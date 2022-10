GPS FINANCIERO. Abrió el lunes la BMV en 45,549 y cierra el viernes sobre 46,958 El cete de 28 días paga 9.24% El dólar estuvo muy quieto y termina en 20.00 El Euro cotiza 19.65 y el petróleo WTI 84.95

El petróleo quiere EUA que siga bajando, pero Arabia y otros están presionando al alza. El invierno ya va a llegar y puede hacer que el gas que le surte o surtía Rusia se vaya también a las nubes. Las tasas de la FED en EUA seguirán subiendo y las nuestras lo mismo, lo que ocasionará que el año próximo quizá estemos rebasando el 10% en los Cetes de 28 días.

CONGESTIONAMIENTO. Mete ruido en los medios financieros Moodys al pronosticar cuanto y cuando habrá devaluación (depreciación del peso) para nuestro país: 20% el fin de año o durante 2023. De ninguna manera una predicción es inevitable, porque al escucharla quienes tienen el mando de la economía, Banxico y la Secretaría de Hacienda, deben hacer algo. ¿Qué pasa si no están alertas a este pronóstico? Pues que se guarda el ajuste cambiario y este se dará inexorablemente y quizá hasta mayor. Su origen en parte, podría ser el movimiento de capitales golondrinos que entran a un país y aprovechan las buenas tasas de interés, con dos condiciones: estabilidad cambiaria y política. Cuando se pierde la estabilidad salen huyendo a buscar nuevos paraísos de rentabilidad en términos internacionales. Ocasiona que haya ajustes cambiarios en los países involucrados. Así ha sido siempre.

Este eventual movimiento cambiario es terriblemente dañino, porque los créditos que se tienen son en gran medida en dólares, así que ya deberemos más sin hacer nada. Y el resto de las divisas generalmente se ajustan al alza.

Hay endeudamiento adicional en el presupuesto de egresos de la federación, así que se tomarán créditos adicionales y no se tiene reserva para una eventual devaluación. Las Reservas internacionales son 198,724 millones de dólares, no aguantan una corrida (salida) por varias semanas. Obligando a control cambiario.

CRACK. Otro factor que presionará la inflación es el incremento a los salarios mínimos: piden algunos legisladores sea hasta del 20%, en tanto Banxico y Banorte lo ubican en 6.5%. Dicen que no es inflacionario: pero si lo puede ser, teniendo en cuanta que los demás asalariados piden alguna cifra de incremento parecida al del SM, aunque menor. Eso desata la ambición de los comerciantes y empieza la guerra precios-salarios. Ya lo hemos visto. Y los pactos en que se invita a no incrementar precios generalmente funcionan bien en la nota de prensa, pero no en la realidad. Estamos en espera del resultado que tendrá el acuerdo de exentar de impuesto y trámites a los alimentos más básicos de la canasta alimentaria. Ya le contaremos.

BACHES. Una nueva ola de COVID tendrá lugar este invierno, por favor cuidémonos. No era el mejor momento para liberarnos del uso de tapabocas. Pero no está prohibido, así que hay que usarlo para evitar otra vez caer en lo mismo.

En Gran Bretaña renuncia la primera ministra Lizz Truss de extrema derecha: cobrar más impuestos a los que más tienen, ocasionó un caos que tiró los mercados y presentó un presupuesto con recortes presupuestales, dejando la economía británica muy agitada. Como no se vio futuro a su gestión tuvo que irse. ¿Cómo se elige al sucesor?

El Partido Conservador prevé escoger internamente a su nuevo líder para que sustituya a Truss en el plazo de una semana. Usualmente, la elección de un nuevo líder en ese partido se realiza en dos etapas: Los parlamentarios conservadores eligen entre sus propias filas a dos aspirantes a ocupar esa posición. Se hace una votación entre los militantes inscritos en el partido para escoger entre esos dos candidatos. Las reglas que regulan la elección de un nuevo líder del partido son fijadas por una instancia interna llamada Comité 1922, cuyo actual jefe, sir Graham Brady, dijo este jueves que espera que cuenten con un nuevo líder para el viernes de la semana próxima (BBC)

ZONA DE NIEBLA. El secretario de Gobernación anda desatado: se pelea con los del norte y dice que son más inteligentes los sureños. Luego dice que un militar podría ser candidato presidencial, pero que sería votado, claro. Eso de ser corcholata les dispara la creatividad, sin duda.

Una profesión que era practicada por hombres, el periodismo, cada vez es más frecuente ver incluidas a las damas, por eso llama la atención El informe “Mujeres Periodistas y Salas de Redacción” presentado recientemente, elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios MX, en lo que se muestra que son pocas las mujeres en puestos directivos y que la brecha salarial favorece a los varones. Hay que hacer algo para evitarlo, porque la carga de trabajo y los riesgos son los mismos, ya se ha visto con las periodistas asesinadas.