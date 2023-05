Señales Financieras: La economía aguanta los desfiguros de la política

GPS FINANCIERO. El índice bursátil estaba el lunes en 55,121, cierra el viernes sobre 54,937. Realmente es escasa la variación. El cete de 28 días paga 11.4% El super peso cotiza de 18.68 para abajo, el Euro 19.58 y el petróleo WTI en $71.34 US.

El tema de los cetes encuentra dos opiniones encontradas: hay quien considera que llegó a su tope y empezará a descender en 2024, salvo los optimistas que dicen que será antes. Y quien dice que todavía verá aumentos; sobre todo por la inflación norteamericana que quizá suba y la subyacente que fue de 7.75% durante abril -y muestra la tendencia-. Las previsiones oficiales no toman en cuenta la inflación en el bolsillo de los gastos cotidianos como comida corrida, pan blanco y de dulce, tortilla, huevo, transporte (incluidos quienes se mueven en línea 12, hasta el taxi que de vez en vez se usa), una torta, no digamos zapatos, ropa, rentas, hipotecas y créditos bancarios y un largo etcétera.

ROJO. No hay problema, las variables eje de la economía no se alteran. Hubo una kermesse en el congreso, porque se aprobaron muchas leyes sin ser leídas y discutidas, luego hay una toma y se van a una sede alterna para el fast track. No se movieron. Desaparecen varias instituciones públicas, el INSABI entre ellas, que se debía ocupar de la salud (y no lo hizo) pero, hubo 700 a 800 millones de fallecidos en la pandemia, dice Fransisco Moreno, médico especializado en COVID. La seguridad de miles de familias en muchos estados de la República, es precaria. Y no se ven afectadas las variables mencionadas.

VERDE. Terminó el Diplomado “Derecho para periodistas” que impartió el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, la más antigua institución que reúne a los juristas de México, dentro del mismo participaron algunos abogados, comunicadores y profesionales de otras especialidades que deseaban conocer la ley que los protege, desde la Constitución Política, el código civil, penal y otras materias de nuestras leyes, hasta los mecanismos como la Declaración Universal de la ONU en defensa de los Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de Latino América, así como otras instituciones mundiales y regionales, que tutelan los derechos relativos a la Libertad de Expresión. Es muy importante en esta época de constantes ataques a los medios informativos y sus representantes la difusión de los medios al alcance de todos para defender esta libertad. Se dijo al principio que es una labor de medicina preventiva la que estaban haciendo y vaya ¡la han cumplido muy bien! Felicidades a Arturo Pueblita, su presidente, Adriana y todos los profesores que lo impartieron.

ROJO. Antes de la 4T no había libertad informativa, eso es un hecho. Era difícil realizarla. Con el actual régimen se está regresando a la era del PRI y del PAN deseamos que esto se frene y haya verdadera democracia con libertad de expresión.

ÁMBAR. La inteligencia Artificial en la seguridad mundial: todos usamos el teléfono celular, eso nos está haciendo vulnerables, en cuanto a nuestros patrones de conducta, amenazas novedosas como: los tuits falsos viajan más rápido que los verdaderos. Ahora le recomendamos cautela porque en época electoral habrá información chatarra, lodo negro, inexacta con toda la mala intención o rotundamente falsa. Es muy efectiva porque usted la percibe, aunque después se dé cuenta que ha leído una nota falsa.

FLASHER. Hay una pérdida histórica de Banxico por 339,855 Millones de pesos, quizá impactado por el efecto de la apreciación del tipo de cambio en sus operaciones financieras. O sea, ¿a Banxico (al erario) le está costando el superpeso? Creemos que sí.

ROJO. El presidente AMLO advirtió que en 2025 habrá una posible crisis financiera, o en 2024 si las circunstancias mundiales lo presionan. Debemos tener en cuenta esto en las previsiones financieras a la hora de hacer nuestros pronósticos para los años futuros.

En 2025 se volverá a firmar el T-MEC, esto ya no corresponderá firmarlo al actual presidente AMLO. Por ellos quizá lo está viendo sin un especial énfasis en resolverlo favorablemente. El T-MEC ha sido bueno para México, puesto que no lo han cancelado o denunciado, por lo que el nearshoring hace necesario verlo con mayor cuidado. Y atender las demandas de EUA y Canadá.

CRASH. Los millenials ya no están en la mira, no atraen a los reclutadores. Los primeros ‘Millennials’ ya son mayores de 40 años. “Su ingenio, agilidad digital -y hasta su insolencia- deslumbró a unos reclutadores que ahora caen rendidos ante la ‘Generación Z’, menos numerosa, mejor preparada, más innovadora y con gran capacidad de adaptación”

Esto dice Expansión.

En 2025, la generación Z, será el 27% de la PEA, el 30% en 2030.La generación nacida entre 1993 y 2010 sucederá a los mllenials. Y sigue diciéndose en los estudios de mercado que no se casan, ni compran casa o departamento, auto, bienes que tienen una visión de largo plazo. Sino que aman los gadgets, las tablets, celulares, viajes, mascotas.

Todo lo anterior tendrá mucho que ver en el futuro de la economía mundial y de México, ¿o no?

<Legislan con la cabeza; votan con las patas> Rafael Cardona, periodista.

“Sea feliz”