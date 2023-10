GPS FINANCIERO. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores ha entrado en un compás bajista. Abrió el lunes anterior en 50,874, terminó la semana sobre 49,666. Hace cinco semanas estuvo en 53,145. quiere decir que ha bajado tres mil puntos. El dólar ha estado presionado, así que termina de 18.36 hasta 19.07 podría ser temporal, pero hay otros factores, de los que hablaremos más adelante. El cete de 28 días se ubica en 11.25. El euro cotiza en 19.28 y el petróleo Wti sobre 82.50

ROJO. Amanecimos con una noticia desagradable: a la invasión de Ucrania por parte de Rusia (iniciada el 24 febrero 2022) Este sábado se suma el ataque de Hamas apoyado por Irán contra el territorio de Israel. Esto implica llamar la atención sobre el Movimiento de Resistencia Islámica, que llaman Hamas, inició como el movimiento de jóvenes palestinos que rechazan la ocupación por parte del gobierno de Israel. Tiene diversas etapas y esta es la más reciente. Mataron en el ataque con cohetes a cien personas y tomaron rehenes. Dicen que los misiles fueron la manera de distraer del ataque por tierra.

ROJO. Más allá del aspecto humano, que es parte fundamental y lamentable en esta controversia, hay que estar atentos a la forma en que estos dos conflictos bélicos son percibidos por los grandes capitales del mundo, por ejemplo, si influye en las bolsas de valores y paridades, además de que va a afectar precios, sin duda. Por ejemplo, el mercado de hidrocarburos. Se habla de la manera en que se van a ver modificados los precios de las materias primas, los commodities (visión a futuro de los insumos) de madera, corcho, caucho y celulosa para hacer papel, petróleo, carbón, gas natural y un largo etcétera.

VEA SU MAPA. Ya se ha hablado largamente de que una crisis económica generalizada puede empezar a solucionarse (¿?) mediante una guerra, la crisis de 1929 se atribuye a que buscaban solucionar un conflicto, pero la economía produjo una cascada de acontecimientos que acabó en la gran guerra. Se habla de que acercarse al pleno empleo es una consecuencia de las guerras, con las terribles repercusiones en los aspectos humanos y de destrucción material. La reconstrucción es otro gran negocio. Así que hay muchos temas para reflexionar cuando estamos contemplando un panorama muy difícil de descifrar.

ANALICE SU TABLERO. El consejo para los inversionistas es: hay que tener mucho cuidado con las ofertas de grandes ganancias, generalmente son fraudulentas. Las inversiones en los bancos son seguras, si sabemos analizar a nuestra institución. Dólares: estuvo barato, ya no tanto. Oro, siempre retribuye. Obras de arte, tarda, pero siempre paga, nuestros conocimientos son indispensables. Inmuebles también es una sana forma de inversión, salvo el mantenimiento, impuestos, cuidarse de una eventual invasión. Cuide su patrimonio.

ÁMBAR. Muy interesante es la reflexión sobre las consecuencias de los fenómenos migratorios: por ejemplo, ha subido a 14 horas la fila de trailers para pasar las mercancías enviadas a los EUA, puede resultar un mal negocio para ciertos productos perecederos (p.ej. verduras y frutas) Es un tiempo récord el que mencionamos, nunca había tardado tanto.

En cuanto a las personas que quieren entrar al país vecino, más allá de las consecuencias humanitarias, se ha generado toda una nueva cultura. La vivienda transitoria (de cartón, madera, tela o similar) da lugar a una serie de normas de la comunidad; “tu tela o pared de cartón lo es también de otra familia”. Ese peculiar estilo de vida colectivo, trabajar, vivir, dentro de un espacio para descansar, tener cuidado de la salud, está provocando consecuencias jurídicas, que nacen de la comunidad misma. Dan lugar a que ahora el municipio está tratando de legislar: licencias para abrir o instalar negocios en esas colonias de migrantes, ojalá y les ayuden realmente y no vayan a intentar nada más obtener recursos para la tesorería local o una reprobable forma de obtener dádivas.

VISITE SU TALLER. Los temas que tendrán en su agenda los candidatos a la presidencia, gubernaturas o legisladores: son más de 20,000 cargos, pues se elegirán 128 senadores y 500 diputados federales; nueve gubernaturas, así como integrantes de 31 congresos locales. Son un mundo de discursos que escucharemos y los temas que necesariamente queremos escuchar son: movilidad ya que todos hacemos muchos minutos en llegar a nuestro trabajo, por ejemplo; energía, que los precios de la gasolina no estén tan disparados; agua, que se atienda no sólo en los discursos; migración, pues queremos empleo en México no tener que irnos a los EUA, seguridad; economía que está bien, pero queremos que continúe así y no se vaya a desajustar el año electoral; educación, que se apoye a los maestros para que se actualicen (están divorciados los nuevos textos de sus implementadores).

ROJO. Para exigir mejores servicios públicos es necesario elevar impuestos. Pero, los baches, mal servicio de la burocracia, medicinas que no hay, la falta de probidad de algunos servidores, sólo por mencionar algunos límites y vicios mexicanos hacen que digamos NO al aumento de impuestos. Esta reflexión es porque ocupamos el penúltimo lugar (nos cobran el 42%) en el estudio de la Tax Foundation, en 2019 Suecia contó con la tasa impositiva marginal más alta, 76 %. La más baja la tiene Bulgaria, con el 29 %. Mientras que México ocupa el penúltimo lugar con el 42 %.

<Si dices mentiras, no te quejes de que nadie crea en tus palabras> Aristipo. Filósofo griego.

Sonríe, bese a su pareja y sea feliz.