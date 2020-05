Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió el lunes en 34,586, cerró el jueves 30 mayo (el viernes fue inhábil en México) en 36,470. Veremos si retoma el camino ascendente o se desinfla. El cete de 28 días 5.84% y el dólar se compra con 24.60 pesos. La semana anterior encabecé mi columna “Todo apunta a que hay mejores perspectivas” por las noticias relativas a créditos a mini pymes que se podrían conceder y otras consideraciones que apuntaban a un mejor panorama económico, pero la semana que termina se arma un zipizape con un programa de financiamiento entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). No entendió el programa de créditos el presidente AMLO o se lo comunicaron mal sus asesores, pero lo que dijo no tenía nada que ver con lo anunciado, ya que se trataba de financiamiento sin aval del gobierno y se trataba de financiamiento para la operación, no salvamento. Así que el gozo se fue al pozo y no tenemos un aroma a mejores perspectivas.

CURVAS PELIGROSAS. Un cuadro muy interesante de Grupo Bursátil Mexicano (difundida en un webinar) da una idea de la época que vivimos.

País Estímulos fiscal Estímulo Monetario (ambos como % del PIB)

EUA 13.1% 22.4%

Eurozona 13.2% 8.3%

Reino Unido 5.1% 9.0%

Japon 19.2% 3.9%

China 3.8% 9.0%

México 1.5 a 2% 3.3%

Estimaciones que hace el PIB para crecimiento del 2020-2021, ante la influencia del Coronavirus

Global Países Desarrollados Países emergentes

2.9% -3.0% 5.8% 1.7% – 6.1% 4.5% 3.7% -1.0 % 6.16%

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Como se puede ver es poco el esfuerzo fiscal que se está haciendo para salir de la crisis.

Di tomamos en cuenta que el punto de partida 2019 ha sido del menos uno por ciento del PIB, será difícil llegar a una cifra en el PIB que se pueda controlar sanamente sin más deuda. Así que a pensar sobre el tema señor presidente.

El petróleo regresa a niveles de 19 dólares por barril, lejos de 50 que se tenía en el Presupuesto de ingresos de la Federación. La caída en la recaudación será muy recortada por la baja en negociaciones comerciales, las compras en las Centrales de Abasto, mercados fijos y semifijos son en efectivo; aunque modesto, el intercambio de servicios y mercancías por trueque no genera impuestos. El único IVA que se verá será por las transacciones en efectivo y en tarjeta que se hagan en tiendas grandes o de mayor formalidad. Es difícil la situación fiscal para los siguientes meses.

ROJO. Un dolor de cabeza para los contadores y otras personas físicas son los recibos de gasolina para los que se pide factura, mandan registrar el ticket de compra a un sitio web que no sirve para nada. Lo mismo las facturas que se piden por laboratorios de exámenes médicos, que ofrecen mandar la factura vía electrónica. Nunca llega. Haga usted la prueba.

Pemex es un dolor de cabeza para el Gobierno, ¿Qué debería hacer? Es muy costosa su plantilla laboral. Interjet entra en una fase decisiva, por su mala administración quizá debe cerrar, pero ¿cómo? Algunas líneas aéreas no tenían aviones, los rentaban. Me sorprende que Interjet si tenga aeronaves. En EUA las clases sociales más bajas han tenido que seguir trabajando. Suponemos que en México pasa la mismo. Las medidas que han tomado algunos países para combatir las consecuencias económicas de la crisis sanitaria han sido: Impulso fiscal inmediato. Aplazamiento de pagos.

Por cierto: ¿se ha dado cuenta que los teléfonos para negociar plazo nuevo para sus tarjetas de crédito bancarias nunca contestan?

