GPS FINANCIERO. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de valores abre el lunes en 49,768 y cierra el viernes sobre 50,148 unidades. Casi sin cambio. El dólar se cotiza en 20.00 dependiendo de institución y monto. Los cetes de 282 días andan en 4.46% anuncian que vendrán otros incrementos en la segunda mitad del año. El euro se compra con 23.53 pesos y el petróleo WTI cotiza en 71.49

La lucha contra la inflación está fuerte, por más que la toma de una decisión sobre elevar o no la tasa base, sigue dividiendo a los directivos de Banxico. El dólar está nervioso y la Bolsa lanza señales de ajuste. ¿Será?

El tema de Cuba no tiene por qué causar disturbios en la Economía mexicana, ya que se muestran irreflexivos los fanáticos de una y otra postura, la realidad es que la Pandemia hizo que la isla dejara de percibir divisas por concepto de turismo, además, leemos que “Cuba registró un déficit en su Balanza comercial de 5.127,8 millones de euros 5.857 millones de dólares, un 9,11% de su PIB, inferior al registrado en 2019”, no hay remesas de Norteamérica, pues esta prohibidas desde la era de Trump. Deben pagar los alimentos comprados en efectivo, ya que no hay posibilidad de obtener préstamos. Rusia y China no están subsidiando como antes hicieron. Hay elementos de la economía cubana que ya no funcionan y hay que modernizarlos. Cayó su economía alrededor del 10% Se entiende que la gente esté inquieta y el gobierno poniendo cara de “yo los quiero mucho”, aunque la libertad de expresión sospechamos que está muy limitada.

El nuevo secretario de Hacienda tiene ante sí un reto de tamaño respetable, ya que Urzúa y Herrera (anteriores titulares de la SHCP) serán recordados por sus claro oscuros, lo que al paso del tiempo se irá viendo. Tiene que ejercer Ramírez de la O, nuevo secretario, influencia sobre el presidente AMLO, mantener su independencia, hacer que lideree el gabinete, modificar en lo posible la política fiscal (sin más impuestos, pues el presidente prometió no hacerlo) Las pensiones del IMSS crecen, pero sus derecho habientes disminuyeron durante 2020, apenas empieza a recuperarse el empleo. Y la pirámide poblacional sigue expandiéndose. ¿Es un keynesiano Ramírez de la O? ya que es egresado del doctorado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

La próxima semana podrá votar o no, para que usted diga si “se emprende el esclarecimiento legal de decisiones tomadas en el pasado por actores políticos a fin de garantizar justicia a las víctimas” y costara 528 millones de pesos, se instalarán 59 mil mesas de votación. Se debe cuidar que no haya urnas embarazadas u operación ratón loco.

Un tema que tiene sus aristas es: ¿se ha reducido el Cociente de Inteligencia o IQ de los Baby Bommers? (población nacida entre 1946 y 1964) porque a sus hijos les ha tocado vivir dentro de una burbuja informática, en que usan y conocen bien todo lo digital, pc´s, laptops celulares, ipads y demás. Hasta juegos que ahora se les dan a los recién nacidos y niños que no saben leer para que se diviertan, pero les enseña el criterio general del sistema binario.

Fue en esta época cuando se generalizó el uso de exámenes para medir el IQ. Ahora las generaciones que siguieron han decrecido en esos tests. Lo achacan a que se ha ido perdiendo concentración, capacidad de análisis, juicio crítico, número de palabras que maneja una persona, en fin, todo los que se medía. Por ser abogado del diablo, voy a hacer una sugerencia: añadir exámenes que exploren las habilidades que medían el IQ y otras nuevas que midan la capacidad para vivir en la nueva realidad digital, informática. Enseñar a las nuevas generaciones las virtudes que se obtienen de leer libros, disfrutar, entender, analizar, aprender a gozar del juicio crítico que se aplica después de leer textos completos y no sólo las dos líneas de encabezado, la riqueza de lenguaje es algo que se percibe en todo lugar y a todo nivel. En fin, es una idea.

Carl Sagan decía que "Hemos hecho un trabajo tan pésimo en lo que respecta a administrar nuestro planeta que deberíamos tener mucho cuidado antes de intentar administrar otros". Viene a cuento porque se anuncia un viaje el espacio exterior que costará 250 mil dólares por viajar hasta una semana en una de las naves de la empresa que se llama Virgin Galactic, de William Branson, dura ocho días la experiencia. Brad Pitt y Katy Perry ya lo hicieron, habría que preguntarles que tal, que sintieron, además de la ausencia de un cuarto de millón de dólares en el bolsillo.

<Una decisión correcta puede ser equivocada cuando se toma demasiado tarde>. Lee Iacocca, fue director de las automotrices Ford y Chrysler

Sea feliz y cuídese por favor.