GPS FINANCIERO. Abrió el lunes anterior en 53,191, cierra el viernes sobre 51,417 unidades ( tuvo 56,609 tres semanas antes, cinco mil puntos abajo o diez por ciento de reducción) Parece que vivió una etapa especulativa y que en unas semanas veremos el nivel real. Nuestro pronóstico: se verá la tendencia real del IPC, el dólar seguirá presionado, los Cetes podrían subir.

ZONA DE CURVAS. El cete de 28 días paga 6.91% El dólar estuvo nervioso y se compra con 20.50/ 20.80 dependiendo Institución y monto. El Euro cotiza en 21.51 y el petróleo WTI 104.50

La polarización social es peligrosa (llamar a los que no piensan como los fans: “traidores a la patria, neo porfiristas, fifís”), hemos apuntado en varias ocasiones en esta columna, porque hay gente que se la puede creer y empezar a hacer tropelías que no nos podemos imaginar. Es necesario que el Presidente AMLO modere e invite a sus seguidores a luchar con ideas, no con descalificaciones y adjetivos que bien pensado no dicen nada, pero que suenan y resuenan en exceso.

ROJO. Los asesinatos por violencia machista se incrementaron un 3.25 % el 2021, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Más de diez mujeres por día. Dicen que identificar a las mujeres muertas llevará 120 años, al ritmo que se aclaran las identidades mediante estudios de ADN. Eso requiere además un mejor sueldo, un mayor interés por parte de las autoridades, la profesionalización del personal relacionado, los casos forman pilas interminables de expedientes a investigar, falta personal con ganas de hacer su trabajo. Yucatán es el estado con más baja incidencia delictiva en el primer bimestre 2022: “La entidad tiene los índices más bajos del país en homicidios dolosos con 0.39 casos por cada 100 mil habitantes. La tasa nacional es de 3.05 Qué ha hecho: constante capacitación mediante convenios con Francia y E. Unidos, buen equipo con tecnología avanzada, apertura y ampliación de un C5, video vigilancia, en los 105 municipios. Además de que han comprado equipo (patrullas, equipos antimotines, helicóptero, lanchas rápidas, etc)

Aplicar tales estrategias hará que el turismo acuda a los diferentes puntos de interés coloniales, playas, históricos y demás atractivos de la naturaleza y culturales. Y eso es traer dinero.

CRACK. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) está quedando sin validez por parte de la Suprema Corte de Justicia, porque viola las garantías individuales Y la privacidad de todo ciudadano. Qué bueno, porque es famoso el caso de padrones de votantes y otras colecciones de datos que es fácil conseguir en Santo domingo u otros puntos de venta para material ilegal. ¿Le han llamado para venta de seguros, funerarias, tarjetas de crédito? De dónde sacan los datos.

ZONA DE NIEBLA. La guerra retrasará el crecimiento del planeta y pone en riesgo la estabilidad del mundo y podría generar recesión de los países en vía de desarrollo, dice la ONU.

Ucrania y Rusia producen casi el 30% del trigo que se consume en el mundo y el 12% de sus calorías. Ojo, si sufren merma por la guerra, aumentarían los precios de los alimentos y la escasez podrían desencadenar una ola de inestabilidad que el mundo “no ha vivido desde la Primavera Árabe de 2012”

VERDE. El PIB mexicano creció un 0,9 % el primer trimestre, apoyado por industria y servicios.

ROJO. La Reforma Electoral regresa a México a los 70 por la eliminación de los Plurinominales, que cuando se introdujeron tuvieron la finalidad de frenar al partido en el poder. Al quitarlos no habría un mecanismo para impedir el abuso del partido mayoritario. Esto más otras lindezas de las que hablaremos en las siguientes columnas.

Hay muchas críticas a la Reforma Educativa que se aplica, dicen que introduce Lemas de Campaña en lecciones de los libros de texto. Comentan en broma o con ironía que es un monoteísmo Político.

CONSULTE A SU MECÂNICO. El presidente propondrá un Sistema o “pacto antiinflacionario” Los planes de choque, pactos por México ya los tenemos vistos, así que podríamos suponer que vendrá como un control de precios disimulado. Porque ejercer algo de gasto público vía subsidios está contraindicado por la austeridad Franciscana que vivimos, además de que al agregar dinero a la economía logrará el efecto contrario. Ya le contaremos.

<El mejor momento para comprar oro… ¡era el año pasado!> Trader despistado.

Sonría, sea feliz y cuídese.