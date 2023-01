GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abre la última semana del año en 49,630 y cierra el último viernes sobre 49,517. Lo que es muy llamativo. Hagamos historia: 50 mil puntos trajo en julio de 2018, antes de que AMLO tomara el poder. En enero del 2022 se había caído hasta 44,624. En abril del mismo año 56,609. Intenta recuperarse, pero, logra en octubre 45,924. Hasta el actual 49 mil. Así que en el medio y largo plazo se ve una falta de consistencia; si se cree la afirmación de que “Los grandes inversionistas se anticipan a los movimientos bursátiles” son de tomarse en cuenta estos vaivenes. El dólar abrió el año cerca de 21.00 y clausura el 2022 de 20 a 20.50 dependiendo de monto e institución. El cete de 28 días abrió el año pagando 7% y termina el año en 10.33%. El euro empezó el 2022 en 23.15 y el Petróleo WTI 78.87 finaliza el año: euro 21.01 El petróleo WTI 74.92 (en marzo anduvo arriba de 115 US) La economía está razonablemente controlada, en la política hay casos y cosas que comentar. Recordemos que hay amenaza de recesión mundial, ojo.

ÁMBAR. Así que ha estado movido el ambiente de las principales macrovariables que siempre tomamos en cuenta, tratamos de ver cómo se comportan entre sí, el dólar sigue siendo una que está atada al fondo del barril y termina este ciclo con mucha salud. En el pasado ha existido un superpeso, tratamos de imaginar cuando se podría terminar ese apoyo a la paridad. Una probable respuesta sería al momento del cambio de mando en la Presidencia, antes o después, claro esto es sólo una hipótesis de trabajo.

Al graficar tasas, IPC, dólar, se siguen comportando como una variable independiente, lo que despierta la pregunta de si no hay apoyo adicional de BANXICO. El tipo de cambio por debajo de su cotización real desalienta las ventas al exterior y fomenta las compras, porque hay un margen extra para el vendedor.

ROJO. Siguiendo los eventos que podrían influir en la Economía del país, tenemos que expulsar al embajador de nuestro País en Perú, con España seguimos en pausa y estamos viendo cómo se van a negociar con EU y Canadá los diferendos en materia del T-Mec. Es retirado el subsidio al IEPS que recibía la gasolina, así que subirá su costo.

En materia de fondos anticrimen que vienen de EUA no se deben usar para financiar proyectos militares. El Banco Mundial recomienda estimular la inversión y mejorar la productividad.

VERDE. Sobre los hombres del año tenemos varias postulaciones: Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania por la defensa de su territorio con apoyo de los ciudadanos y la excelente labor diplomática que ha llevado a cabo para lograr largos meses de soportar el ataque en su territorio. Nunca ha atacado a los rusos en su país. Joe Biden por haber dejado atrás la aparente superioridad del partido Republicano, haber frenado la norma 42 que permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras de EUA. La revista TIME nombró a Zelensky.

ZONA DE NIEBLA. Sobre los temas noticiosos del año están: la embestida contra el Instituto Nacional Electoral, que tendrá su conclusión en los próximos meses. También las dos marchas, una a favor y otra en contra del INE, como sea, una fue una marcha ciudadana que preocupó y fue contestada con otra. Los ataques de miembros del crimen organizado en varios Estados y no se ve la mano contundente que los controle. Gerardo Esquivel se va de BANXICO y deja un hueco importante. La ministra que es acusada de plagio, cada vez ve más enredado el caso. ¿Pero qué necesidad?

CURVA PELIGROSA. ¿No habrá cuesta de enero? Lo dudamos, porque el aumento de precios viene inercialmente y se agudiza en diciembre-enero por las fiestas, en el pasado volvían a bajar un poco, pero estamos suponiendo un entorno de precios estable, en el que no estamos. Al contrario, los que no subieron seguirán en esta movilidad ascendente.

CRACK. Interesante que desmintiera Luis Estrada (SPIN) a un diario que había publicado que en sus mil mañaneras ha dicho 94 mil datos inexactos o falsos. Más allá de las cifras, resulta importante exprese su punto de vista el Ejecutivo Federal, así como que mejore la técnica expositiva García Vilchis, vocera presidencial, porque está obligada a cuidar la imagen que transmite de su jefe.

CAMBIE SU CARBURADOR. Hemos hablado del arte de la guerra, ahí da algunas estrategias para que un general lleve al éxito a su ejército. Además, hay que vigilar que cuando lance el enemigo un ataque no sea un mero distractor para que nos descuidemos y sirvan para ocultar otra acción que es más importante; las jugadas no deben ser repetitivas, como en el ajedrez; porque un oponente ingenioso puede planear cómo evitar las agresión no planeadas.

VUELTA EN U. Libro de Luis Pazos en el que describe qué se podía esperar de los modelos capitalistas y socialistas, cuál sí y cuál no se pueden denominar así. Los casos de los países que han intentado uno de estos modelos y en cual hay mejores resultados. El nombre de la publicación: “Reduce pobreza: ¿Socialismo o Capitalismo?” A la venta en Amazon.

<Invierte en tu educación> el consejo que da para el 2023 Bill Gates, magnate informático.

Feliz 2023, cuídese y sea feliz.