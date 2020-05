Diario Judío México - GPS FINANCIERO. La nota sobre el cambio en las reglas de electricidad cambiará el rumbo de las principales variables de la economía, pero al salir la noticia en fin de semana todavía no puede verse el impacto. Inicia la semana el índice de precios y cotizaciones en 37,623 u cierra el pasado viernes en 35,691 refleja una importante baja, el cete de 28 días 5.37% y el dólar se compra con 24.00 Tendrá una serie de consecuencias difíciles de predecir.

SEMÁFORO EN ROJO. “La nueva política sobre confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), emitida por la Secretaría de Energía (Sener) el viernes pasado, busca garantizar al país una operación ordenada, continua y eficaz” Dijo Rocío Nahle García, titular de la mencionada dependencia federal. Explica que debido a la pandemia del Covid 19 hay un desbalance en el consumo de energía eléctrica en el sector industrial y comercial por razones obvias. Habrá un ordenamiento eficaz.

ZONA DE CURVAS. En su ensayo “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, Destaca que el Estado debe tener como propósito principal la promoción del desarrollo para garantizar el bienestar del pueblo, dando preferencia a la población pobre. Y que dicho modelo le da posibilidad de hacer negocios, obtener ganancias lícitas y progresar sin trabas o ataduras”. “Afirma que la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá atraerá más inversión extranjera”. “Contiene una construcción colectiva en la que hay sitio para la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritual, cultura, regiones, idiomas, ocupaciones y oficios, edades, identidades y preferencias sexuales que confluyen en la población de México”. Rechazar al mismo tiempo modelos sugeridos por organismos internacionales, orientadas a revertir las crisis recurrentes, que han causado más concentración de riqueza y agravamiento de los abismos sociales”. “No es lo fundamental medir todo en función al crecimiento sino la distribución equitativa del ingreso y la riqueza.” “no son ocurrencias, esto es producto de la reflexión y de la experiencia, recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo.” Son cinco puntos los básicos: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar”.

Tendremos que leer con detenimiento, analizar hasta donde es posible desaparecer de la faz de la tierra conceptos como PIB, oferta, demanda, inflación, deflación, rentabilidad, inversión, recesión, crecimiento, escasez, crédito, tasa blanda, tasa dura, para alcanzar a entender el cambio propuesto. No he localizado el texto, en cuanto lo tenga le daré mis puntos de vista. Habrá eso si litigios al por mayor en contra de la decisión gubernamental.

ZONA DE NIEBLA. Los candidatos Donald Trump y Biden no tienen seguro el resultado electoral. Por una parte, el jovenazo de 73 años que maneja la presidencia como talk show, contra el que promete no gobernar a twitazos, se enfrentaran el martes 2 de noviembre de 2020 y Joe Biden tiene cierta oportunidad de ganar por el desafortunado manejo de la crisis del COVID 19, pero nadie que pueda suceder debido a la extraña forma de realizar las elecciones en los EUA en que cada estado pesa diferente. No creemos que logre Trump posponer las elecciones para el siguiente año aduciendo que la crisis del Coronavirus y no sé qué. ¿Esto es importante para México? Definitivamente si. Esperamos que de ganar Biden deje de asediar tanto a nuestro país.

VERDE. Cancún reabre puertas en su hotelería a un 20% (uno de cinco). Jalisco, Guerrero, Zacatecas y Puebla, obviamente en el ex DF menos. La Conducta de, precio de la Cerveza es especulativa, debe metérsele una regulación, alerta autoridades. Caerá 15 a 20% la industria Automotriz en USA, cuánto descenderá en México.

TRAS, PUM, CUAS. Después del Covid. Se necesita rediseñar el sistema de producción y servicio a distancia. Van a permanecer las video conferencias. Se descubrirá que las juntas, cursos, conferencias eran inútiles. Medir por resultados, eso sí. La tercera Revolución Industrial ya llegó: los más sofisticados ordenadores, robots, telecomunicaciones y otras modalidades de alta tecnología están sustituyendo rápidamente a los seres humanos en la mayor parte de los sectores económicos.

VEA SU MAPA. La próxima columna conoceremos Buthan, un reino budista, en el Himalaya de 754 mil habitantes que no confían en la economía tradicional, sino en una amalgama de paz, budismo y el índice de felicidad. Nunca ha sido colonizado.

<No hay un camino a la felicidad: la felicidad es el camino> Frase extraída del Tao.