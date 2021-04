GPS FINANCIERO. El índice de la Bolsa de Valores marcó el lunes 47,627. Cierra el viernes posterior en 48,704. Unidades. El cete de 28 días paga 4.07% y el dólar está sin presión a 20.00 El Euro se compra con 23.67 y el Petróleo WTI cuesta 63.13

Sigue haciendo un techo sobre los 47,500 seguimos con la idea de que podría venirse abajo lentamente, el techo de 50 mil es difícil teniendo en cuenta la información disponible. El precio del dólar podría estar presionado, las tasas del cete continuarán sobre los mismos niveles lo mismo que el petróleo.

CURVAS PELIGROSAS. Hay dos corrientes contrarias acerca del INE, dice el presidente López Obrador que analizará una forma jurídica para renovar el Consejo que lo preside a fin de “Acabar con la corrupción” Esto genera dos diferentes opiniones: la de la gente más informada que opina que es una equivocación porque es una Institución que merece buena calificación. Y la de la gente de menos documentada que a todo dicen “que se haga” Morena arranca procesos contra consejeros del INE, politizando más el asunto. Es probable que el tema de Salgado Macedonio y Raúl Morón vaya a sacar chispas y lo van a ganar, pues se dice que el Tribunal Electoral es más sensible a los criterios que expone AMLO. ¿será?

Esto podría mover el dólar como en ocasiones anteriores que por un pleito en el paraíso de la política el dólar sufre bajas o altas. Esto lo sabe muy bien Banco de México que hace todo lo posible por mantener firme el peso. Han salido dólares de Mercado de Dinero, más de 30 mil millones de pesos al mes de febrero del presente año.

Controvertida ampliación de dos años del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, hay quien opina que sólo fue un globo sonda y que al final se desinflará, pero ¿Qué caso tendría? Poner a alguien afín a sus ideas, lo instala y ya. Una cosa se demostró: que la extensión de mandato no es igual a reelección, aunque en la práctica si sean iguales. Moverá el dólar, no, creemos que no.

SEMÁFORO EN ÁMBAR. La lenta reactivación del trabajo de México- norteamericanos está dando frutos para nuestro país, pues llegaron a las regiones más pobres del país los 40 mil 607 millones de dólares; llegan donde 95 de cada 100 personas no tienen los recursos mínimos de subsistencia como Oaxaca y Chiapas. Esto se irá incrementando conforme pasen los meses, al ir ampliando las actividades norteamericanas, seguirán dando trabajos sencillos, pero muy bien pagados (comparado con México) Qué bien.

El regreso a clases que en agosto podría ser, depende de muchos temas: es decisión de la SEP, de las autoridades de salud y de que ya no estará latente el asunto de las elecciones. El semáforo naranja que vivimos esta semana deseamos que no esté influido por esta misma razón, sólo para crear un buen clima entre la población.

Acerca de la telefonía celular ponen en vigencia el decreto por el cual se hace necesario crear “padrón de telefonía móvil que obliga a usuarios a entregar sus datos biométricos” que ya había tratado de poner en circulación Felipe Calderón y no tuvo mayores efectos, salvo poder encontrar esa lista de datos en Santo Domingo o en Tepito. Es posible que los malosos compren teléfonos en otros lugares, por ejemplo, en los países fronterizos y los pongan en circulación por los mismos departamentos de Fayuca. Agregan la petición de datos como el iris del ojo, ya estaban huella, foto, curp, rfc, tipo de sangre, etc.

Pasaré lista a los proyectos de ley fallidos: como cuando se pretendió cobrar impuesto a TV color, refrigerador y obras de arte, registro de mascotas con chip integrado, leyes de participación ciudadana que todavía no entiendo, la ley para el registro de vehículos (Renave), hay una larga lista.

BAJE SU VELOCIDAD. Propondrá el presidente AMLO a Joe Biden el jueves aplicar el programa “Sembrando vida” para países Como Honduras, el Salvador y Guatemala, ¿en qué consiste?, aquí está la información, es de su página: “Las personas inscritas recibirán un apoyo de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) mensuales. De esta cantidad, $500.00 (Quinientos pesos 00/100) se destinarán como ahorro; $450.00 (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100) serán destinados a una cuenta de ahorro de una institución financiera y $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) al Fondo de Bienestar”.

<Si este es el mejor de los mundos posibles, ¿entonces cómo están los demás?> François-Marie Arouet, Voltaire.

“Ámese mucho, cuídese mucho y sea feliz”.