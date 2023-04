Señales Financieras: Después de vacaciones: ¡Como veo doy!

GPS FINANCIERO. El IPC inició la semana anterior en 53.391 unidades y abre el lunes en 54.460, poco avance, veremos su comportamiento las siguientes semanas que ya son de actividad plena. Con la misma observación el dólar ligeramente debajo de 19.00 Cetes de 28 días 11.30% Por su parte el Euro cotiza en 19.97 y el Petróleo WTI 73.23

Una vez reiniciadas las labores de todos lo participantes de mercado de dinero, divisas y capitales tendremos una idea de la fortaleza bursátil; los cetes si van a seguir subiendo, por más que dicen que no será así, pero también se ha dicho que seguirá al alza mientras no haya un control adecuado de la inflación. El super peso empieza a mandar señales de que ya no bajará más y se reconsidera el costo de estar pagando por debajo de lo que esperan los comerciantes, empresarios, turismo en general y familias de migrantes.

ROJO. La política antes influía positiva o negativamente en las variables económicas. Hasta ahora no sentimos lo hayan hecho algunos eventos como los migrantes quemados en un albergue que dicen, parecía prisión; y la visita de los funcionarios de Relaciones Exteriores para contestar varios temas como el Fentanilo, migración, entre los conocidos, porque podría haber otros.

FRENE CON MOTOR. La agencia estatal china Xinhua al tiempo que informa acerca de las actividades de Tesla, que instalará una fábrica en México. Dice también “que más vale moderar el optimismo y considerar que si bien el nearshoring está atrayendo a México una cuantiosa inversión, no necesariamente se traducirá en un milagro económico ni en desbordantes tasas de crecimiento”. Así que hay que moderar el entusiasmo, también hemos dicho que es un proceso que llevará tiempo.

VEA EL VELOCÍMETRO. El Banco Mundial proyecta que Latinoamérica crecerá un 1.4% en 2023, para los años 2024 y 2025, el crecimiento de Latinoamérica se mantendrá en el 2.4% Claro, habrá países que lo harán por arriba de esta cifra, pero también otros que por abajo. Cualquier meta que tengamos para nuestras empresas tendrían que tomar esta referencia.

ÁMBAR. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene una ventaja de 11 puntos porcentuales sobre el canciller Marcelo Ebrard en marzo (para el 2024) revela encuesta de El Financiero. Esto es a pesar de lo que se ha dicho de ella en diversos temas. La Candidata a gobernadora Delfina Gómez (Morena) no acepta el debate frente a Alejandra del Moral de la alianza opositora, todo mundo dice que tiene límites en su calidad de oratoria. Hay quien dice que si pierde 2 puntos de votación al no acudir, todavía le quedan otros para ganar. ¿Será?

USE ADITIVO. Hay opiniones de que no expropió las 13 plantas a Iberdrola, como señaló el Presidente, sino que las compró mediante un fideicomiso en US 6,000 Millones, y las irá pagando conforme a lo que pacten. Es cosa de analizar. Pero por lo que dice, es probable que así sea. Leemos en El Economista: “Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos, construirá una de sus mayores plantas fotovoltaicas del país en Texas. El proyecto True North, con una potencia de 321 megavatios, se ubicará en el Condado de Falls y estará operativo a finales de 2024” Costará 30 millones de dólares.

Cada sexenio se le cambia el nombre a todo: para empezar a las Secretarías, una vez fue Secretaría de Desarrollo Urbano y Economía, luego Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) pasó a ser Secretaría del Bienestar. Así ahora el Instituto de Migración se pretende cambie de nombre a Coordinación Nacional Asuntos Migratorios y Extranjería. Con varios detalles: el padre Solalinde debe dejar de ser sacerdote, porque no le está permitido por su iglesia ocupar un puesto en el gobierno. Y constitucionalmente el artículo 130 se lo coarta. Debe mandar sobre militares, manejar lo que es casi una prisión, decidir sobre presupuesto público, piénsenlo.

ROJO. Ya hemos platicado del negocio de la guerra, se usa dinero antes de una, quizá para provocarla, durante (provisiones y armas) y después para reconstruir. Eso es ideal si lo hacen con empresas propias, de cierto país. El problema de las drogas es una decisión muy parecida a una guerra, además de que obviamente es de Salud Pública. Debe dejar una fortuna por todo lo que hay que invertir para el combate, mucho ojo, no hay que dejar de observar y pensar. Otro super negocio para todos los que lo tocan, a cada migrante le sacan 5,000 dólares en promedio. Calculan en 615 millones de dólares el total generado a la delincuencia. Y los empleados de cada uno de los estados por donde pasan, ¿cuánto reciben?

