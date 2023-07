Señales Financieras: Hay desorden en lo político, en la Economía, no. Veamos…

GPS FINANCIERO. Abrió la semana el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV en 53,286 y cierra el viernes sobre 53,498. Nada que comentar, no hay movimientos de importancia. El superpeso va de 17.13 a 17.99 dependiendo día, hora y banco; a pesar de las consecuencias negativas para algunos exportadores y familias migrantes. La tasa de los cetes de 28 días anda en 11.02% sigue la expectativa de que suba o baje de acuerdo a la conducta de la FED. El Euro cotiza 18.68 y el petróleo WTI en 70.56

ÁMBAR. Parece que nada se mueve en exceso, sólo la política y los políticos siguen haciendo de las suyas. Lo curioso del caso es que los grillos de Morena atacan a los de su partido y los de la oposición se ven en un entorno que diseñó Walt Disney, muy lejos, pero tranquilos. Así se han dedicado a pintar bardas con el nombre de Claudia o de Monreal encima del de Marcelo, a señalar a Claudia de ser hija de extranjeros y a ella misma ser de Lituania; en tanto ella, aparece y desaparece su acta de nacimiento en la red, donde se ve que es nacional mexicana, creemos que es fuego amigo porque hay una envidia especial para la favorita del profesor y todavía no se conoce al candidato opositor. A Xóchitl Gálvez le dan una andanada de frases que considero racistas, porque es la más avanzada de los precandidatos de enfrente. Lea el CV de la ex senadora: era una persona de muy bajos recursos, se hizo empresaria, se introdujo a la política, se graduó en ingeniería en cómputo en la UNAM. Es muy meritoria su evolución profesional.

SEMÁFORO DESCOMPUESTO. El mensaje por 5 años de vida política como presidente de México, AMLO, hizo lo esperado, referirse a sus logros y cifras que contienen “otros datos”, porque los empiezan a señalar como engañosos, en muertos (por Covid y dolosos), seguridad, medicinas, salud, y sígale con la lista.

CURVAS PELIGROSAS. Algo llamativo fueron las palabras de la Secretaría de Gobernación que acompañó de alguna cita musical, muy al estilo de su jefe. En esencia fueron datos, cifras, anécdotas para alabar el desempeño, incluidos los relativos a la Economía, con lo que estamos de acuerdo, salvo con el superpeso. Que está dañando a los productores de maíz, de trigo, los mexicanos que reciben remesas y todos los dañados por esta excesiva apreciación cambiaria.

COMPRE ADITIVO. Ya lo hemos vivido, es una etapa en que los especuladores, pueden comprar dolaritos y sentarse a esperar el ajuste, cuando lo han hecho salen ganando un porcentaje que les retribuye la espera. Y el gobierno que entra le echa la culpa al que sale o a las condiciones económicas mundiales y demás. Ojalá y nos equivoquemos.

CRASH. Los mercadólogos que se especializan en cuestiones electorales dicen que el votante decide por cuestiones que tienen que ver con “emociones” no con la razón, por lo que hay que tener cuidado con los mensajes que atacan nuestro ego o sentimientos, no sea manipulable.

ZONA DE NIEBLA. Una cosa es cierta, el Nearshoring (o reubicación de empresas para abaratar costos) tenderá a elevar los salarios, ¿por qué? Porque el ingreso en EUA es cinco o más veces por puestos equivalentes. Al llegar una empresa extranjera pagará un poco más, quizá no las cinco o más veces que en su país cuesta ese determinado salario (8 a 15 dólares por una hora de trabajo. México 172 pesos por ocho horas). Y el mexicano aprenderá que ha sido injusto su salario toda la vida.

Esto hace difícil ver el panorama a futuro, el candidato Republicano, es de extrema derecha, además de lanzarse contra china, será contra México y los migrantes. Apoya el cierre de fronteras con nuestro país. El tema del fentanilo será atacado con fiereza, como ahora se ha señalado que entra por México.

ACCIDENTE. Agustin Cartstens, Gerente general del Banco de Pagos Internacionales y exsecretario de Hacienda, advierte contra la inflación que no está del todo controlada y existe en el mundo amenaza de recesión.

NIEBLA. El 14%de los maestros están trabajando sin título, esto es grave. Si, además, se toma en cuenta que no reprueban, sino que a todos se les pasa de grado. ¿Consultaría un médico, ingeniero, abogado, asesor en finanzas, que no aprobó su primaria, sino que se la llevó “de pechito”?

LLANTA PONCHADA. Cuauhtémoc Rivera, presidente ANPEC, que agrupa los pequeños comercios, ambulantaje sobre todo, dice que en los ciudadanos hay más racionalización del ingreso-gasto (compran medio kilo, no uno, 10 piezas, no doce, otras simplemente no las adquieren ) e informa algunas cifras: 25% de sus clientes han sufrido robo, asalto 23%, sólo 33% tienen terminal punto de venta, la mayor parte no tienen cuenta en un banco.

BITÁCORA. ¿Creemos que se verán afectas las macro variables económicas por el desmaremagnum electoral?: NO. Las cifras se irán laterales.

“Es casi tan emocionante como la guerra e igual de peligrosa; en la guerra morimos una vez; en la política, muchas veces”. Winston Churchill, primer ministro de Reino Unido (1940-1945).

