GPS FINANCIERO. El 11 de noviembre estuvo la BMV en 52,013. Termina el viernes sobre 51,463. Se está acercando a su máximo histórico que fue de 56,609 en abril de este año. Pero todavía faltan algunos días, semanas o nunca. ¿De qué depende? La percepción que tengan los grandes inversionistas de México y del mundo, del futuro global a mediano y largo plazo. Así como la percepción que tengan del riesgo país, que debe reunir estabilidad política, financiera y social. Eso es lo que da una base general a cualquier proyección financiera, además del análisis detallado de cada uno de los giros empresariales y percepción que se tenga de sus principales directivos.

CURVA PERALTADA. Así las cosas, tendríamos que analizar muchos temas antes de emitir una opinión sobre el futuro de los negocios globales: la guerra Ucrania Rusia se esta manteniendo demasiado tiempo, ha llegado el fin de año y también la época de frio, Rusia es un destacado proveedor de gas para Europa, los granos como el trigo están escaseando, lo que preocupa con sobrada razón. Inglaterra, la Unión Europea y los Estados Unidos ven que sus monedas sufren variaciones que no les gusta para nada.

PASE A LOS PITS. Los analistas ven venir un año difícil para la economía del mundo, un PIB 2023 global que no tiene resultados optimistas. Lo que llevaría a elevar tasas de los bancos centrales, como ya va sucediendo. Esta medida de subir las tasas tiene como fin frenar las compras, o sea limitar el gasto de los gobiernos, empresas y personas para que la inflación no siga subiendo. Esto en una palabra anuncia recesión para todos los países, incluyendo el nuestro.

VERDE. Es una mala noticia porque México esta bien defendido por una economía sana en que hay créditos nuevos moderados, tanto así que se habla del superpeso. Que durará hasta que las variables 2022 cambien. Y hemos llegado al fin de año con los cetes de 28 dias pagando 9.78% y se piensa que seguirá la tendencia de la FED, que ya anuncia que seguirá con ajustes alcistas en tanto no logre frenar la inflación.

Así que es de esperar sigamos la tendencia norteamericana. Y si entran en recesión nuestra economía seguirá esta línea.

VOLANTAZO. Las tasas mexicanas exentas de riesgos son los Cetes, digamos al 10%, contra el 4% que podría ganar en EUA, es un margen atractivo. Es lo que se conoce como Capitales golondrinos que al menor rumor de un riesgo político o económico, salen huyendo. Y en el pasado las reservas internacionales no han servido para frenar el desequilibrio que provocan. Así que continuaremos observando el desarrollo de las semanas que faltan para que termine 2022.

CRASH. Dice Mitofsky que una encuesta dice que la alianza ideal opositora para la presidencia en 2024, esta integrada por Anaya (74.2), Luis Donaldo Colosio (43.6) y Beatriz Paredes 42. Son los principales actores políticos. Que la aceptación del presidente AMLO es de 59.5 y desaprobación 41.1 Perdón, pero tenemos que hablar de las próximas elecciones de 2024, porque ya están lanzados todos los partidos a la caza de votos. Incluyendo demandas porque Claudia Sheinbaum y otros esta gastando en campañas de propaganda, según dicen. Esto es unos días antes de la marcha del 27 a la que ha convocado el presidente AMLO en respuesta a la que organizaron para defender al INE (y fue interpretada como contra AMLO) lo que hizo que tituláramos la columna anterior como “Todos están en sus campañas ¿quién trabaja?”

LLAME AL SEGURO. La plataforma de criptomonedas FTX, con sede en Bahamas ha anunciado su bancarrota (quiebra) y amenaza con provocar un contagio hacia otras empresas del mismo giro.

Señala el diario El País: “La quiebra de FTX supone una losa más sobre el intento de las empresas de criptomonedas de ganarse la confianza de pequeños y grandes inversores. Este año, en medio del llamado criptoinvierno que ha hecho retroceder el precio del bitcoin y otras divisas digitales”

SEMÁFORO EN VERDE. Muy interesante la entrevista que me concedió Salvador Briceño ex director del Periódico El Dia, donde también escribo, pues presenta su libro “Rusia contra Ucrania, la Geopolítica de la Guerra” viernes 25 de noviembre 2022. En el Club de Periodistas de México A.C. Filomeno Mata 8, centro. En punto de las 10:30 a.m. Entrada libre.

Entre las preguntas que me contestó están: ¿hay riesgo para la economía de México? R: No, por el momento, ya que se ha manejado bien hasta ahora. ¿hay riesgo de una guerra nuclear? R: parece que no, porque todos sabemos que sería una guerra sin ganador, sino que todos perderíamos. Parece más bien una guerra de bravatas en las que se amenaza con armas nucleares, sin mucha convicción de intentarla. Pero Rusia tiene armas más rápidas y efectivas que los EUA.

¿Qué le parece, verdad que es una excelente oportunidad de conocer al autor de tan importante libro? para hacerle aquellas preguntas que todos tenemos guardadas porque no sabíamos quién nos puede dar una opinión fundada.

“En el curso de mi vida, a menudo me he tenido que comer mis palabras, pero debo confesar que es una dieta sana”. Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido.