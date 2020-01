Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió la semana el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores en 45,817 unidades. Cierra la semana en 45,141 al parecer nada para nadie. El cete de 28 días paga 7.05% y el dólar se compra con 19.20 pesos. Al parecer todo está tranquilo, no ha afectado el PIB cercano a cero, el desempleo más o menos encubierto desde hace muchos años, bajo el concepto de <no considerar desempleado a quien ha ganado uno o dos días de salario. Y ha salido a buscar trabajo>

SEMÄFORO EN ROJO. El juicio de impeachment llega a sus días cruciales, en que deberán los Republicanos echar la carne al asador, para evitar que se separe a Donald Trump de su puesto; los Demócratas harán lo propio para destituirlo (lo que se ve poco probable, de acuerdo al número de votos Republicanos en el Senado) o cuando menos, quitarle brillo y glamour, para el período electoral que se avecina el 3 de noviembre, en que podría ser reelecto. En virtud del gran manejo de las redes sociales que demostró al hacerse de la Presidencia, se puede pensar que esto es posible. Pero, cuando menos meterle una abolladura a su campaña. Cómo afectaría a México uno y otro resultado, es incierto, lo más probable es que no regrese la preocupación por Aranceles o construcción del muro. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sigue a la cabeza de los probables candidatos, aunque sea demasiado prematuro hablar de ello.

ZONA DE CURVAS. Dice el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que: la firma del T-MEC que se dará esta semana, no resuelve el problema del freno que trae puesto la economía, pero se avanzará poco a por hasta llegar al 7%. México ha sido desplazado del top 10 de los países que atraen capitales. Eso hay que modificarlo.

El CCE también dice que es necesario replantear la propuesta de Reforma Fiscal para nuestro país, ya que los estira y afloja al interior de la estructura financiera de los Estados y la Federación no dejan de ser parches mal pegados que en el papel suenan bien, pero al pensar en la fase de aplicación se ve complicado. Una propuesta fantasiosa es establecer un impuesto nuevo para destinar estos recursos a pagar el sueldo de mujeres y niños que cuidan a personas de la tercera edad, que hasta ahora son parte del apoyo social que es solidaridad no se si latinoamericana nada más, pero ahí se ve con frecuencia. Al pensar en cómo evitar la burocratización para llegar a miles de personas en toda la República, tendríamos un aparato de control carísimo.

¿Esta Reforma Fiscal que tocaría?: ¿IVA al 20%? ¿IVA a medicinas y/o alimentos? Es complicada la politización que tendría, sin duda, ya que, el ahorro en el gasto público está funcionando muy lentamente y con escasa eficiencia.

ZONA DE NIEBLA En México existen 10.9 millones de trabajadores que ganan menos de 3,696.60 pesos, salario mínimo. Según la (Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Consami) si tomáramos en cuenta los que “salen a buscar empleo” y ganan uno o dos días de salario mensualmente, las cosas están terribles. Equivale a 191.00 dólares al mes. En Chile el SM está en US 318.00, Argentina US 253, Perú US 245.00, Brasil US 230. Colombia US 260.00 Es uno de los SM más bajos del mundo.

Se ve complicado, pero usted AMLO, debe ver la luz en la obscuridad.