GPS FINANCIERO. Abrió la semana navideña en 49,530 y cierra sobre 49,630. Nada para nadie, no hay tendencia que comentar. El Cete de 28 días paga 10.33%. No se descarta que aumenten. El dólar tranquilo en 20.00 aunque hay quien lo vende hasta en 20.40 El euro cotiza 21.01 y el petróleo WTI en 74.92

Habíamos comentado que son semanas tranquilas, donde los recursos se invierten para vencer en los primeros días de enero, los dólares no son atractivos como método de inversión. Así que esperemos hasta el día quince de enero para ver de qué lado masca la iguana.

Aprovecharemos estos momentos de calma para ir haciendo un intento de resumen del movidisimo año, definitivamente, ningún observador se podría quejar de aburrimiento.

CURVAS PRONUNCIADAS. El capitolio pide al presidente Joe Biden que estudie el efecto que tendrá la reforma planteada en el plan B, ya sabe usted, son los cambios a la normatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) que será hasta febrero que vuelva a discutirse en la Cámara de Senadores. Ya que carece de facultades para convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Por lo que quedamos en una situación aproximada de “tercera oportunidad para touchdown” Expulsan al embajador de México en Perú, España en pausa.

NO SE DISTRAIGA. Se va a pedir un “pase turístico” (gratuito) a los autos visitantes de otros estados a Puebla, lo que es interpretado como una oportunidad de que agentes de tránsito “ingeniosos” aprovechen para hacer bisne. Da miedo que otras entidades hagan lo mismo y tengamos que pedir permiso para salir a pasear un fin de semana o hacer visitas de negocios. Es como pedir pasaporte y visa para los mexicanos ¡en México! Existe un concepto jurídico que es “ratio iuris” o sea la justificación, origen de una norma. No la vemos por ninguna parte.

ZONA DE NIEBLA. Hay un trato muy especial para las leyes, se ha hecho costumbre jalar tanto la liga de la normatividad que a veces se revienta. Así hemos tenido al ministro Zaldívar a punto de seguir en el puesto, tuvo la sana idea de no extender su mandato.

Se ejercitan los músculos de la fidelidad y propone la titular de la CNDH a una maestra de yoga de la risa para consejera del INE. Mejor es el Sr. Alejandro Bichir para embajador en Panamá, que sucede a Jesusa Rodríguez en la nominación. ¿No hay personal diplomático de carrera? Esto después de que el primer candidato tenía que responder a acusaciones sobre acoso sexual. Qué desperdicio de tiempo y esfuerzo. El primer intento de nombramiento fue en enero y la reciente propuesta diciembre (el puesto vacante).

ZONA DE BAJA VELOCIDAD. El respeto a los derechos humanos está en veremos, porque no hay una defensa por parte de la sra. Piedra, su titular, pero hace declaraciones que se interpretan como fidelidad al sistema. Educación y salud tienen bajísima calificación para el sexenio; no se comprende que haya pase automático para todos, no, no puedo entender. Y faltan medicinas que frecuentemente se reclaman por los indignados padres, por ejemplo, de cáncer infantil. En fin, estas son algunas de las carencias que todos esperamos ver subsanadas en los menos de dos años que quedan de mandato.

ESTRECHAMIENTO DEL CAMINO. Sobre la economía no hay mucho que decir, las variables principales están bajo control. Ya hubo periodos de “super peso” en sexenios anteriores, significaba que había una valuación conservadora, o sea, estaba por debajo de su valor real. Se esperaba el momento ideal para realizar un ajuste, recordemos los errores de diciembre (cuando Salinas le dijo a Zedillo: “para que quitaron los alfileres”) Fueron períodos en que no convenía vender al exterior y si tener reservas en monedas extranjeras. Eso hay que evitarlo.

ZONA DE DERRUMBES. La economía informal creció, ya que “en 2020 cayó por la pandemia; ya participó en 2021 con 24 de cada 100 pesos del PIB”, dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los resultados preliminares de la Medición de la Economía Informal, la informalidad aporta el 23.7% del PIB mexicano en 2021, un poco por encima del 23.1 de 2019, antes de la contingencia sanitaria por COVID. Recuerdo que Vicente Fox se puso contento cuando le informaron que había crecido el sector informal: le dijeron sí, en efecto creció, pero “ellos no tienen seguridad social y significa que no hay inversión pública o privada y que no se está ofreciendo empleo de calidad”.

VEA SU MAPA. En enero le va a proponer a Joe Biden, la integración de América Latina, lo que tiene algunos detalles para afinar, aunque seguro ya lo ha pensado: la soberanía, o sea estar lejos del control norteamericano, ¿quién mandaría en esta nueva Alianza por Latino América?, porque hay muchos que querrían ese apetecible puesto. La creación de un Banco Central, tener moneda única, ir integrando las economías que son absolutamente diferentes. Ya se vio en la Unión Europea como salieron rebotando Italia y Grecia por sus débiles economías, la separación del Reino Unido, en fin, para que le seguimos.

<Aprendí mucho de mis enemigos, gracias> Populum dixit.

¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!