GPS FINANCIERO. El IPC abrió la semana anterior en 54,172 y cierra el viernes en 53,191. (56,609 quince días antes) Cetes de 28 días pagan 6.67% El dólar 20.50 a 21 dependiendo de banco y monto. El Euro 21.83 y el petróleo WTI cotiza en 101.68

Lo relevante es la tremenda elevación del IPC (56,609) y la consiguiente caída de más de tres mil puntos, el nerviosismo del dólar y la probabilidad de subir la tasa de los Cetes, que se dice terminaría el año en 8 ó 9% contra inflación arriba de este nivel. Actualmente está en 7.72%

Podría confirmarse la tendencia bajista del IPC, ¿hasta dónde?

ZONA DE CURVAS. La expectativa de crecimiento para México del Fondo Monetario Internacional es del 2%, aunque hay analistas que van del 0 al 2% El pronóstico que hizo el presidente AMLO era del 5%, sin duda, las consecuencias de la pandemia y la poca evolución de la economía no le han dado la razón.

Así que la expectativa de crecimiento es pobre, la inflación será más alta que la tasa de los Cetes de 28 días. Problemas políticos a granel hace pensar que el segundo semestre no será terso, el 2023 será de planteamientos electorales y el 2024 de campañas. A qué hora se realizan las funciones que llevan al crecimiento de un país en los sectores tradicionales, campo, industria pesada y pequeña, comercio y servicios: negociar con los empresarios, con los partidos de oposición, ver con otros países los probables negocios que podemos hacer, los ciudadanos son personas que además de necesitar empleo, requieren educación y entretenimiento,

ZONA DE NIEBLA. Si el PIB se mantiene bajo, será un periodo en que no se hacen negocios con el extranjero y repercutirá en empleo que no se generará durante los siguientes años, con los consiguientes malos efectos: no hay impuestos causados por los trabajadores, no hay impuestos del intercambio comercial y obviamente nadie reportará utilidades.

Mucho se ha discutido si el PIB refleja el comportamiento de una sociedad, pero hasta la fecha no existe otro método que lo supere, quizá no sea la neta del planeta, pero si es una brújula que orienta hacia dónde no ir.

ROJO. En la constitución Política de nuestro país dice: “Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Así que es irrelevante la amenaza de juicio político a los legisladores que votaron contra la Reforma Eléctrica, razón por la que no pasó el proyecto de ley la semana anterior. Pero si crispa a la gente que lo escucha y esto se suma a las descalificaciones que se hacen contra el INE (entre otros mencionados) sin que exhiba pruebas, como es una constante percibir. Las campañas de odio son peligrosas porque nadie sabe hasta dónde pueden llegar.

VERDE. En el índice mundial de la felicidad 2022, México aparece en el lugar no. 46

Los primeros cinco: 1. Finlandia, 2. Dinamarca, 3. Islandia, 4. Suiza, 5. Holanda, 6. Luxemburgo, 7. Suecia,8. Noruega, 9. Israel y 10. Nueva Zelanda

Qué lugar ocupan los países de América: 15avo Canadá. 16avo Estados Unidos. 108avo Venezuela, 30avo Uruguay. 49avo El Salvador. 76avo Ecuador. 23avo Costa Rica. 57avo Argentina. 71avo Bolivia. 38avo Brasil. 44avo Chile. 39avo Guatemala. 55avo Honduras.

El informe sobre la felicidad es una encuesta realizada por Naciones Unidas que mide cómo ha evolucionado la felicidad de los ciudadanos en los últimos años en 156 países. Se toman en cuenta seis factores: niveles de PIB, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Así que a tomarlo en cuenta.

Y GRIEGA. Se ve en un video que, si han permitido difundir, que Vladimir Putin en una entrevista aferra una mesa con la mano derecha y mueve el pide derecho sin ton ni son, es llamativo que lo hayan dejado circular, en política todo es relevante. Esto puede modificar la guerra en Ucrania, cualquier relevo la podría reducir o incrementar.

FLASHER. Al presentar su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen” Ricardo Monreal expresó que “es el mejor hombre para suceder al presidente López Obrador” lo que es un mensaje muy evidente de que quiere la candidatura. Los meses se van y debe renunciar si quiere aprovechar al máximo los tiempos. ¿Esto puede mover las variables financieras? Esperemos que no.

ROJO. El litio provoca muchas especulaciones: dicen que requiere mucha agua para su proceso, que existen 240 millones de toneladas de litio en Sonora, en realidad son 240 millones de toneladas de arcilla con algo de litio, Bolivia tiene Reserva de Litio 21.0, Argentina 19.3 Chile 9.6, y México 1.7, con el lugar número 10 en esta materia. Además, lleva mucho tiempo e inversión.

ÁMBAR. Indica T Reserch México que existen 240 millones de toneladas de litio en el norte de Sonora cuando en realidad son 240 millones de toneladas de arcillas que contienen algo de litio. Y si ya era de México, pues la Constitución así lo define: ¿tenía caso nacionalizarlo?

<El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación> Otto von Bismark. Estadístico y político alemán.

Sea feliz con calor, frío o lluvia. Y cuídese.