GPS FINANCIERO. El índice de Precios y cotizaciones de la BMV. Abre la semana en 46,834 y cierra el 15 de enero en 45,974, casi mil abajo, ahora si abrió el año financiero, donde hay subidas y bajadas como en la carretera, izquierda, derecha, subimos, bajamos. Más aun con las noticias que veremos más adelante. El Cete de 28 días paga 4.23%. El dólar anda cerca de 20.00 (hay bancos y periódicos que hablan de una paridad menor) El Euro se ubica en 23.92 y el Barril de petróleo WTI en 52.09 Ya notó usted que subió el petróleo, ¿verdad? Al cargar gasolina.

SEMÁFORO EN ROJO. Seguidores de Donald Trump amenazan con disturbios en varias ciudades donde hay más republicanos, el miércoles es la toma de protesta del nuevo presidente de EUA, Joe Biden, abren un tema para discutir: ¿se atreverán a causar problemas a pesar de que está presente el ejercito? ¿Es apenas el inicio de los motines? ¿La divisa norteamericana cómo soportará este tema? Una cosa es cierta: el mal resultado del manejo de la pandemia por parte de Donald Trump casi ha pasado a segundo término, lo mismo la deteriorada economía que viven.

¿Esto puede ocasionar movimientos en la paridad peso dólar? Queda sólo como una pregunta que nadie puede contestar: sino la realidad.

¿Se pueden presentar dificultades con Joe Biden? Es posible en ciertas materias como la aplicación de las leyes laborales y el T-MEC, pues hay la visión de que se paga mal y se controla poco la calidad; seguridad, hay incógnitas en el manejo de tráfico de armas y otras materias; migración, una prueba será el grupo que intentará cruzar la frontera sur de México; medio ambiente, pues no se da importancia a la producción de energía no contaminante; la modesta libertad de prensa que se vive en México. No creemos que Joe Biden vaya a cobrar la falta de atención de AMLO a reconocer su triunfo tardíamente, tiene temas importantes que resolver en casa: Covid, Trump, Economía, su relación con el resto del planeta. No, no será algo que se pueda considerar prioridad.

CRASH. México tiene problemas que atender de manera destacada: Covid, seguridad, economía decadente desde 2019, amigos y funcionarios incomodos, como para preocuparse por las elecciones, sin embargo, si se le está dando un lugar especial: tanto así que sostiene una disputa con el INE, quien decide limitar al presidente AMLO en sus conferencias mañaneras para hablar de temas electorales. Es difícil que le acote y acepte. Aduce el presidente que es su derecho a expresarse, si, pero si no estuviera restringido sería sin límite.

Todo va a acabar en que seguirá expresando lo que quiera, el juicio para limitarlo difícilmente lo ganará el INE.

VERDE. Las remesas sumaron 36.9 miles de millones de dólares, son las que han dado estabilidad al peso, ayudado a mantener la inflación y el empleo “bajo cierto control”, son un ingreso que no es fortuito, ni es del presente sexenio. No, millones de mexicanos trabajan en EUA y mandan sus dolaritos mes con mes desde hace muchos años.

ZONA DE NIEBLA. Los comités de crédito tienen herramientas contables muy efectivas: balances, flujos de caja, estados de resultados, etc. En el caso de personas físicas, balance y flujos de caja. Pero llego el COVID: no hay índices certeros: cuantificar un mercado, ¿cómo se va a comportar una determinada actividad o segmento, cuantos días voy a operar al año, mis proveedores van a cumplir? son unas preguntas que sólo son un ejemplo, porque hay cientos de ellas. ¿Cómo decidir un crédito? Basados sólo en la solvencia de los socios, lo que representa un acto de crueldad inaudito. Sirva de ejemplo el sector Restaurantero, sólo mesas sobre la banqueta, quizá un 20% de ocupación, horario acotado, clientes que tal vez vayan, costos e impuestos fijos ¿alguien puede predecir sus resultados?

Las tasas que pagan al inversionista los Bancos, son del 2 al 8% Debería tener una lógica la tasa que cobran, pues no hay tal. Las de crédito del 20% (banco noble) al… no tiene fin. La tarjeta más barata del mercado es 23% Santander, la más alta 53% Bancoppel. Llegó al 90 %

Alguien le ve alguna lógica, hay una autoridad que las regule, ¿las limite?

VEA SU WAZE. Ahora si abrió el año de las finanzas y todos deberemos de estar con (como se dice en el dominó) “Fichas y caras de hombre” En Norteamérica no debería pasar nada, pues el manejo de la grilla está en manos de un hombre habituado al bluff, en México todo está apostado al periodo electoral y los grupos que se están peleando ya, cuando se acerque la fecha crucial arreciarán las disputas.

"No puedes hacer un buen trato con una mala persona". Warren Buffet, Inversionista Norteamericano.

Cuídese como nadie lo haría. Y sea más feliz que ayer.