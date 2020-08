Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió la Bolsa el 27 de julio 2020 en 37,357 y cierra el viernes en 36,963, parece poca la caída, pero habrá que ver. El Cete de 28 días paga 4.59% (sigue bajando) y el dólar se compra con 22.80 dependiendo de banco y monto. Estos números se ven muy quietos, si sólo viéramos estos datos pensaríamos en un lago lleno de quietud, donde ni una sola rama se mueve por el viento. Pero veamos el panorama de toda la región llamada México.

ZONA DE CURVAS. Buenos datos: la balanza comercial (ventas menos compras al exterior) registró un superávit de 5,547 millones de dólares en junio. Las exportaciones en México acumularon cinco meses con contracciones y, retrocedieron 12.8%. A pesar de eso, subieron. Las importaciones también registraron una caída durante el mismo periodo de 22.2%.

Las remesas al mes de mayo fueron de 4,016.12 millones de dólares, 35.8% más que en marzo de 2019. Sin duda, es buena noticia, la explicación que se da al fenómeno es que los México norteamericanos enviaron más dólares a su familia en México para apoyar en tiempos del Corona Virus. Lo que es muy loable.

El 28 de julio, AMLO recibió al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en Palacio Nacional. Después de la reunión, Antonio del Valle, presidente del CMN, señaló que “es fundamental unir esfuerzos entre el sector privado y el gobierno”. Sabemos que esto debe ser prioritario y que no debería verse como una comunicación unilateral sino que sientan los empresarios que hay un apoyo tangible.

En varios países, se hacen pruebas de una vacuna contra el COVID 19, lo que provoca diversos efectos financieros sobre la industria farmacéutica. Es de tener cautela en estas inversiones, porque falta mucho para que a) den muestras de efectividad, podría tardar largos meses y b) entrar en la fase de aprobación por las autoridades y la fase de comercialización puede llevar mucho tiempo, c) viene la fase de distribución. Todo este proceso no será fácil.

Dice el subgobernador de Banco de México Gerardo Esquivel que México tiene margen para seguir recortando las tasas de interés, gulp. ¿A pesar de que ya no serían atractivas las tasas del papel gubernamental para los inversionistas extranjeros? El mismo Esquivel dice que: “La inflación se aceleró en julio más de lo esperado, el 3.59%, desde 2.15% de abril, impulsado por el aumento de los precios de alimentos y de la gasolina. El Banco Central apunta a la inflación al 3 por ciento”.

La teoría de las expectativas racionales era una herramienta que permitía predecir el comportamiento de una economía; la usaron los gobernantes neoliberales. Consiste en evaluar, calcular diversos escenarios para la Economía de cierto país, se usaban los parámetros más conocidos: PIB, balanza de pagos, inflación, empleo, deuda pública interna y externa, en fin, se hacía un coctel que permitía conceptualizar las hipótesis más favorables que se podían lograr a partir de estas variables. A partir de estos diversos escenarios se tomaban las decisiones micro y macro para cada periodo. Esto era en la economía; en la política se usaron para traernos en un mar de confusión cuando los resultados no eran los anunciados. Siempre hubo una variable no previsible que echaba todo el modelo a rodar cuesta abajo.

ROJO. Hubo una marcha feminista que encapsularon los policías, muy bien. No quiere decir que se suspenda el derecho a emitir una opinión (vox populi vox dei) sino que no afecten a otros, con destrozos e impedir el paso de los transeúntes y vehículos: ahora gritaban “hombres no” tal exclusión nos deja atónitos, pues el género masculino no tuvo nada que ver en la decisión legal que reclamaban, ni siquiera fue en México, sino en Veracruz. Muy bien que reclamen, pero que se calmen. Fueron menos de cien jovencitas solamente.

ZONA DE NIEBLA. Hacienda dice que el incremento de la deuda total del país en los primeros seis meses de este año es producto, en mayor medida, de los ajustes en el tipo de cambio. La deuda externa siempre fue en moneda extranjera, así que no entendemos la lógica de la explicación. La interna es en pesos.

NIEBLA CERRADA. Y este es el primer fin de semana que pasará en su casa Emilio Lozoya, calculan seis meses para que se maneje el juicio, así que esperamos las revelaciones que hará. Deberían estar acordes al buen trato, respetuoso, que se le está dando. Por cierto: nadie ha comentado quién pagó por el avión, el hospital y demás atenciones que ha tenido.

