Señales Financieras: Atento a las variables macro: hay que ver cuáles bajan

GPS FINANCIERO. El IPC de la BMV abrió en 52,505, cerró el viernes sobre 51.351. (dos semanas antes estuvo en 53,145) Así que baja casi dos mil puntos en dos semanas. El cete de 28 días paga 11 a 11.25% El dólar estuvo inquieto al alza, termina en 17.11 hasta 18.00 El euro cotiza en 18.22 y el petróleo wti sube a 90.3 atento a la reducciones del IPC.

CURVAS CON NIEBLA. La semana está marcada por el triunfo de Claudia Sheinbaum en el puesto de extraño nombre, que quiere decir que es la favorita del profesor, para competir por la máxima silla del país. También por la queja de Marcelo Ebrard a quien le pediría que publique su carta quejándose ante las autoridades de su partido político, Morena. Suponemos que dice lo que declaró ante los medios “Que no se contaron los votos al 100%, sino una muestra que se pondera, que no es creíble que haya ganado la candidata, limpieza de los recuentos, en una palabra, que se reponga el procedimiento, etc. etc.” Hará una gira por el país para quejarse ante todos de este abuso, según dice. No imaginamos, si es truco, que va a pedir a cambio de su silencio, si ya tuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué le podrían ofrecer?

ROJO. Y claro el tema más relevante es el presupuesto de egresos que se discutirá en la Cámara de Diputados. Veamos: déficit presupuestal histórico, o sea, propone gastar más que los ingresos por impuestos, derechos, aprovechamientos etc. Este gasto en exceso se tiene que equilibrar con deuda pública o emisión monetaria (que generalmente ocasiona devaluación) ya no vale recortar a las dependencias porque eso ya se está haciendo. Ya que hay recortes en materia de salud, educación, Suprema Corte e INE, así como a otras dependencias.

ÁMBAR. Ha mostrado cautela presupuestal el presidente AMLO, pero, ha dejado de tenerla en año electoral. Hasta ahora la tasa de inflación ha sido moderada, el superpeso, como en otras ocasiones anuncia que algo-puede-pasar, el maquillaje al empleo sigue funcionando, y así varios temas se cuidaron. Ha soltado las amarras y aumenta el déficit presupuestal de 3.9 a 5.4% del PIB (Que en 2021 era de 1,273 billones de dólares, échele cuentas)

Este tipo de combinaciones de formas de allegarse recursos con gran frecuencia acaban en inflación o devaluación, que le tocaría afrontar al siguiente mandatario, quizá generaría una frase como aquella de “-Estaba sostenida con alfileres -Para qué se los quitan” Hay que ver que solución toman los diputados ante tal proyecto del presupuesto de Egresos y ver las alternativas de solución. En los “Criterios Generales de Política Económica (CGPE) enviado a las cámaras está un déficit público de 4.9% del PIB” Moodys.

El gasto público propuesto sigue creciendo, las tasas de interés altas son muy buenas para atraer capital golondrino, pero mala para atender (pagar) la deuda interna.

La deuda pública en 2018 era de 10 billones 829,906, pasa a 14 billones 224,400 en julio 2023. Para fines de 2024 pasará a ser de 16 billones de pesos.

Los ingresos del Estado serán en 2024 de 7 billones 329 mil millones de pesos. Para netear con los gastos necesita 1 billón, 864,872 millones de pesos.

CRASH. Moodys alerta sobre el paquete fiscal, el sobrecalentamiento que puede provocar un paquete con crecimiento excesivo: “con déficit elevado, mayor a 5% del Producto Interno Bruto” Bank of America dice: “El principal impulsor del deterioro fiscal será el aumento del gasto propuesto de 1.2 puntos del PIB respecto a 2023, la mayor parte destinada a programas sociales como la pensión a los adultos mayores” y que “presionará la política monetaria y la tasa de inflación en el país”

LLANTA PONCHADA. Señalan en La Jornada: “Los jóvenes no creen que el Congreso federal o las elecciones sean parte esencial de un sistema democrático; sólo 25 por ciento pensaban que sí lo eran”. Eso aunado a otros datos que hemos incluido en esta columna, como que los jóvenes no piensan votar, los de menos edad no creen en los medios informativos, que los indecisos y algunos votantes más, deciden en la fila para sufragar a quién le van a dar su voto.

VEA SU MAPA. Ruiz Healy Times dice que: “Somos el 33º mejor país del mundo de acuerdo con el ranking de los Mejores Países que cada año elabora la empresa de medios digitales US News & World Report. Los 10 mejores son Suiza, Canadá, Suecia, Australia, Estados Unidos, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos”

Se tiene en cuenta: Emprendimiento (14.13 %): población educada, emprendedora, innovadora, ofrece fácil acceso al capital. Calidad de vida (14.12 %): un buen mercado laboral, asequible, económicamente estable. Agilidad (14.02 %): adaptable, dinámico, moderno, progresista, receptivo. Propósito social (12.83 %): se preocupa por los derechos humanos, el medio ambiente, la igualdad de género y libertad religiosa. Agente de cambio (11.54 %): diferente, distintivo, dinámico, único. Influencia cultural (10.44 %): culturalmente significativa en términos de entretenimiento, moda, feliz, tiene una cultura incluyente. Patrimonio cultural (3.13 %): culturalmente accesible, una rica historia, buena comida, muchas atracciones culturales y geográficas. Y hay más condiciones.

