parece que sólo queda en declaraciones. El uso exagerado de las fuerzas armadas para todo uso (desde atender desastres naturales, construir Tren Maya, Aeropuerto, administrar aduanas y otras dependencias). La capacidad crediticia de todos a la baja, consecuentemente se eleva la cartera vencida. Pemex es un agujero negro de las finanzas públicas que se come “los ahorros”. Someter a consulta pública (patito o dentro del marco de la ley) el tema del aborto a nivel nacional.

Se habla de que en los planes antipobreza de la 4T no están considerando a las familias de los fallecidos por COVID, es un tema de muy difícil cálculo, sin duda.

Regresa el tema de la ley que establece como obligatorio que las divisas no reclamadas se vayan a las reservas internacionales del país; parece que Banxico perderá el caso.

Según Inegi, tenemos 126.1 millones de habitantes, 51.2% de los cuales son mujeres y 48.8% hombres. Promedio de edad 29 años. México es el onceavo país más poblado del mundo.

VERDE. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mexicana crecerá 4.3% en 2021 (vs. la contracción de 8.5% registrada en 2020). Estimación optimista que debe tener en cuenta lo que ha bajado y comentábamos líneas arriba.

El Fondo Monetario Internacional revisó al alza su estimado de crecimiento de la economía mundial de 5.2% a 5.5% en 2021, mientras que para 2022 espera una expansión de 4.2%

El PIB de Estados Unidos crece 4.0% el último trimestre de 2020. Tiene así una reducción de 3.5% anual en el año. Prometía aumentar al doble el salario mínimo Joe Biden; era difícil que lo dejaran hacer un experimento así, por el miedo a una inflación fuera de control. Quedará en promesa de campaña.

ZONA DE NIEBLA. Ahora si con la enfermedad de AMLO bajo control mediático, veremos cómo se comporta la economía y todos los demás asuntos pendientes, apostemos positivamente.

VEA SU MAPA. "Los estándares de protección a derechos fundamentales, como lo es el derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio, no deben ser regulados por empresas privadas sino por el órgano democrático y soberano, ya que corresponde solamente a este manifestarse respecto del catálogo de derechos humanos que derivan directamente de la Carta Magna" Dijo el Senador Monreal, en lo que parece una respuesta a la aplicación de las normas de Twitter que son derivadas de un contrato privado. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice que se estudiará la “posibilidad de regular a empresas de redes sociales”. Lo bueno es que ya están cerca las elecciones y cuando menos no se ve posible aplicarlas de momento.

