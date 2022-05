GPS FINANCIERO. El Ïndice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la semana en 51,417 (tuvo 56,609 un mes antes) el viernes cierra en 49,541. Representa más de siete mil puntos abajo. Fue una época especulativa en que alguien ganó y alguien perdió. ¿Cuál es el nuevo piso que podría buscar? Quizá 45 mil. Suponemos que algún tiempo se mantendrá lateral.

El cete de 28 días paga 6.97% el dólar esta nervioso y anda en 20.50 hasta 21.20 el euro cotiza en 21.23 y el petróleo WTI en 110.27

Podría subir medio punto la tasa de los Cetes esta semana como reacción a la elevación que tuvo la FED. Los cetes podrán ubicarse en 8.5% a fin de año y si la guerra en Ucrania le llega a influir será de 10%. La tasa de la Federal Reserve de EUA sube medio punto, en una decisión que impresiona por lo agresiva, pero la intención es luchar contra la inflación que es de 8.5% Su proyección de inflación para 2022 es de 10% y 2.75% la de la Fed.

Los países con deudas denominadas en dólares tendrán que ajustar al alza sus costos directos, al subir sus tasas la FED, nosotros tendremos que hacerlo.

VEA SU MAPA. Vemos un maremágnum informativo que contiene señales encontradas, como iremos viendo a través de estas líneas. Hace una gira de trabajo el presidente AMLO por países de Centroamérica y el Caribe, donde ofrece a la monarquía parlamentaria que gobierna Belice ayuda a través de eliminación de aranceles y arranque de Sembrando Vida. Con el Salvador acuerda duplicar los programas Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el futuro. De lo que pacte en su viaje a Cuba no lo conocemos todavía.

ZONA DE NIEBLA. Cien mil acciones en materia de vivienda ofrece Claudia Sheinbaum a los habitantes de la ciudad de México, hay que ver qué son consideradas acciones, pues en otros sexenios se consideraba la pintura de una casa o regalar un tinaco como acción, porque eso no es vivienda en si.

Ahora vendrán seguramente viajes del Ejecutivo Federal para concertar más y mejores negocios con nuestro país. A Europa, Asia, Sudamérica.

Es extraña la forma que tiene la Sra. Sheinbaum para señalar a la empresa DNV, de cambiar a técnicos para el tercer dictamen de la L-12 del Metro, creo que había otras formas de conducir las negociaciones para invalidar su dictamen. “Mal hecho y con fines políticos” le llamó. En un tono agresivo y con denuestos, que no coincide con lo maravillosa que dijo era esa empresa experta en este tipo de eventos. Ellos podrían contestar, no nos imaginamos el tamaño de respuesta.

VERDE. La esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Muller, viajó hasta la Casa Blanca para entrevistarse con Joe Biden, en lo que se considera un excelente inicio de relaciones personales.

CURVAS PELIGROSAS. Hay un jaloneo interno en MORENA por la candidatura presidencial, porque los actualmente nominados son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adan Augusto López, Sanchez Noroña (autodestapado) y Ricardo Monreal a quien el Presidente ha olvidado mencionar. Empiezan las guerras de lodo unos contra otros. ¿Afectará esta situación las variables macroeconómicas? Esperemos que no.

CRACK. Muy interesante el libro que presenta en estos días Mark Esper, secretario de Defensa de Donald Trump, cuando era Presidente, en el señala que la preguntó <sobre la posibilidad de lanzar misiles a México, para “destruir los laboratorios de drogas”> y disparar a las piernas a los manifestantes en su país. Es terrible la revelación de estas propuestas o preguntas, porque le muestra como “un presidente que no controla sus emociones” Es muy peligroso un mandatario que no sabe o no puede contener ciertas frases que pueden tener consecuencias que nadie desea.

Esto nos debe prevenir contra la propaganda en una guerra, que como dice Giovanni Sartori en su libro “Homo videns” cada uno de los involucrados en un conflicto en una contienda, sea electoral o guerra, dice a voz en cuello: yo soy bueno, el otro es el malo, voy ganando, el otro hace trampas y yo tengo la única y limpia razón…” Cosas de la vida. Hay que estar prevenidos en todo momento contra estos triunfadores que no lo son. Como Rusia, por ejemplo.

ROJO. No habrá remanentes para entregar al Gobierno Federal dice Banxico. Esto porque hay una pérdida de P$743 millones, la cual se amortizará contra cuentas de capital.

El control de Precios (que bajo otro nombre) ha propuesto el Gobierno Federal tiene efectos sólo en el corto plazo, además de que algunos factores no fueron convocados, como los productores de Tortillas, sólo como ejemplo.

<Que nadie controle nuestro pasado> Francisco Martín Moreno, escritor de novelas históricas.

Sea feliz y siga cuidándose.