GPS FINANCIERO. Cerró la semana anterior en 47,770 y no sabía que esperar, terminó el viernes sobre 47,582. Lo que no permite empezar a marcar tendencia. El cete de 28 dias paga 7.70% el dólar estuvo nervioso y termina en 20.46, sin embargo intra semana se movió hasta en 21.50 El euro cotizó en 20.83 y el petróleo WTI en 104.74.

El 12 de julio en Washington, se desarrollará una agenda acordada con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el equipo de la Casa Blanca, según detalló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, en su cuenta de twitter.

Platicábamos los temas que se podrían abordar: migración, seguridad, planes antinflacionarios que se deben atender, ya que la importancia comercial de la relación de los EUA México es de por vida. No es como en los tiempos de Donald Trump, en que se especulaba si habría imposición de aranceles, pago del muro y cualquier cosa que se le ocurriera.

SEMÁFORO EN ROJO. Por cierto, el juicio que le siguen a Trump por haber supuestamente pensado y dirigido el intento de golpe de estado en las pasadas elecciones de Norteamérica esta llegando a su fin y debe de darse a conocer antes del periodo electoral. Esto influirá notablemente en el resultado o eso se piensa. De la misma forma se juzga el señalamiento que hace la UIF contra Enrique Peña Nieto, por una cifra pequeña para los montos que se manejan a esos niveles. El uso evidentemente influirá en las elecciones del año próximo, en que se jugará la joya del partido PRI, que es vital para la sobrevivencia del mismo.

Estos dos intentonas jurídicas en el Olimpo Electoral ¿pueden influir en la economía? Es probable que si. Tienen mucho poder los involucrados.

NO SE DISTRAIGA. El ciudadano que podría atender las noticias ya esta cansado de escuchar, leer y ver en los medios las noticias acerca del COVID y también de la política, casi no hay notas de las actividades de los secretarios de estado, toda información se produce en las mañaneras.

CRACK. Leemos en Forbes: La Ciudad de México no solo es una de las urbes más importantes del mundo; es considerada la segunda más relevante después de Sao Paulo a nivel América Latina y la séptima en el mundo, por debajo de gigantes como Tokio, Delhi y Shanghái; Si bien la pandemia redujo hasta en 90% la movilidad de las ciudades de Latinoamérica, y México no fue la excepción con un 85% de disminución de tráfico, la etapa pospandemia apunta a que habrá 30% más de tránsito en el país a causa del incremento en la compra de autos”. Más allá de la cifra de autos nuevos que nos parece no se aprecia optimista. Si es preocupante el tráfico que se tendrá adicional, ya que el cierre de la Línea 1 del Metro comenzará el 11 de julio y durará 8 meses; no habrá servicio de Pantitlán a Salto del Agua. Esto aportará camiones y autos adicionales a los que normalmente se usan. Contaminación y retrasos sin fin.

CURVAS PELIGROSAS. La inflación podría superar el 8% esta año, debido a cambios en la conducta del consumidor, que tendrá más énfasis en alimentos, ropa, jabón, zapatos y varias mercancía básicas, con lo que alimentaría la subida de sus precios, ya que al ser mayor el consumo, hay escasez de los mismos (fórmula ideal de la subida de precios)

Publican que mueren dos periódicos en EUA por semana, entre otras cosas por la falta de dinero de los anunciantes, no hay negocios no compran espacios y condenan a los rotativos a cerrar su ediciones. Con la consiguiente pérdida de empleos. En México no se han informado cuántos medios escritos habían y cuántos quedan, pero debe ser importante la erosión.

Un crecimiento de poco más de 1% para el sector de la construcción en México es una “muy mala noticia”, dijo el martes Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en una sector que liderea a otros segmentos de la economía directo e indirecto (máquinas, arena, concreto, cemento, varilla, etc.) y que da mucho empleo. Es una mala señal, hay que estimular el crecimiento de este motor de la economía.

VEA A SU MECÁNICO. Durante los últimos cinco años, más de 18 millones de personas se han sumado a internet en México, pues en 2017 solo había 70,3 millones de usuarios, el 63,7 % de la población mexicana. Los usuarios de internet en México llegaron a los 88,6 millones en 2021, lo que equivale al 75,6 % de la población, según los datos divulgados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).¿Ya está enfocada la promoción de su negocio n Internet? Los usos más comunes de internet fueron comunicarse (93,8 %), buscar información (89,9 %) y acceder a redes sociales (89,8 %). Se anuncia, además, que el público joven está dejando de ver la TV abierta. Esto es debido a que la programación esta dejando de ser atractiva: a la misma hora de la mañana todos los canales muestran conductores jóvenes, que bailan para ser graciosos. En la barra cómica hay programa que no hacen reír ni a sus amigos. Los noticieros (radio y TV) dan las informaciones que ya vimos mediante internet a lo largo del dia, no compiten en velocidad.

ZONA DE BACHES. Seguro van a aprobar que haya un sólo horario en la mayor parte del país. Hay una propuesta del Ejecutivo hacia el Congreso que en breve se resuelve.

Las horas son como las brujas… pasan volando. Adaptación mía, al Filósofo de Guemes.

El amor requiere de largos minutos. ¡Cuídese