GPS FINANCIERO. Abre el lunes en 52,725 y cierra el viernes sobre 51,899, una baja no muy relevante, dados los altibajos que ha tenido en las semanas anteriores. Seguimos creyendo que irá para abajo. El cete de 28 días 4.88% El dólar sigue presionado y se compra con 20.50 (dependiendo institución y monto) El euro cotiza en 23.47 y el petróleo WTI 83.87 dls.

Los datos que a continuación anotamos son terriblemente contradictorios por lo que es difícil dar una opinión, lo más probable es que la Bolsa baje, el dólar se mantenga arriba de 20.00 y las tasas de los cetes terminen en 5.5% a 6%, pasemos a ver la información.

ROJO. De varios medios extraemos: en la carta enviada al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, congresistas estadounidenses señalan actos discriminatorios por parte de México que violan los principios básicos del T-MEC, afectan gravemente a los agricultores y productores de energía texanos, entre otros. Adicionalmente, diversos grupos de interés, como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Internacional Chamber of Commerce (ICC) México, han expresado su opinión sobre la propuesta. Entre sus preocupaciones se encuentra el incremento en costos y precios que ocasionaría la reforma, además de las repercusiones negativas que puede tener sobre inversiones extranjeras, mismas que podrían costar al país al menos US$44 mil millones. Hay que pensarlo, además está la afirmación de que no se indemnizará a los afectados, lo que de ser cierto ocasionará un alud de demandas.

ZONA DE NIEBLA. La costumbre de lanzar bombas de humo ha llegado a sus límites, pues no es posible cubrir con asombrosas declaraciones y ataques al tin marin, ejemplos: los señalamientos a la derechización de la UNAM (¿?) la extraña denuncia contra los científicos mexicanos porque hacen “turismo culto”, ahora se agrega al rumor de que se prepara una denuncia contra el rector de la UNAM -electo en noviembre de 2015 y reelecto en noviembre de 2019- que podría ser como la de Lozoya (se imagina uno con todo y cena en el restorán chino), lo que nos parece sería excesivo. Ojalá sea sólo un rumor. Porque no le vemos ni pies ni cabeza a la acusación que hace: que ha olvidado al pueblo, o sea, que no es de izquierda. Estudié en la UNAM, preparatoria y facultad y nunca tuve un profesor que hiciera proselitismo, había quien daba su punto de vista y ya. A algunos los veíamos como locos megalómanos, pero era parte de la universalidad del pensamiento que propugna la Universidad misma.

ZONA DE CURVAS. Lanzar bombas de humor sirve para intentar tapar las muertes: Un total de 2,963 homicidios fueron registrado en mayo pasado, lo que convierte al mes en el más violento en lo que va de 2021 y uno de los 10 más sangrientos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Señala Forbes. México ha registrado los 2 años más violentos de su historia en los primeros dos años del gobierno de López Obrador con 34,682 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020. El alza en gas y gasolina sigue incontenible: magna 22.00 y gas 13.30 estacionario, los Tanques 25.00 Por litro. Una inflación que sigue subiendo: 6% en el 2021. Contra 2018 que tuvo 4.83%, 2019 en 2.83%, 2020 sólo 3.15%, ahora 6% algo está pasando que se está saliendo fuera de control.

VEA SU MAPA. El FMI afirma que se tardará años en recuperarse del COVID, esto no quita que haya meses al alza del PIB y el empleo, pero en general se retrasará el crecimiento esperado, más aún en Latinoamérica, por eso las visiones optimistas deben ser más cautelosas, porque contrastarán con la recesión que se podría dar al tener una nueva ola de contagios del COVIC o sus mutaciones. Podría no haberlas, pero en algunos países las viven actualmente.

BAJE SU VELOCIDAD. Cuidado con las Criptomonedas, escuchamos hace poco que están promoviendo los derivados de las monedas digitales. Esto me recuerda cuando las carteras del mercado hipotecario en EUA estaban creciendo, parecían sin límite. Empezaron a inventar nuevos productos financieros, parecidos a los futuros, con las consecuencias que todos vimos. Que quede claro que los futuros son apuestas, si se da el resultado que proponemos, ganamos. Y si no, perdemos. Así le plantean la posibilidad de hacer negocios con Bitcoins, “haga usted una inversión (¿?) con lo que estaría dispuesto a perder”. -¡A perder!- Allá usted si está dispuesto a jugar volados.

CURVAS PELIGROSAS. CFE. La deuda total de la empresa aumentó en 72,803 mdp, equivalente a 20% durante 2020, debido a que la CFE refinanció deuda que vence en el segundo trimestre de 2021.

La Comisión Federal de Electricidad reportó una pérdida neta de 96,700 millones de pesos durante los primeros seis meses del año. Entendemos que es una empresa que ha vivido una serie de ilícitos que hay que detener. Pero no es la forma detenerlos sin haberlo discutido en las cámaras. Qué bueno que están pasando a esta fase: exponer las causas, explicar las medidas a toma y que diga cómo va a evitar las demandas si se aprobara.

<A diferencia de algunos políticos, puedo admitir un error> Nelson Mandela, primer presidente de raza negra elegido por sufragio universal en Sudáfrica.

