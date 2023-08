Señales Financieras: Entre encuestas te veas: pero, la Economía va bien

GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones del IPC 53,242, terminó el viernes sobre 53,194. El cete de 28 días sigue firme en 11.25% y dicen que no imitarán a la FED subiéndola. El dólar estuvo nervioso y llegó a 18.00 su punto más bajo fue 17.50 El euro cotiza en 18.56 y el petróleo wti 81.40 sigue subiendo. En tanto localmente se anuncia que habrá subsidios para las gasolinas.

CURVAS PELIGROSAS. Las variables líder de la macroeconomía no se han movido, así que hay estabilidad financiera. La política sigue su marcha veleidosa y frívola para seguir llenando espacios periodísticos, hasta Marcelo Ebrard declara que hay dinero de alguna secretaría en apoyo a Claudia Sheinbaum, parece que sólo hará declaraciones resonantes y ninguna demanda con pruebas. Se llegó a decir que estaba en la orillita de irse con sus valijas a otro partido.

En dos semanas veremos la etapa de tirar más lodo a los contrarios. Estamos en espera del silencio de los sepulcros, con menos nombres. Viene la etapa de aventar todo lo que huele a podredumbre, para que los espectadores se diviertan escuchando lo que ya todos sabíamos, pero no aceptaban públicamente. Por ejemplo, el tema del gasto gigantesco que traen todos, pero más, la señora Sheinbaum a juzgar por las bardas que mandaron pintar sus admiradores en todo el país. Es sólo un ejemplo de las argumentaciones que se lanzarán a la cara e irán subiendo de tono conforme se acerque septiembre cuando tengan los candidatos a las previas al 2 de junio 2024, en que serán las elecciones para presidente, nueve gubernaturas y la renovación del congreso local de 31 estados de México. Están trabajando sus procesos como si tuvieran miedo a perder (Morena) y los espectadores teníamos la visión de que estaban imparables. ¿Por qué tanta demostración de pánico? nadie sabe. Xochitl es buena política, pero no tiene los recursos de Morena.

ZONA DE NIEBLA. En Argentina Javier Milei, de la agrupación de derecha La Libertad Avanza, fue el candidato presidencial más votado en las elecciones previas en Argentina hace pocos días, con poco más del 30% de los votos. El precio del dólar subió 20% el día posterior a que se supo el resultado que anotamos.

Tiene una plataforma muy especial, por no decir insólita o un tanto absurda, veamos: dolarizar la economía, o sea, sacar el peso argentino de circulación y sólo manejar la divisa verde en las transacciones, la opinión de expertos es que sería a una cotización muy alta, o sea, con una mayor devaluación de inicio. Ofrece combatir la inflación, que es mayor al 100% a la fecha, con esta medida, que inevitablemente, aumentará los precios (y la inflación). Otra medida es eliminar el cepo cambiario, o sea, la restricción al consumo de una divisa de otro país, ya que se dolarizan cuando hay hiperinflación, creen es una manera de protección. Además, se pretende evitar los controles cambiarios que se han establecido. Eliminar el Banco Central, cuya misión principal es la protección cambiaria e inflacionaria en lo que hasta ahora no ha podido realizar. Es como matar al mensajero: no se combate así los daños, que están en un indebido uso del crédito y el no pago de sus adeudos. Eliminar los programas sociales, el sistema de participación federal (subsidios entre otras cosas) reducción del gasto público, reducción del estado (con un seguro de desempleo, que al fin de cuentas es costosa) Al ganar Javier Milei esta fase previa electoral, la reacción ha sido desastrosa, la devaluación señalada, fue la primera consecuencia. No han sabido manejar sus crisis: la primera de ellas que recordamos fue hace poco más de veinte años, cuando decía que primero se devalúa el dólar, y paf, que se devalúa el peso argentino. No la tienen fácil los del cono sur. Las puntadas en economía suelen tener consecuencias catastróficas.

CRACK. Ideas locas: El diputado federal de Morena, Manuel Baldenebro, prepara un proyecto de ley para incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días. La consecuencia de esta medida sería tener que aumentar precios de los bienes y servicios producidos, lo que ayudaría a la inflación, salvo que tenga la varita mágica para evitar esta consecuencia. Otra idea super alocada es meter a la cárcel a los que se opongan a la distribución y entrega del libro de texto gratuito. Seguramente se quedará en la congeladora tal proyecto de ley, pero para qué pierden el tiempo.

La consecuencia natural de la deserción escolar, calculada en varios millones de chavitos, provocará una compra de útiles y ropa, menor, por lo que habrá una baja en las transacciones empresariales. El Buen fin se prepara para la venta de todo tipo de mercancías. Así que agosto y septiembre son una incógnita.

ROJO. El INE informó que del 51.7 al 52.5 % de electores de la lista nominal acudió a las urnas el domingo 6 de junio de 2021. La lista nominal electoral para esa fecha ascendió a 93 millones 528 mil 473 personas. Se calcula por ahí del 8 % de la población que se interesa en la política. Somos 126 millones de mexicanos, aproximadamente. Y se dice que los votantes en general deciden de última hora el destino de su voto: el voto duro de los partidos es poco en realidad. Por esto, es importante que nuestro voto sea bien pensado, yo sé que faltan muchos meses para las elecciones, pero, estamos a tiempo de pensar muy bien el destino de nuestro sufragio. Sin dejarnos convencer por el canto de las sirenas, porque es sabido que después del gran día, no volveremos a saber nada de nuestros candidatos. Sólo los veremos en los periódicos en los actos de inauguración de obras.

USE FLASHER. Según CNN el Latinobarómetro 2021 las personas de Uruguay y Venezuela apoyan a la democracia, esto resulta del estudio, que no tiene fines comerciales, realizado entre 17 países. Esto fue el 26 de octubre y el 15 de diciembre de 2020, con entrevistas cara a cara a 19,004 personas, con muestras representativas de la población de cada país. En Uruguay, en primer lugar, hay apoyo en un 74%, Venezuela 69%, Costa Rica 67%. A México le correspondió en treceavo lugar con 43%. De Venezuela se dice que es una “aspiración” lo que calificaron como “gusto” El promedio Latinoamericano es de 49 % Está disponible al artículo en internet.

LLANTA PONCHADA. Un lío se puede armar por el panel de controversias (del T-MEC) en que se confrontarán las ideas acerca del maíz transgénico, pues de perderlo México se vería enfrentado a un posible castigo.

