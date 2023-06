Señales Financieras: Juguemos a Nostradamus: ¿qué pasará con la Economía?

GPS FINANCIERO. Cerró el IPC 53,227 unidades y terminó el viernes sobre 54,510, muy escasa variación, hay que ver cómo se comporta las siguientes semanas. El dólar (o superpeso) 17.27 hasta 18.30; el Cete de 28 días anda en 11.32% El euro cotiza en 18.55 y el petróleo WTI en 70.28 Semana tranquila en que la política podría meter ruido en las variables financieras.

ÁMBAR. Las elecciones del Estado de México transcurren sin incidentes y sucede lo obvio, gana la maestra Delfina, con un margen bueno, pero no el exagerado que anunciaban varias encuestas. Es recomendable anotar las encuestadoras serias y confiables y no hacer caso de las empresas patito que venden su amor al mejor postor. Anuncia el presidente AMLO una cena con las “corcholatas” y algunos gobernadores: trasciende que el domingo hay una reunión del Consejo Morenista, para acordar que “decidirán” que se haga una sola pregunta, encuesta le llaman, a los ciudadanos sobre el candidato a la presidencia de la República en el 2024]; que el primer lugar gana la presidencia, el segundo la coordinación de Senadores, el tercero la de diputados, el cuarto y quinto una Secretaría de estado o algún puesto relevante. O sea, un reparto que es considerado premio de consolación. Probablemente es el deseo de que no haya desbandada, porque en esto de la política el premio mayor es la gran silla, y los que van a perder o pierden podrían hacer berrinche y salirse del partido, pero lo más peligroso es que saben, conocen mucha información que podría ser peligrosa y detonante de serios conflictos.

ROJO. Hice una encuesta con unos amigos acerca de los probables pre candidatos que parecen más viables: Claudia y Marcelo, al frente, les damos 35% a cada uno. En tercer lugar Adán Augusto 10%, cuarto Ricardo Monreal 10%, quinto Fernández Noroña 5%, hay otros más pequeños, que suman el 5% restante.

Los puntos fuertes que tiene cada contendiente son: Marcelo, el manejo de las relaciones internacionales y que ya fue jefe de gobierno del DF, debe manejar más idiomas. Su oratoria es más fina que sus contrapartes. Claudia tiene el respaldo de AMLO, por lo que dinero no le va a faltar, cosa que a Marcelo quién sabe.

Sus debilidades, cuando menos argumentales, la Línea 12 del metro y el metro en sí para Claudia y el colegio Rébsamen. La oratoria de Claudia es igual a la de AMLO, pero, esta debilidad se puede convertir en su punto fuerte, pues a AMLO le ha resultado buena.

Por parte de la oposición, la respuesta fue muy pesimista, parece que ya están derrotados y que participarán en las elecciones para agarrar algo, como las Cámaras de Diputados y Senadores y tratar de controlar durante su mandato al ganador del premio mayor. ¿Los mexicanos votantes están conformes? Claro que no. Ellos quieren participar en las elecciones con alguien de calidad irreprochable, porque los que ven son políticos a la vieja usanza. Desean algo novedoso, quizá un candidato ciudadano al que no dejan pasar los dinosaurios tricolores y azules, pero a esta persona que todavía no brota, le hará falta dinero para su campaña. Para que haya una verdadera contienda electoral y no una simple farsa. Como en las épocas del PRI cuando José López Portillo y Miguel de la Madrid no tuvieron candidato enfrente o hicieron algo irregular.

CRACK. Estas ideas sobre el futuro implican algún riesgo financiero para el país, creemos que no.

ÁMBAR. Los puntajes y posiciones de los países en el Índice de Estado de Derecho 2020

Es interesante la investigación del World Justice Project quienes hacen más de 130,000 encuestas a población general y 4,000 cuestionarios a expertos en justicia en 128 países y jurisdicciones. Da a conocer los resultados del Índice de Estado de Derecho y México tiene un ranking de 104 en el estudio de 2020 (una numeración pequeña muestra un mejor estado de derecho, Dinamarca es el número uno, el último es Camboya). Tiene cuatro temas centrales: Rendición de cuentas, Leyes justas, Gobierno abierto, Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Si le interesa puede usted encontrarlo en worldjusticeproject.org

VERDE. Jonathan Heath, dice que no habrá cambios en las tasas de los Cetes, cuando menos hasta noviembre, ni mayor, ni menor. Ojalá sea fundado el optimismo del vicepresidente de BANXICO.

LLANTA PONCHADA. El sonado caso de la ministra Esquivel parece que no tendrá su fin con la sentencia dada a conocer recientemente. “Se trata de una sentencia definitiva e inatacable”, afirma el abogado defensor; lo que es dudoso, porque toda sentencia es atacable en los plazos establecidos por la ley. Y no fue citada la UNAM a expresar lo que su derecho convenga. Al no ser parte del juicio, no le afecta en nada. Sólo a las partes, la ministra y el que era supuesto autor de la tesis. Pensamos que tendrá todavía más consecuencias legales el asunto.

VERDE. No hay nada por el momento que pudiera modificar la estabilidad cambiaria, de tasas o el índice bursátil.

< En política, unos salen a tirar… otros tiran a salir y otros salen a que se los tiren > El Filósofo de Güemez.

Por favor: sea feliz.