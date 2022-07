GPS FINANCIERO. El IPC abrió la semana en 47,741 para cerrar el viernes sobre 47,770 unidades. Nada para nadie. Recordemos que tiene ocho mil puntos abajo respecto a 6 ó 7 semanas. Los cetes de 28 dias andan en 7.75% con las consideraciones de que si la FED norteamericana resuelve subir tasas, van a seguir la línea en México. Todo esto es para combatir a la inflación. No se ve el resultado benéfico del plan para detener los precios en nuestra economía, congelar precios era complejo y también da lugar a mercado negro y especulación. El dólar sigue nervioso: anduvo arriba de 20.50 termina en 20.23.

El euro se compra con 21.10 y el petróleo WTI cotiza en 108.26 Es de mencionar que la gasolina que ud. y yo ponemos en nuestro auto no sigue esta línea a la baja. Sólo al alza. El subsidio al preciado líquido sigue hasta diciembre. De no haberse implementado esta ayuda la inflación andaría en 10 ú 11% (ahora esta en 7.88%) eso dicen algunos analistas.

VERDE. El 12 de julio se reunirá el presidente AMLO con su par Joe Biden para discutir temas de migración, plan antinflacionario y suponemos seguridad. El tema migratorio está álgido por el autobús que en Texas dio como resultado 53 personas muertas de varias nacionalidades, principalmente mexicanos. Obviamente todos buscaban una vida mejor ya que sus países de origen no les brindaba la oportunidad.

En cuanto a seguridad, podrían platicar acerca de los 120,000 homicidios dolosos y feminicidios que van en el sexenio.

Acerca del plan antinflacionario es muy prudente hacerlo de manera conjunta, por la fuerte inter relación que hay entre ambas economías. Hay una regla, si la inflación es mayor en Europa y el resto del mundo: dejemos de comerciar con ellos para concentrarnos en EUA donde hay unas condiciones, mejor calculadas, para que no perjudique a ninguno de los dos.

ROJO. La Auditoria Federal avisa que detectó 1,038 millones de pesos en el gasto público, en dependencia federales y gobiernos municipales, hay que poner la lupa muy grande en ellos cuando vaya dando los resultados.

DESACELERAMOS. El Banco Mundial espera que el crecimiento mundial se reduzca notablemente, del 5.5 % en 2021 al 4.1 % en 2022 y al 3.2 % en 2023 El Banco de Pagos Internacionales anuncia que la economía global esta a punto de entrar a una era de elevada inflación. También se escucha que EUA posiblemente caiga en recesión en 2023 según señala Bank of America. Dice el chiste negro que cuando a Estados Unidos le da catarro, México entra en coma.

ÁMBAR. El Indice de Desarrollo Humano (Organización de las Naciones Unidas, programas para el desarrollo) perteneciente a 2020, permite ver que México esta empatado en el lugar 74 con Granada y San Cristobal Nieves. Mide aspectos como poder disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.

Los países que encabezan la lista son: Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong, Islandia, Alemania, Suecia, Australia. Los primos del norte están en lugar 17 y Canadá en 16. España 25 y Francia 26. Brasil 84, Argentina 46, Chile 43. ¿Qué hace Chile bien?

VERDE. Divertido Articulo ha publicado en el Financiero Alejandro Moreno, sobre las futuras elecciones de 2024 o el Corcholatómetro: “Haciendo el cálculo, Ebrard suma 280 puntos; Sheinbaum, 270; López, 148, y Monreal, 141. Dividiendo esa cifra entre ocho, el número de indicadores, el puntaje resultante de Ebrard es 35 puntos; Sheinbaum, 33.8 puntos; López, 18.5 puntos; y Monreal, 17.6 puntos.

(Dos notas: una, para los puristas de la estadística, a mí también me pareció descabellado en su momento, pero este ejercicio o algo similar lo ha hecho Morena antes y con eso han decidido) Apunta Alejandro Moreno.

CURVAS PELIGROSAS. El presidente AMLO establece la agenda diaria de charlas en La Mañanera, faltan por supuesto los periodistas que tienen renombre: no les dan oportunidad; o francamente no quieren ir, pero hay ausencia de temas: Seguridad, economía, con la inflación como eje de la charla con precios de los productos que afectan los bolsillos, además de la canasta básica. Así como reducir los adjetivos a jesuitas, ingenieros, maestros, ciudadanos con prepa o más estudios, directivos de la UNAM, y demás personas que menciona. Que no sea el bulling parte de la canasta básica del derecho a la información.

