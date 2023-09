Señales Financieras: ¿Crecerá de manera importante la deuda interna?

GPS FINANCIERO. Abre la semana el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en 53,145 unidades. Y cierra la semana con 52,505, casi mil puntos abajo. El cete de 28 días sigue en 11.25%, el dólar tiene altibajos y termina de 17.46 a 18.49 El euro cotiza en 18.59 y el petróleo wti en 87.60 sigue subiendo.

CURVAS PELIGROSAS. La baja en la BMV puede ser casual o puede estar motivada por las incidencias políticas de la semana, hay que dejar pasar los meses para saber la causa. Marcelo Ebrard levantó ámpula al pedir se reponga el procedimiento por el cual se eligió a Claudia Sheinbaum, como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en una maroma de escritorio para lanzarla a la candidatura presidencial de una vez. La razón para pedir esta reposición de todo el procedimiento, era que no habían contado todas las boletas y le parecía imposible que dieran los resultados de inmediato. Pues no le hicieron caso, sostuvieron su decisión y lo dejaron chiflando en la loma. Ya vimos en televisión nacional la substitución del poseedor del bastón de mando, que fue entregado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum. Mucho se ha comentado sobre este acto sui generis o “simbólico”. Se comenta que tal bastón es el símbolo de la presidencia en si y no era el momento de cederlo; también dicen que no es constitucional; que los pueblos indígenas lo entregan a quien consideran los representa, por tanto tenían que ser ellos los que sustituyeran al poseedor o poseedora del cargo. Pues se hizo en una sencilla ceremonia en un evento que pareció un publirreportaje, en tiempo real y de transmisión nacional, para el restorán el Mayor, muy cercano a Palacio Nacional.

NIEBLA. El señor Marcelo Ebrard ha dicho que espera consultar a sus bases para definir el lunes el futuro que tendrá: si decide irse a un partido contrario a Morena o acepta acompañar a la señora Sheinbaum en su campaña con vista a una colocación de buen nivel. Esto en los tiempos antiguos movía las variables macroeconómicas, como dólar, tasas, bolsa, esperamos que hoy no lo haga.

CUESTA ARRIBA. Este año la cumbre del G20 se cumplirá del sábado 9 de septiembre al domingo 10 en nueva Delhi, India. El líder chino, Xi Jinping, dice que no asistirá. El primer ministro de la India, Narendra Modi, arma una reunión bilateral con Joe Biden antes de la reunión. Estas, con gran frecuencia no deciden mucho. La desaceleración de la economía China esperan no afecte a EUA de manera significativa, de eso hablarán. La amenaza es la deflación, o sea menos ventas, inferior actividad, menores precios, lo que contaminaría a EUA por ser su gran socio comercial. Es innecesario decirlo que México se vería afectado, pues nadie sabe que tanto puede durar una etapa de baja en los negocios, meses o años, y las consecuencias que podría tener. Dice la vox populi: Cuando “EUA contrae un catarro…”

CUIDADO CON LA NIEBLA. Las siguientes semanas serán de discusión del Presupuesto de ingresos y egresos de la Federación 2024, pues a pesar de que “se dijo” que no habría aumento de la deuda, parece que si habrá y será importante. Algo así como un billón setecientos mil pesos, significarían un 40% de incremento de la deuda. Para ir por partes: se habla de que la Sedena recibirá el doble de recursos, al recibir los destinados a Fonatur para el Tren Maya; La secretaría de Energía tendría los destinados a apoyar a Pemex; Secretaría del Bienestar tendrá un importantísimo incremento mayor a 140,000 millones, Se recorta el presupuesto de la Secretaría de Salud, a pesar de que aumentará el número de derechohabientes por el IMSS Bienestar, están pidiendo que los Estados lo apoyen con presupuesto, lo que en año electoral parece contraindicado (nuevos impuesto). Será una danza de los números la que se verá en la cámara de diputados. Veremos.

ROJO. El segundo trimestre 2023, la economía de Japón creció más rápido de lo que se había previsto inicialmente, recuperando el terreno perdido durante la pandemia. Su economía creció 3.5% anual, (preliminar 2.2%) El de EUA 2.5% mismo periodo. México 3.5% La unión Europea estima 1.1% China anduvo en el 4.9% y ha caído a 4.5%

VERIFIQUE SU AUTO. Extraño caso: se redujeron en un año 50% las verificaciones en la ciudad de México, sin que mejore el nivel de contaminantes en el aire. Sin embargo, lo raro del caso, es que sigue habiendo el mismo nivel de tráfico en las calles. No es que se estén verificando en otros Estados, pues debería haber un altísimo porcentaje de autos foráneos. ¿Qué será?

PEINESE EN EL RETROVISOR. A los burócratas de China se les ha prohibido recientemente que usen iPhone de Apple, como una medida de Beijing contra los gabachos. Ha bajado 200,000 millones de dólares el valor de mercado de Apple en los últimos dos días. Las acciones de otras empresas relacionadas con Apple, como Qualcomm y TSMC, que le venden chips, también lo redujeron. En México, si emprendieran una lucha contra Coca Cola por ejemplo, y se recomendará el agua de limón, ¿En cuánto repercutirían en sus acciones?

USE LIMPIADORES. Hay que observar minuciosamente la información que valga la pena, comprobada, cada día de las siguientes semanas y meses, para tratar de visualizar el futuro de los negocios en México, no se deje engañar con falsas informaciones ni con fake news fantasiosas. Cuide su dinero.

<Del éxito hay que tomar un sorbito, hacer un buche, y escupirlo, si no, te envenena> Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, autores del guión de Bardo, filme que ganó algunos premios recientemente.

Feliz semana de la Independencia.