GPS FINANCIERO. El IPC abrió la semana en 53,202 y cierra el viernes en 53,759, ligera alza y nuevo nivel histórico. Cetes 28 días 5.54% dólar presionado, se compra con 20.50, hasta 21, depende de día y hora en la que se compre. El euro cotiza en 23.15 y el petróleo WTI en 84.14 Ya tiene semanas elevado el precio de la divisa verde. Se espera subida de tasas de los Cetes.

Ya hemos platicado que durante el segundo semestre de 2018 el IPC de la Bolsa estaba en 50 mil por lo que tardó tres años en igualarlo y rebasarlo. Los índices muestran la confianza que hay en un gobierno, así que la apuesta está a su favor. Quedan tres años para mostrar uniformidad en las decisiones, que no vuelva a darse otro caso como la cervecera que se frustró (2020), con 50% de avance, en Mexicali, Baja California. Lo que preocupa a los inversionistas.

Ahora si se podrá ver la tendencia que tendrá este 2022 la economía, tendrá muchos baches: la Reforma Eléctrica, la Revocación de Mandato, seis estados en elecciones, el CIDE, NOTIMEX, migrantes, narco, UNAM y demás. Al abrir el año decimos “El lector no se podrá aburrir” pero en 2022, menos.

VERDE. Banamex venderá su Banca de Menudeo. La historia es así: “Nació un 2 de junio de 1884 Se estatizó la banca en los años ochenta, fue Antonio Ortíz Mena su último director de la etapa privada. Re Privatización. Banamex fue adquirido en 1991 por Acciones y Valores de México (Accival), encabezada por Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, integrándose el Grupo Financiero Banamex-Accival (Banacci). En 2001, Banacci es vendido a Citigroup y fusionado con las subsidiarias de Grupo Financiero Citibank con presencia en México, con lo que se conforma el Grupo Financiero Banamex del cual Banco Nacional de México realiza las operaciones de banca y crédito.

En octubre de 2016, la marca Banamex —surgida en 1984 y común al Banco Nacional de México y al Grupo Financiero— fue modificada para denominarse, desde entonces, Citibanamex.

En enero de 2022 Citigroup anuncia su salida de México como banco de consumo y empresarial además de dejar de ofrecer seguros y afores, con lo que estos segmentos y la marca Banamex se ponen a la venta”. Se habla de muchas cifras: Bank of America Global Research dice que va de 12,500 a 15,000 Millones de dólares. Pero también se mencionan cifras superiores. Podría ser que se esté dividiendo el precio entre mercado corporativo y de consumo.

Se dice que en nuestro país no hay compradores con la solvencia necesaria, pero hay la posibilidad de hacer un grupo de inversionistas, habrá que ver.

ROJO. Es un caso que podría generar controversia es la petición de Marcelo Ebrard que hace en Twitter (extraño medio para tratar un asunto tan serio) “Con el anuncio del próximo cambio de propietarios de Citi-Banamex estaré atento, a la integridad y destino de la Fundación Cultural Banamex y el importante patrimonio cultural que la integra. En mi opinión debería pasar a propiedad nacional para su preservación” Abrió de inmediato una polémica donde una parte de los que ven esto apoyan y los otros se ríen. Además, el canciller dijo que esto “podría ser una retribución al enorme e injusto apoyo que hemos dado los contribuyentes con los cuantiosos pagos anuales para cubrir los pagarés IPAB, mejor conocidos por FOBAPROA”. Creo es mezclar dos temas controversiales, que tienen poco que ver. Veremos qué pasa.

ZONA DE NIEBLA. La última cifra que vi de contagiados de Covid, fue de 55,400 en un día. Los fallecidos están subiendo. La nueva etapa toma una nueva velocidad que todavía no conocemos, puesto que los enfermos se están yendo a su casa. Son pocos los que aceptan para ser hospitalizados, con las consecuencias que ya se han visto en otros países, aumento sin precedentes, hospitales que no pueden admitir ni uno más, escasez de productos, ausencias laborales creciente. Hay que estar atentos a la evolución de esta etapa de la pandemia, las autoridades hablan con moderación para no asustar, pero creo no es la estrategia adecuada. Claudia Sheinbaum dice que La Secretaría de Salud federal podría aplicar un concepto nuevo en cuanto a los semáforos.

ZONA DE CURVAS. Las obras de Dos Bocas, Tren Maya, carretera a Toluca este año tendrán la mirada de todos: unos confiando en entregar lo que es su compromiso y los de enfrente pensando que sólo entregarán escenografía, se pone bueno esto de las apuestas.

ÁMBAR. La semana laboral de 4 días está jalando la atención de todos, desde que Islandia la adoptó, la telefónica española la adoptó en 10% de su gente para probar. Es con pago completo, para incentivar a su personal a que den un esfuerzo adicional los días que si se presentan. Eso ocasionará múltiples beneficios: hay que hacer notar algo, que, en la mayor parte de los casos, es una prueba por 3 años, si funciona lo empiezan a ampliar, así que ya saben “ustedes conejillos de indias tienen sobre sus hombros una responsabilidad, hay que hacer que las cosas funcionen.

En otros países se ha tratado de ofrecer una semana de 4 días, pagando sólo 4 días. Para ampliar el número de posibles nuevos trabajadores. Eso es un abuso total.

ROJO. Delfina Gómez dice que “respeta las decisiones del TEPJF”, bueno pues ojalá se les devuelva el dinero retenido a los trabajadore de Texcoco, durante 2014 y 2015. Usted recuerda: era un diezmo que había que dar para apoyar a MORENA. 10% del salario de 2 años, es una lana. La decisión del Tribunal ya está hecha.

<Decir la verdad es un acto revolucionario> George Orwell, novelista británico.

Viva como si fuera el último día, de paso, cuidándose.