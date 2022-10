GPS FINANCIERO. Abrió el lunes el índice de la BMV en 46,958 y cierra la semana sobre 49,086. Da bandazos, hay nerviosismo. Hay que dejar pasar algunas semanas antes de señalar tendencia. Recordemos que en abril estaba en 56,609. El cete de 28 dias paga 9% (con tendencia al alza si EUA así reacciona) el dólar esta en 20.00 (ha llegado a 20.84) El Euro 19.73

CURVAS PELIGROSAS. Nunca habíamos vivido etapas preelectorales en el cuarto año de gobierno. Quizá sea un distractor para no hablar de los temas pendientes como la inseguridad, el escaso resultado que hay sobre la investigación de los desaparecidos, la atención al feminismo, la inseguridad. Pero hay un tema que debería de dar risa, el llamamiento que hace Ricardo Monreal al secretario de Gobernación para que atienda su función principal y no que ande placéandose para promover su precandidatura. Dicen que la recomendación que le hicieron a Adán Augusto es imitar la estrategia de difusión: hacer declaraciones escandalosas, inventar enemigos para atacarlos con furia como el Quijote a los molinos, aunque se equivoque, la mente del votante olvida pronto y se queda con la primera impresión.

CURVA CON ACEITE. Por ejemplo: la jocosa declaración de que los del sur son más inteligentes que los del norte o que un militar podría ser presidente. Pero qué necesidad.

BACHES. Entre los temas álgidos están: “El líder de la comisión de la verdad dijo que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real” The New York Times, quien afirma fue lo obtenido por su periodista. Alejandro Encinas lo niega. Porque no va a descalificar su propio trabajo. Layda Sansores azuza con dar a conocer una grabación que afectaría a Ricardo Monreal, se desdice y finalmente la pasa en su programa de radio, Monreal presenta una denuncia por lo ilegal de la grabación y demás derivados. Las órdenes de aprehensión con reversa en el caso Ayotizanapa. Espionaje contra los miembros de otros partidos y ¡también de Morena! Pero como no.

Eso es medianamente aceptable mientras no provoque disturbios mayores, como los vaivenes del dólar cuando se hacían declaraciones portentosas (Carpizo) y había atentados (varios), las tasas de interés variaban y se hacía confuso predecir las conductas de la economía. Hay que evitarlo.

MULTA. Parece una broma, pero se casaron tres hombres en Aguascalientes, sabemos que no es legal, que tal vez se trate de una broma, pero una vez realizada la primera, otros les podrían imitar. Sería bueno someterlo a escrutinio en las Cámaras de diputados y Senadores, así como asignarles un impuesto para que se les quiten las ganas de andar jugando al poliamor, ¿se imaginan los juicios de divorcio, la pensión alimenticia y la tutela de los niños?

CURVA PELIGROSA. En cuanto a la declaración de Moodys (calificador crediticio) en el sentido de pronosticar un ajuste cambiario para el fin de año o principios del 2023, es eso, un acerca de las variables macroeconómicas, modificable, es necesario que lo piensen las autoridades mexicanas, cuáles son la causas que hacen emitir tal opinión a esa empres calificadora para evitar la situación. Las consecuencias serían: aumento de la deuda externa y de todas las internas, incluyendo las de particulares. Por cierto, hay un endeudamiento adicional en el presupuesto de la Federación.

ROJO. Se eliminó el horario de verano, quedando dividido el país en esa materia: Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate. Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero. Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo. Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso. En el norte no se modifica.

ÁMBAR. El World Justice Project (WJP) creador de la herramienta más completa para medir la situación del Estado de Derecho en el mundo. Dice que la calificación de México es: Posición de México en la clasificación global: 113de 139 países. Posición en la clasificación regional: 27/32

El puntaje general de México en Estado de Derecho se redujo 2.9% en el Índice de este año. Con el lugar 113 de 139 países y jurisdicciones en el mundo, México cayó una posición en la clasificación global. El puntaje de México lo ubica en la posición 27 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe. Los temas que observan: Rendición de cuentas, leyes justas, Gobierno abierto, mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Su marco conceptual es: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justica civil, justicia penal.

USE FLASHER. ¿Corea del norte puede afectar la paz? Tiene un problema de comunicación o es muy amigo de Corea del sur, EUA, Rusia, China, Japón, y, dicen que podría lanzar un misil en estos días. Hay hambrunas en Norcorea, pero gastan en actividades nucleares. Ojalá y no lo hagan.

VERDE. Nace otro concepto, como el Cociente de Inteligencia. Ahora es de Inteligencia digital, que tal.

La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria> Escritor y filósofo francés.

Vivir en el futuro cansa. ¡Diviértase y sea feliz!