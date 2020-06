Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abre el lunes anterior en 37,678 y cierra el viernes en 38,404. El piso se ubica en 34 mil y el techo en 45 mil, ambas cifras son de este mismo año. El dólar se compra con 23.22 (19.50 enero 2020) y el Cete de 28 días anda en 4.96% (7.25% a enero 2020) Son cifras muy interesantes para pensar y comentar lo siguiente.

ZONA DE CURVAS. Es de tomar en cuenta que la pandemia del Covid 19 tiene otra semana con semáforo en rojo y no se sabe hasta cuando permanecerá así. La alerta en otros países ha permanecido alta, en tanto buscan dar actividad a la economía cueste lo que cueste. Por un lado, tenemos la crisis económica que en México se debe recordar que ya tenía menos 1.00% del PIB y hay cálculos de todos los tamaños y sabores acerca del futuro: de un 6 a un 10% de caída en el PIB 2020. Por el otro lado tenemos las personas contagiadas y fallecidas por esta enfermedad que lleva ya 175 mil contagios y 20,781 fallecidos al fin de semana. Y estamos en la cumbre de la meseta de máxima actividad de los contagios. Es indispensable la colaboración de cada uno en cuidarse y no salir si no es estrictamente necesario.

NIEBLA. El índice de confianza de Keamy México dice que nuestro país no está entre los 25 destinos prioritarios de capital a nivel global. Y agrega: “bajo crecimiento histórico, cambios en las <reglas del juego>, falta de transparencia en las normativas y la cancelación de diversas obras privadas” Es algo que debería de tomarse en cuenta para lograr revertir la situación. No es suficiente con mencionar el índice de confianza y el de bienestar, el de la felicidad, es necesario observar al tradicional PIB y sus correlativas mediciones, en algo podrían ayudar.

VERDE. Una buena nueva es que “Con 187 votos favorables, México fue elegido para ocupar uno de los puestos no permanentes pertenecientes a América Latina en el Consejo de Seguridad. El país ocupará un lugar de miembro no permanente en 2021-2022 y participará en las decisiones de más alto nivel en el órgano de la ONU que se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional. Esta es la quinta vez que México participa como miembro no permanente del Consejo de Seguridad” Canadá no lo obtuvo, lo que fue un dura golpe para Justin Trudeau. Es necesario saber por qué Aguilar Zinser decía que somos el patio trasero… sería conveniente. Ocupó ese cargo en el 2002.

CURVA PELICROSAS. Donald Trump tuvo un sensacional inicio de campaña en Florida, reitera su propuesta de detener la inmigración, en un tono talmente populista, que desea “Mantener” América grande, ya no hacer, sino mantener. La tiene difícil más aún cuando en el fin de semana apareció un libro de John Bolton, exasesor de seguridad, en el que revela que es una persona adicta al caos, que sólo piensa en su reelección, es capaz de hacer alianzas hasta con sus enemigos con tal de lograr sus fines. Llega este libro en medio de la crisis provocada por la pandemia y los casos raciales que generan un gran eco en la sociedad. No se les puede olvidar, porque tienen la razón.

ÁMBAR. Para los mercadólogos que enfocaron sus mensajes con el mensaje oculto o visible de defender a la comunidad LGTB etc. Que duró muchos años, está pasando su época. Enseguida vino la era del feminismo que tuvo mayor intensidad desde hace unos cinco años. Lo que hay que cuidar mucho el día de hoy es la discriminación, racismo, xenofobia y demás variantes. Porque se debe enfatizar que sus productos o servicios son respetuosos de todas las diferencias que hay en una sociedad. Lo mismo se debe cuidar en sus mensajes, por ejemplo, medios impresos, radiofónicos, televisivos o por internet no violen estos derechos. Aunque hay medios que han lucrado y mucho con estas formas tan discriminatorias les llegó el momento de pensar si siguen adelante. No pueden argumentar que se respeta su libertad de expresión, porque están violentando a otro.

Cuidar este aspecto será vital para llevar su vida profesional en paz.

< ¿Tomas algo para ser feliz? Si, tomo la decisión de no salir si no es indispensable>