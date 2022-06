GPS FINANCIERO. El índice de Precios y Cotizaciones del Índice bursátil abrió el lunes en 48,471 y cerro el viernes sobre 48,016, aparentemente no bajó mucho, pero si en las últimas semanas, ya que descendió ocho mil puntos en mes y medio. Los cetes de 28 días pagan 7.69% El dólar se calienta y se puede comprar en 20.50, 21 o más. Dependiendo de banco y monto. El euro vale 21.37 y el petróleo WTI cotiza en 110.18

Hay varios temas a explorar en estos datos que considero líderes para observar de cerca: la bolsa estaba esperando la oportunidad para tomar el camino de regreso, porque no había condiciones para seguir elevándose. Ahora lo que debe preocupar es dónde esta el piso o si seguirá bajando lentamente por etapas. Se dice que los inversionistas anticipan el comportamiento del mercado, así que al no ver condiciones para el crecimiento de la economía, debió ser otra la preferencia en los que colocan dinero en este mercado.

La pregunta es dónde se fueron esos recursos: a mercados de dinero en pesos, o se colocaron en dólares o ya están fuera del país. Con el paso de los días o semanas se sabrá.

ÁMBAR. Ha visitado Ken Salazar y John Kerry al Presidente AMLO, ha sido constante: se habla de temas ecológicos, calentamiento global y migración.

EUA en la cumbre de las Américas ofreció recibir 20,000 refugiados en 2023 y 2024. Es una cifra modesta que poco ayudará a resolver el problema. Recientemente han sonado cifras como una caravana de 5 mil migrantes que aspiran a llegar a la frontera. No se ha hablado mucho de ellos, no sabemos en que va acabando esta historia.

Las cuotas que les cobran a los que viajan deseando pasar la frontera norte son exorbitantes y frecuentes, ¿de dónde salen esos recursos? Deberían sus países de origen evitar tanto gasto dándoles facilidades y apoyos a estas personas, que con alguna regularidad mandan a niños solos para que intenten llegar a su destino. Es cruel el descuido con que manejan este comercio ilegal de personas los mandatarios de los países expulsores de mano de obra barata, en vez de solucionarlo sin someterlos a este sacrificio. Cifras Estimadas del Banco Mundial (BM) apuntan a que las cuotas de los llamados polleros alcanzaron 3 mil 801 millones de dólares el año pasado, casi 77 mil 46 millones de pesos.

No he leído acerca de los grandes, hasta arriba, organizadores de estas caravanas de migrantes. Es fácil imaginar que los polleros tienen jefes y a estos no se les toca, a los pequeños muy de vez en cuando.

CURVAS CON ACEITE. Las porciones se achican, los bolillos, conchas, tacos, tortas son cada vez más pequeños para subir poco el precio. Lo que hace el consumidor es ser más consciente de que nos están afectando el bolsillo y acude a comprar donde ayudan más a la economía familiar.

ROJO. El bloqueo que amenazan hacer a las Reformas Constitucionales por venir es doblemente grave. Por una parte se trata de no pasar lo que mande el Ejecutivo, por la otra significa que hay leyes más importantes que quedarán en la congeladora hasta que terminen de pelearse. Hay aspectos legales que dan risa y si se han trabajado en los recintos legislativos: decidir sobre los animales en los circos, los espectáculos taurinos, no digamos la ley que prohíbe besarse (Guanajuato), o la que cobra impuesto por tener caballos y burros (Sonora) la que hizo una propuesta para imponer una revista a los vehículos de la Cd. México. Al rato regresan los impuestos a las ventanas, los refrigeradores, las televisiones, las obras de arte.

SEMÁFORO EN ROJO. La inflación nos llega a todos: también elevará los costos a las obras emblema del sexenio: el Aeropuerto Felipe Angeles, el Tren Maya y demás, por que todos los costos subirán (Sueldos, combustibles, materiales, tecnología) y obligaran a revisar el presupuesto constantemente.

En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones, y se espera que la causada por el nuevo coronavirus sea la cuarta peor, según predice el Banco Mundial. O sea que EUA y México ya han pasado por esta prueba. El Banco Mundial espera que el PIB global per cápita se reduzca un 6,2% este año, más del doble que el registrado en la crisis financiera de 2008.

Proyectan los analistas 3.4% para la tasa de la Fed (Banco Central de Estado Unidos) y 3.8% en 2023. Subió 0.75% recientemente. Eso podría implicar que sigamos la misma tendencia, lo que volverá a disparar los precios. -El Banco Mundial espera que el PIB global per cápita se reduzca un 6,2% este año, más del doble que el registrado en la crisis financiera de 2008-

ÁMBAR. No se ve por ninguna parte el resultado del Pacto Por México que dio a conocer el presidente AMLO (si, ya se que se llamó de otra manera) Los subsidios a la gasolina se mantendrán todo el año 2022, Ramsés Pech dice que el precio de las gasolinas si se quitara el subsidio andaría por 40.00 el litro.

CURVAS CON ACEITE. Warren Buffet es entrevistado por Forbes acerca del Bitcoin e informa tres razones por las que no compró esa criptomoneda: no es productiva, prefiere el dinero que viene de la producción. No es una reserva de valor. Te emociona, pero no lo entiendes. Buffett siempre mantiene la posición de invertir en lo que comprende cómo funciona y cómo produce dinero. Si a algún país no le funciona el bitcoin que no vayan a decir que fue por que le hicieron mal de ojo.

<Hay políticos calvos que nos quieren vender remedios para la calvicie> Rafael Cardona, periodista.

Cuídese siendo feliz.