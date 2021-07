GPS FINANCIERO. Abrió la semana anterior en 50,148 unidades y cierra el viernes sobre 50,224, nada para nadie, pero sigue dando señales de que rebotó contra un techo e iniciará el lento regreso. ¿Será? El cete de 28 días paga 4.37% (se dice que subirá varías veces el segundo semestre) El dólar cuesta de 20 a 20.50 dependiendo institución y monto. El euro está en 23.64 y el petróleo WTI 72.02

CURVAS. La nota de la semana es la eventual salida de la OEA (Organización de Estados Americanos) para integrar otra que no fuera subordinada, o al menos eso dijo el presidente AMLO durante el 238 aniversario del nacimiento de Simón Bolívar, agregó que había que constituir un organismo independiente como la Unión Europea. Opinamos, sin ser expertos en Derecho Internacional y Diplomacia, que sería posible salir de la OEA sin mayor esfuerzo y las cuotas que se pagan dejarían de causarse. Ahora echemos una mirada a la Unión Europea que se formó con 27 estados, empezó su organización en 1993 con el tratado de Unión Europea, integrando a 3 organismos internacionales.

Para ahorrar espacio les diré que en 2009 empezó a funcionar como UE. Se integró una moneda con un Banco Central y empezó a ver cómo iban a funcionar un grupo de economías tan diferentes: Grecia, Italia, España, por citar solo tres dieron problemas los primeros años por sus problemas de deuda, empleo y PIB. La migración les resultó un asunto difícil de conducir y culturalmente es un tanto caótico. Innecesario recordar que el Reino Unido se separó mediante un fenómeno que duró varios años, se le llamó Brexit.

La deuda de los países Sudamericanos pasó de 70% en 2019 a más del 85% en 2020, vale 930,000 Millones de DLS. Acerca de la deuda externa individual: Brasil tiene más del 100% del PIB. Argentina 97%, Colombia 61%, Ecuador 65%, México 52%, Chile 32, Perú 39%. (Fuente Atalayar.com)

Brasil tiene inflación de 6% (2021) Argentina 48%, Perú 3.25%, Uruguay 7.3%, Paraguay 4.5%, Chile 3.8%, Venezuela tiene cifras de dos y tres mil por ciento, es una inflación desmesurada. Honduras 0.40% Guatemala 3.8% De Nicaragua no hay datos.

Como se ve es una empresa que llevaría muchos años, a los países les cuesta trabajo abandonar la moneda local, porque resulta un orgullo nacional, además está la autonomía de los bancos centrales que estarían subordinados a uno principal, que establecería metas de PIB, Paridad, tasas. Que consecuentemente afectarán el empleo. Y así como son muy diferentes los Estados europeos, así también lo son los latinoamericanos. Hay que pensarlo. Si es lo que más conviene: es mejor dejar la OEA, previo estudio.

ROJO. Recordamos cuando empezó a funcionar la Unión Europea, hubo voces mexicanas de todos los colores que dijeron vamos a formar una Unión Americana, así resolvemos los problemas de deuda, empleo, devaluaciones, migración y los primos del norte no dijeron nada, por lo descolorido de ideas que era la propuesta.

ZONA DE NIEBLA. La nueva ola de contagios que muestra la Pandemia, ha ocasionado que el Semáforo sea NARANJA, más estricto, aunque en la realidad todo sigue igual y se podría ver reflejado en la Bolsa Mexicana de Valores que perciba una baja de negocios, empleo y ventas. El crecimiento programado en el PIB para este segundo semestre por los expertos, difícilmente se cumplirá, Banamex decía 6%, inflación de 5.8% y tasa de interés 5%.

La próxima semana será la votación que dicen “sólo distrae de los problemas nacionales: seguridad, empleo, pandemia” y que sólo podrá alcanzar el número de votantes requerido, dicen también, “que, mediante acarreados, ratón loco (como no hay límite de ningún tipo y la tinta se borra fácilmente del dedo, pueden volver a votar) que eso pasará. Ojalá y no porque la credibilidad es importante. Pero habrá que buscar un culpable si no funciona como debe ser, ese será el INE.

VERDE. Veracruz se convierte en un estado que despenaliza el aborto, creo nunca se ha dicho que para todas las entidades que lo aprueben debería ser obligatorio dar pláticas en las escuelas y hacer énfasis en los medios publicitarios “Campañas de Prevención de Embarazo” porque es justo lo que se necesita, no debe aceptarse “me agarraron las prisas“ como justificación del hecho. Se ahorrará dinero el Gobierno y evitará más pensiones o ayudas a jóvenes embarazadas.

USE FLASHER. Avisan que para la Ley de Outsourcing, el IMSS prorroga hasta nuevo aviso plazo para cumplimiento, “los plazos de 90 días naturales establecidos en los artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios el decreto en materia de subcontratación laboral se prorrogan hasta en tanto se apruebe y entre en vigor, por medio de un nuevo decreto que el Ejecutivo Federal emita para tal efecto, la ampliación planteada en dicha iniciativa o aquella que el Congreso de la Unión resuelva aprobar finalmente” Cheque.

<Debemos vivir y trabajar, en cada momento, como si tuviésemos la eternidad ante nosotros> Gabriel Marcel. Filósofo existencialista.

Cuídese, no sé si es la tercera ola, pero ya llegó.