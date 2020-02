Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió la semana el Índice de Precios y Cotizaciones en 44,999; cierra el viernes en 44,802. Casi nada para nadie, pero es necesario reflexionar algunos conceptos que a continuación platicaremos. El Cete de 28 días paga 6.97% y el dólar se compra con 19.25/ 19.50 y es la peor semana que sufre el peso en muchos meses. El tema es la preocupación por diversos temas económicos, que son atendidos por uno de los hombres fuertes del gabinete de AMLO.

SEMÁFORO EN ROJO. El jefe de la oficina de la Presidencia de la República y Coordinador del Gabinete Económico, Alfonso Romo “El gobierno está consciente de que sin un mayor crecimiento no funcionará la Cuarta Transformación (4T) que pretende poner en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador en el país” con lo que la mayoría de analistas serios están de acuerdo. Este año es clave para fijar las estrategias que deberán aplicarse el resto del sexenio, ya que se tiene un periodo electoral 2020-2021 en el que se renueva la Cámara de Diputados, habrá 32 elecciones locales y 15 gubernaturas, que se inician en septiembre del presente año, es una prueba que deberá ser atendida con datos duros y resultados visibles.

ZONA DE CURVAS, Es una prueba que incluye también la notoria división del partido en el poder, que nada bueno puede traer a la Economía del país. Y no es cambiando de nombre como resolverán sus problemas, los partidos existentes han agotado su ciclo de vida y no deben renovarse, sino dejar el lugar a otros líderes que, por cierto, no se ven por ninguna parte. Y por supuesto, que ofrezcan ideas renovadoras, no las clásicas frases que incluyen “transparencia”, “democracia”, “hasta las últimas consecuencias”, “caiga quien caiga”. Los estados que cambiarán de manos: Baja California, con la esperada resolución de la Suprema Corte de Justicia acerca de la “ley Bonilla”; Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Varios de ellos con graves problemas de seguridad y ese es un tema que debe atenderse con hechos.

ZONA DE NIEBLA. Es importante la reflexión que hace el economista Luis Pazos acerca de las tasas de interés que sostienen el peso, pues son muy altas en México y bajarlas da miedo, pues el capital golondrino se puede ir. El comenta: “A febrero del 2020 la tasa de interés de referencia, la que marcan los bancos centrales, es de 0% en Europa, 1.5% en EUA, 1.7% en Canadá, 1.7% en Chile, 2.25% en Perú, 4.2% en Brasil y 7% en México, 4.6 veces más alta que en EUA, 4 veces más que en Chile y 3 veces arriba que en Perú”. Es importante que las políticas de tasas de interés sean bien pensadas, previniendo que las tasas que le cobran a PEMEX sean lo más baratas posible y las calificadoras internacionales marquen la pauta.

GPS FINANCIERO. El eje de todas las decisiones financieras internacionales está en la certidumbre jurídica y económica, así como la estabilidad de la sociedad de que se trate y donde van a estar sus inversiones. De eso no le tenemos que contar nada a usted, pues bien que lo sabe.