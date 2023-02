Señales Financieras: ¿El superpeso es anuncio de recesión?

GPS FINANCIERO. El índice bursátil se cae, estuvo el lunes en 54,049 unidades y cierra 52,547, o sea 2.64% menos, lo que manda un mensaje, hay que estar atentos a su comportamiento las siguientes semanas y meses. El cete da un brinco (11.07% la de 28 días) y no se cumple el punto de vista de que se iba a separar de las decisiones de la FED, o más bien, si se separó, pero duplicando la cifra, ya que subió .25. Es interesante la decisión porque sigue siendo una tasa muy atractiva a los inversores internacionales muy grandes, que están invirtiendo en el mercado de dinero. Son los llamados capitales golondrinos que pueden volar rápidamente al olfatear riesgos políticos o financieros.

El superpeso sigue intentando batir récords, 18.80 a 19 y tantos se vende, dependiendo de la institución y monto.

El euro cotiza en 19.62 y el petróleo WTI en 79.83 La gasolina sigue subiendo en México al eliminarse otra porción del IEPS (impuesto a los hidrocarburos)

REBASANDO. Cuando no estuvo firme la economía y además iban para abajo las variables, subía el Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora que se muestra firme la economía empieza a tener vaivenes. ¿Es que saben algo los grandes inversionistas que nosotros no? Sólo el PIB se discute si podría ser influenciado por una recesión global y se pronostica: Banxico de 1 a 1.5% El FMI 1.7%; Banco Mundial 0.9% BNP .3%; Banamex 0.9%; Instituto de Ejecutivos de Finanzas 1.5%, OCDE 1.6%, Multiva 1.8%; SHCP 3%. Con una inflación de 7.91% la más alta en 22 años. Lo más probable es que menos del 1% sea finalmente la razonable. El PIB mide la totalidad de productos y servicios de una economía, nada que ver con la creación de empleo, que sigue siendo modesta, a pesar de que la población sigue en aumento y la que busca empleo sigue creciendo.

VEA SU MAPA. La tasa de inflación mide la evolución de precios, la subyacente permite hacer una medición a corto y medio plazo, comparando un mes o un trimestre con otro, o sea nos indica para dónde va. La subyacente es de 8.45% así que sería de esperarse continúe para arriba.

ÁMBAR. No confundir la tasa de desempleo (por ahí del 3%), consideran empleado a quien gana una cantidad muy pequeña (no salario mínimo); contra la desocupación que es más alta, porque mide a las personas que aun buscando empleo no lo encuentran y no ganan nada.

Hay que unir el crecimiento en el PIB con los índices del desarrollo humano (IDH). “México, aunque se mantiene dentro del grupo de países con un IDH alto, el indicador se redujo de 0.779 antes de la pandemia a 0.758 en 2021 (una reducción de 2.7%), lo que implica un retroceso de 9 años, ya que este era el IDH en 2012”. Así se entiende mejor la evolución de un país. la esperanza de vida, la educación (tasa de alfabetización, tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta) e indicadores de ingreso per cápita.

CRASH. Una pregunta sin respuesta es el por qué y para qué de las reformas que se aplicaran al INE, si es una institución que ha organizado las elecciones donde han existido cambios sustanciales de partido en el poder del 2000 a la fecha. Esto viene a cuento porque se publicó el libro “La democracia no se toca” cuyo autor es Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, describe su contenido la casa editorial como “Este libro es la herramienta para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente. SIN INE NO HAY DEMOCRACIA, SIN DEMOCRACIA NO HAY LIBERTAD. Este libro es la herramienta para que la ciudadanía conozca y defienda sus derechos en materia electoral alcanzados históricamente.

DESVIELADO. ¿Hay analfabetismo electoral? Creemos que sí. Porque las encuestas a mano alzada difícilmente podrían ser consideradas democráticas.

¿Todo esto tiene que ver con la economía? Claro que sí, porque si evoluciona el ser humano hacia su crecimiento podrá pagar impuestos y reclamar servicios del Estado a cambio. Porque quienes viven del subsidio o esperando alguna ayuda generalmente no aportan ninguna tributación a las arcas públicas. Y con plenos disfrute de la vida.

La tasa de los Cetes que estamos pagando a los inversionistas extranjeros y nacionales es de 11.05%; pero, la de los créditos es: Tarjeta 40% (promedio) más barata 30%, más cara 100%; Préstamos personales 45%, automotriz 18%.

Cuánto le paga a ud. Un banco por su inversión de 100 mil pesos: por ahí del 9% al 10%

ZONA DE NIEBLA. Previenen contra las altas tasas de interés en los libros de macroeconomía: refleja estancamiento, o sea recesión. La inversión en nuevas empresas se contrae. La inversión financiera se incrementa. El consumo global e individual se frena, el ahorro crece y se evita el crédito. Esto es a nivel internacional, localmente el costo de las tasas de interés pagadas a los inversionistas locales y extranjeros es costo directo de las arcas públicas.

CRASH. Divorcios: 2011 por cada 100 matrimonios hubo 16 divorcios; en 2015 esta cifra se elevó a más de 20 divorcios, en 2019 por cada 100 matrimonios se registraron 32 divorcios, en 2020 por la pandemia de COVID, disminuyó a 28, pero en 2021 se volvieron a incrementar, por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios. Los jóvenes no quieren casarse ni contraer compromisos, esto es un problema social. Como hay un problema no atendido con los niños que quedaron huérfanos por el COVID y las personas que perdieron a la pareja que producía el ingreso. Y eso afecta una economía.

“Si no te equivocas de vez en cuando, es que no lo intentas” Woody Allen, cineasta.