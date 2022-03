GPS FINANCIERO. El lunes anterior abrió el lunes con 53,275 unidades y cierra el viernes en 53,300, aparentemente muy cercana la cifra, pero con vaivenes que llaman la atención. El Cete de 28 dias paga 6.31%, el dólar se compra con 21.00 ó 21.50 dependiendo institución y monto. El euro cotiza 22.88 y el petróleo WTI en 109.23. Se espera suban medio punto los Cetes durante marzo.

Sigue aguantando el Indice de Precios y Cotizaciones, contra lo que podía esperarse en otras épocas, que la declaración de un político ponía a temblar las variables financieras. El mercado cambiario ha estado nervioso y el petróleo reacciona a la guerra en Ucrania con elevación de precios a niveles exagerados.

AMBAR. La carta que dirige el gobierno Mexicano al Parlamento Europeo no afectó las variables macroeconómicas, quizá pudo ser más moderada la forma. No se gana nada con adjetivar a los parlamentarios mencionados. Pues no se usa en el lenguaje diplomático: que generalmente se esboza, más que se dicen las ideas precisas. Ojalá y no tenga mayores consecuencias y rápidamente se olvide en el maremágnum que tiene la UE en el conflicto Ucrania-Rusia. Por cierto, el lenguaje que se usa es muy mexicano, quizá Chilango, no me imagino cómo lo tradujeron.

ROJO. Mucho ojo con la guerra narrativa, la propaganda bélica de ambos lados: Ucrania y Rusia, que hacen ver como corderitos a los contendientes, siempre hay que pensar que nos está mintiendo, exagerando o mostrando otra cara. Una cosa es cierta, Rusia no ha resuelto un problema que debió costarles tan solo unos días y se esta extendiendo a semanas. En el camino muchos ciudadanos están sufriendo, personas mayores, mujeres y niños.

CRACK. El tema de los infaustos sucesos del Estadio de Futbol en Querétaro, no ha afectado la economía de la localidad, pero si puede afectar el negocio deportivo al prohibir un largo periodo la presencia del público. Como en el teatro se ha perdido la costumbre de acudir a los espectáculos tras más de dos años de pandemia, costará trabajo recuperar al público futbolero, me refiero a taquilleros, personas que cuidan los autos, venden golosinas, podría resultar complicado, todo por la golpiza que dieron unos fanáticos a otros. ¿Fueron pagados y con qué fin?

VERDE. Se firma un tratado de negocios con Corea del Sur, esto lo hace Claudia Sheinbaum que ya anda muy trabajadora con miras al 2024, es la economía No. 13 del mundo, hace diez años era más pequeña que México. Algo hizo bien, alcanza la clasificación de país desarrollado por la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Produce pantallas y equipos electrodomésticos, entre otros temas. Qué bien, si eso hace que nos lleguen más baratos sus productos.

ZONA DE NIEBLA. Acerca del día de la Mujer, hay varios puntos a observar: se siente mejor en los trabajos informales pues no tiene que pedir permisos para atender a sus hijos, el período prenatal y cuidados post parto no consulta a un jefe. La mujer ayuda más frecuentemente a atender ancianos y enfermos de la familia. Pero se le quitan estancias infantiles y otros apoyos a las damas. El trabajo sexual es eso: una ocupación y no se les apoya en nada (IMSS). Extrañamente.

ZONA DE CURVAS.La población más joven de México no ha vivido etapas inflacionarias, 35% según Agustín Carstens. Manuel Avila Camacho reportó inflación mayor a un 100% (tiempos de guerra) Con Luis Echeverría vivimos 126%. En tiempos de López Portillo fue de 16% y hasta el 29.84 por ciento. Sin embargo, para el final del mandato, para 1982, tuvo un gran incremento, y alcanzó un 98.85 por ciento. Cuando Miguel de la Madrid fue de 51% y hasta 159%. Carlos Salinas 141.99%. Ernesto Zedillo 225 % La inflación tuvo un retroceso con Vicente Fox 30 %, Felipe Calderón 28 %, al tercer año de AMLO (2019-2021) 13.87 % durante 2022 es de 7.28% Va casi igual respecto a Calderón, en su tercer año y meses de gobierno. El pronóstico para el 2022-2024 es de una alta inflación, por la guerra y la crisis que ya se tenía en México -reducción en la actividad interna-. Las generaciones nacidas desde el 2000 no han vivido una etapa inflacionaria y deben tomar consejo. Para empezar: no tome crédito a tasa variable.

VERDE. Como apoyo al bolsillo de los mexicanos se subsidia en parte la gasolina de su auto: “La Secretaría de Hacienda otorga estímulo fiscal a los combustibles, siempre y cuando el subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aplica a la gasolina y al diésel alcance el 100%, se anunciará cada semana”.

