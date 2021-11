GPS FINANCIERO. Abrió la semana el APC de la Bolsa de Valores en 51,432. Unidades y termina sobre 50,811. Sigue la lenta baja como habíamos pensado, porque no hay lo que se dice buenas noticias del futuro cercano y a mediano plazo. El dólar esta presionado y termina el viernes en 21.00 el Cete de 28 días paga 5.06% El Euro 23.53 y el petróleo WTI cotiza en 76.10

CURVAS PELIGROSAS. La inflación norteamericana se ubica en 6.2%, la mexicana es 6.12% y es la más alta en más de tres años; los analistas dicen que pasará del 7%; además de que se importa este componente de los EU por lo implicados que estamos comercialmente.

VERDE. Reporta Luz Ma. De la Mora subsecretaria de Comercio Exterior de México “México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos durante el primer trimestre de 2021 con un comercio total de $153,906 millones de dólares (14.8% del comercio de EE.UU. con el mundo durante este periodo). Eso que es excelente noticia, porque hace diez años éramos el principal proveedor de USA y los chinos que son muy hábiles nos ganaron ese primer lugar. Ahora, el riesgo es que nos contamine la inflación en las compras ventas al vecino del norte.

ROJO. La recuperación del empleo con todas las prestaciones apenas estaba elevándose; el paso de los migrantes de Centroamérica y otros países es un costo enorme que todavía no se calcula, comida, milicia que los vigila, medicinas, apoyos en vivienda precaria, a los miles de integrantes de estas caravanas, de los que se quedarán en México la mayor parte, otros serán regresados a los países de origen y unos pocos lograrán su objetivo. Actualmente son más de 36.000.000 de habitantes (10.8 % de la población estadounidense) y ellos mandan el récord de remesas de más de 48 millones de dólares en los últimos doce meses. Se encienden luces de alarma: ya que parte de estos dólares que vienen de allá, son lavado de dinero hormiga, pero que al ser muy frecuentes podrían ocasionar un problema. Se acuerdan ustedes cuando presionaron los legisladores para que Banco de México pudiera abrir cuentas para manejar dólares de este tipo, ¡que grave error se hubiera cometido!

ÁMBAR. Pensando en la cumbre México, Canadá, Norteamérica, quizá hubiera sido deseable mayor énfasis en Reforma Energética, Seguridad internacional y nacional, energías limpias y renovables, cuestiones laborales o quizá si se trataron, pero en las varias horas de platicas a puertas cerradas. Hay una ley recién aprobada que permite que norteamericanos entren a otros países, hay que revisar que dice esa norma.

Que los Siervos de la nación tienen 96% bajo sueldo y la mayor parte no tienen prestaciones; que ya alistan reformas legales para frenar los abuso con los repartidores en Cd. de México; es extraño que no hayan solucionado estos dos temas pues se parecen a los trabajadores por outsourcing, porque se parecen mucho en la manera de ser contratados. Por mi parte, los Siervos de la Nación que me atendieron con motivo de las vacunas merecen un diez de calificación: no así en el apoyo logístico que les dan, en materia de diseño de estrategia, organización y control, sacan cero de calificación.

CRASH. La gaceta UNAM, del mes de noviembre, informa: “En México viven casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes, y representan 35% de la población; más de la mitad, 51.1 %, vive en pobreza. “Las personas entre los cero y 18 años, alrededor de la tercera parte del total de la población requiere un cuidado particular del mundo adulto; ese cuidado es una responsabilidad social” Esto es una actividad que ha sido descuidada, el trabajo infantil está poco estudiado. Agrega más adelante: Al hacer estudios de la niñez en el México Prehispánico “me encuentro con algo completamente diferente y revelador. En nuestros pueblos originarios las niñas y niños eran vistos como seres de luz. Si bien había sacrificios humanos, prácticas que vistas a nuestros ojos serían interpretadas como violencia y abuso de poder, en la idiosincrasia y cultura de los mesoamericanos eso tenía un significado profundo: eran seres que abrían el canal de comunicación con las deidades”.

LLANTA PONCHADA. El PIB de la Cultura del 2020 fue de 640 mil 687 millones de pesos, es decir, una aportación del 2.9 % al PIB nacional. En una medición que consideramos deficiente, hay una información que ya se preveía, pero es bastante grave: cae 43.1% debido a la pandemia. La causa: hubo cierre de recintos culturales y personas que no salían de sus casas: informan que la música y conciertos cayeron un 27.1%; los libros, impresiones y prensa un 24.5%; las artesanías en 19.2%, artes visuales y plásticas un 17.4%. Como se ve es errática la forma de clasificar los rubros de cultura, porque en nada se parecen museos, artesanías, libros, conciertos, cine y teatro. Es una pregunta que hemos hecho en diferentes paneles cuanto aporta el cine y cuánto el teatro al PIB y seguimos esperando la respuesta.

VERDE. El presidente AMLO en este internacional tuvo una conducta diferente, que quisiéramos ver en las diferentes reuniones en México, incluso en las mañaneras, para que los diversos sectores dialoguen con él. Si sumáramos a los mexicanos que ha criticado en los citados acercamientos gremiales, ¿cuánto reflejaría, 50 por ciento de la población?

<La buena educación es la mitad del camino en cualquier negocio>. Ignacio Manuel Altamirano. Escritor, periodista, historiador, político, abogado y diplomático mexicano.

