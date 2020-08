Diario Judío México - GPS FINANCIERO. El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV abrió la semana en 38,016 y cierra en 38,623, se ha estacionado sólidamente en el canal que va de 35 a 40 mil, en espera de noticias que lo impulsen en uno u otro sentido, aunque es famoso el apotegma que dice “Los operadores huelen las oportunidades para vender o para comprar” y rara vez se equivocan. Los cetes de 28 días pagan 4.49% y el dólar está demandado, se vende de 22 a 22.50 dependiendo el banco y monto. Es una semana en la que los video escándalos están a la orden del día. Hasta la fecha no hay nada definitivo: sólo las demandas, denuncias y querellas que van a desatarse desde hoy hasta los juicios que se esperan después del 6 junio de 2021, que si yo gané y están robándome uno de los 21,368 cargos. 15 gubernaturas que se pelearán, en la Cámara de Diputados serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal, más puestos menores como Alcaldías y demás, esto será con la participación de 90,036,367 Ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral; cinco millones más que en 2018. Para ello será necesaria la instalación de 161,000 casillas de votación, 4,000 más que cuando hubo elección presidencial. Se pone emocionante como cuando se escuchaba en el Hipódromo de las Américas la voz de ¡Arrancan! el 7 de septiembre estará marcado por el inicio de esta contienda que no, no es de caballeros.

Ya leyó usted acerca de Emilio Lozoya: dicen que tiene inexactitudes la denuncia planteada; que el Ferrari que asegura era de Duarte (el de Veracruz) y se lo regaló a Peña Nieto, no es cierto; que si dos de los testigos que ofrecería E.L. ya han fallecido y que el circo en que se ha convertido esto arruinará el procedimiento penal. No queda claro a quien favorecerá este enrarecimiento del clima litigioso, pero se dice que será dramático el final de este caso.

El otro video escándalo atañe al hermano de AMLO, que si sí, que si no. Hay quien dice que la aceptación de que si hubo dinero cruzado podría perjudicar al sr. Pio López Obrador. Nada se sabe hasta ahora y nadie puede vaticinar hasta dónde van a llegar este tipo de filtraciones mal intencionadas, así como cuántas más vendrán en los meses siguientes.

VERDE. Se han abierto las actividades de los Restoranes y bares sólo sirviendo comida y hasta un 30 % de su capacidad. Cines la semana anterior y los Teatros la semana actual, hasta 30% de su capacidad. Empieza con toda la timidez del mundo y los cines tienen escasa entrada. Veremos cómo le va a la farándula. Ahora tienen los aficionados tres fuentes de entretenimiento: comida en restorán, cines y teatros, veremos si hay reacción favorable de los posibles usuarios. Por la parte de los empresarios se necesita ver si los restoranes, cines y espectáculos dan servicio médico y alguna responsabilidad civil para el caso de enfermedad y muerte. Del usuario final, los empleados, técnicos y manuales, así como los actores y su staff. Es complicado. Y el resultado final: en facturación: nadie lo tiene asegurado.

ROJO. Banxico reporta que sólo el 30.8% de las empresas utilizaron préstamos otorgados por instituciones financieras, para sus operaciones del 2° trimestre del 2020. Fue de 36.5% el 1er Trimestre de 2020. Es difícil decir a qué se debe esta reducción, una posible repuesta es que las que no tenían futuro ¿para que pedían prestado?

CURVAS PELIGROSAS. Hay cambio de director corporativo de finanzas de CFE, es Edmundo Sánchez, es uno más de los cambios de alto nivel en el sexenio. La economía de México tendrá este año una contracción de 9.9 por ciento, de acuerdo con la última encuesta publicada por Citibanamex y la cual fue realizada a 26 instituciones financieras y casas de bolsa. Es optimista el cálculo ya que anda por 20% la que marca la mayor caída.

4ª semana de ganancias en Wall Stret. Varias semanas estancado el IPC de México. El dólar está quieto. Los bienes raíces se consideraba que siempre irían al alza, sin embargo, este 2020 no es así. Lea, infórmese bien antes de tomar una decisión sobre el futuro de sus recursos.

<El supremo arte de la guerra: someter al enemigo sin combate> Tzun Tsu.

Cuida tu salud: no salgas sin tapabocas y anteojos.

