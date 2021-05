GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores recupera el nivel que tuvo en 2018. Cierra la semana anterior en 49,778 y abrirá el lunes sobre 49,996, es difícil decir que podría pasar en las siguientes semanas, en virtud de que se trata de un periodo electoral que tiene en el pasado conductas de lo más variado. La política ha impactado la vida económica con alguna fuerza en tiempos pasados. Las tasas de los cetes de 28 días se ubican en 4.08% y el dólar debajo de 20.00

El Euro está en 24.27 y el Petróleo WTI en 66.62 vuelve a subir contra nuestras expectativas. Es un periodo que no se parece en nada a los que ya hemos vivido en sexenios anteriores, esperamos sea de paz y tranquilidad. Como las variables que ya mencionamos se ven muy quietas.

Esta es la información que verán los que toman las decisiones sobre los dineros que se mueven.

VISITE SU HOJALATERO. Morena anuncia un fraude que no se ve por ninguna parte, esos avisos pueden causar un ambiente raro. La violencia durante el periodo electoral en algunos Estados, dan a entender dónde hay más interés de los grupos de poder de todos los órdenes y niveles, aliar, asustar y hasta cortar a sus enemigos.

ROJO. Hay que votar con el máximo de conocimiento acerca del candidato para cada cargo entre gobernadores, diputados, alcaldes y demás puestos. De ninguna manera votar por “Marcas” o “Partidos”, porque los colores e imágenes que se mostrarán no son las personas, que podrían tener poca experiencia y honestidad para ser electos. Hay que votar por la mejor persona en cada caso.

ZONA DE NIEBLA. Hay recuperación, veamos en que rubros: El PIB para el primer trimestre del año mostró que la actividad económica en México creció 0.8% en el primer trimestre; al comparar con 2020 cayó 2.8% a tasa anual. Son cifras del INEGI.

Fueron 12´460,841 personas afectadas por la pérdida de su trabajo en abril 2020 debido a la crisis causada por la pandemia, reporta INEGI que han recuperad su empleo 11´549,808 personas al cuarto mes de 2021. Son 29% mujeres y 61% hombres.

La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo la calificación de seguridad aérea de México a nivel Dos después de que una auditoría reveló que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) porque el gobierno no está cumpliendo con las normas mínimas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto fue tras cumplir una auditoría de octubre del 2020 a febrero del 2021, encontraron las autoridades de los EUA que la aviación mexicana no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para mantener el primer nivel.

La nueva calificación permite a las compañías aéreas mexicanas continuar el servicio existente a Estados Unidos, además prohíbe cualquier servicio y rutas nuevos. Ya no podrán comercializar las líneas norteamericanas, boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México. Además, la FAA (FAA, por sus siglas en inglés) aumentará la vigilancia de los vuelos de las aerolíneas mexicanas a Estados Unidos. Consecuencias: no podrán abrir nuevas rutas. Las aerolíneas de EE.UU. asociadas con mexicanas -como Delta Airlines y Aeroméxico- ya no podrán vender boletos de las rutas operadas por sus socios. La FAA divide a los países en categoría 1 y 2. En la segunda están: Venezuela, Ghana, Pakistán, Tailandia, Malasia, Bahamas, Curazao y la Organización de Estados del Caribe Oriental.

VEA SU MAPA. Se están dando pláticas entre Irán y EUA, que regresa a esta conversación diplomática que Donald Trump interrumpió. Irán enriquece uranio al 60% y el máximo permitido era muy inferior (3.67%) Ojalá sean prudentes y de buena fe las partes.

En el tribunal Electoral se toman decisiones fuertes, se menciona que hay filias y fobias de sus integrantes, ojalá y conserven la cordura en estas importantes elecciones; el presidente AMLO debe conservar su papel de ser objetivo y no participar de ninguna manera. Esto es a pesar de reportajes que como el The Economist, hace una acre crítica de su gestión, esperamos sea contestado con argumentos contundentes.

Un consejo de uso de medios: no hay que contestar con vaguedades que hagan mayúsculo el asunto, porque se le hace crecer innecesariamente. A una revista no se le debía de dar tanta importancia: no es un jefe de estado.

<La violencia es el miedo a los ideales del otro> Mahatma Gandhi, filósofo y político pacifista.

Cuídese, cuídese, cuídese. Y sea feliz.