Diario Judío México - GPS FINANCIERO. Abrió la semana del 4 al 7 febrero en 44,100 unidades; lo hace en 44,399 nada para nadie, poco relevante que comentar. El cete de 28 días paga 6.99% y el dólar se compra debajo de 19.00 (dependiendo de banco y monto) El hecho más relevante de la semana política internacional está en que liberan de toda responsabilidad a Donald Trump. Como es normal a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, así que ahora si va a tener los ojos más abiertos y el olfato a los problemas más agudizado. Esperemos que deje en paz a nuestro país, ya no tiene caso, el problema mayor ha sido resuelto y debe dedicarse a la campaña por la que será reelecto. Hay un alto porcentaje de probabilidades de que si logre otra victoria electoral. Más allá de que opinemos que todo está de cabeza en EUA.

VERDE. Recibió nuestro país 36,048 de Remesas de los México Norteamericanos, se debe aclarar siempre que no es un ingreso que nos debe enorgullecer, sino recordar que no hemos sido capaces de dar trabajo a los connacionales y por eso están allá. Y siguen tratando de pasar con las consecuencias que vemos a diario en la TV. Si bien las diferencias son dramáticas: 7.25 US DL. La hora (145 Pesos Mexicanos) aunque hay estados que pagan más. Contra 123. <Por dia> en México. Hay migración que es parte natural de los países, pero la que se da por la diferencia de salarios es la más difícil de manejar.

ROJO. Parece uno más de los distractores que diariamente nos da el Ejecutivo: cancelar los puentes que con motivo de los días festivos tenemos. Se cambió hace menos de 20 años y fue algo raro, porque tradicionalmente el 5 de febrero por ejemplo era celebrado ese día. Quiere regresar al pasado ¿neoliberal? O sólo es una ocurrencia, como la del avión presidencial, que acabara en rifa de efectivo el 16 de septiembre. Pero seguimos teniendo pendientes: el crecimiento de la Economía, la Seguridad, la deficiente forma de manejar la salud a través del INSABI y varios temas más.

ZONA DE CURVAS. El tema de los paros en la UNAM hace necesaria una reflexión, lo que piden es totalmente digno de ser tomado en cuenta. Se entra en sospechas de que algo extraño pasa, cuando se tienen que reunir encapuchados y encapuchadas a manejarse con una agresión light para apoderarse de las instalaciones. Dicen las autoridades que son grupos ya detectados de varios orígenes, pero no informan qué se va a hacer. ¿Están en espera de que haya un hecho de violencia mayor con resultados no predecibles? Esto es sin hablar del retraso en los estudios de todos los alumnos ¿a quién le conviene esto? Esa es una mano peluda. La Economía anda mal: ahora agregue esto.

ZONA DE NIEBLA. Banco de México dice que las tarjetas de crédito más baratas son: Santander 21%, Citibanamex 22%, American Express, 22%, HSBC 24%, Invex 25%, Inbursa 27%, ya las más caras: Globalcard 30%, Banorte 30%, Bancomer 31%, Famsa 34%, Bancoppel 54%. Saz, saz y recontra saz.