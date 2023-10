GPS FINANCIERO. El IPC de la BMV abrió el lunes anterior en 51,351. Y termina el viernes sobre 50,874. (Un mes antes estaba en 53,145) más de dos mil puntos abajo, ¿ya empieza a marcar tendencia? Los Cetes siguen firmes en 11.25% El dólar está nervioso y deambula de 17.43 a 18.30. El euro cotiza en 18.46 y el petróleo WTI en 92.9, sigue subiendo.

Llegó el momento de no pensar en la Bolsa hasta que no quede claro si sube o baja. Los dólares siguen baratos. Para que se muevan los cetes podrían pasar muchas semanas. El Cete es buen instrumento de inversión para los capitales extranjeros, ya que en EUA pagan de 5 a 5.25% y en México es casi el doble. Estos capitales (golondrinos les llaman) buscan rentabilidad, con países en que hay seguridad, estabilidad económica, política, social y financiera. Al menor aroma de que no hay esto, salen volando.

VERDE. Sobre las preocupaciones de los primos del norte, no hubo cierre del gobierno, o sea, hubo cierta aceptación del nuevo techo de endeudamiento, sin tomar en cuenta los apoyos para dar más apoyos a Ucrania. O sea, no habrá más dinero. Esto traerá paz a los mercados cambiarios locales. Toda especulación sobre la posible substitución de la moneda China para los créditos y manejos oficiales es pura especulación, no sucederá en el corto ni en el mediano plazo.

VEA SU MAPA. La inflación en la zona Euro es de 4.3%, la de EUA 3.7%, la de México 4.64% (la Inflación subyacente que marca tendencia es de 6.08% es la más reciente conocida) La economía del reino unido, el PIB, crece a 2%; la de EUA 1.6%; México 3.5%.

Las proyecciones de Banxico son que la inflación general de nuestro país cerrará 2023 en 4.7% y 2024 en 3.4%

ZONA DE NIEBLA. Así que los datos conocidos hasta hoy son favorables, la parte política, de seguridad, educación, empleo y otras son el freno para la buena imagen del partido en el poder. El presidente AMLO ha entrado en los últimos doce meses de su mandato, normalmente en cuanto se conoce al candidato al máximo puesto, se van a la cargada todos, los representantes del sector público o privado pensando en cómo quedar bien y caer mejor al siguiente presidente. Esto repercute en el poder que ejerce el que se va. Vamos a ver cómo le afecta y si hubiera algún cambio en su actitud o mensajes que manda a los diversos actores de la economía y la política.

ZONA DE CURVAS. La Dirección General de Minas, canceló nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio a la empresa china Ganfeng Lithium, esto es porque no tuvo el nivel mínimo de inversión que había acordado. Tal parece que había la intención de conseguir más inversionistas, pero tal cosa no sucedió.

Que el narco es el quinto empleador en nuestro país, entre 165 mil y 180 mil personas trabajan para ellos. Solo por debajo de Femsa (321,000); Walmart (231,000); Manpower (203,000) y América Móvil (181,000), Narco es un término muy específico, que no contempla otros delitos como el Crimen Organizado que comete extorsión y secuestro, si se le sumara esta cifra el resultado sería catastrófico.

La seguridad de los candidatos estará asegurada, según dice el presidente, pero hagamos cuentas. Dice Expansión que “Ese día también se elegirán más de 20,000 cargos de elección, entre ellos 128 senadores y 500 diputados federales; se renovarán nueve gubernaturas, así como integrantes de 31 congresos locales”. Si les pusieran uno o dos custodios (guaruras) por candidato. Serían 20 o 40 mil en total. Hay promesas que se hacen sólo por hacer. Lo que no deseamos ver, es que tengamos que lamentar algún atentado.

Durante el año pasado, por cada cien matrimonios ocurrieron 32,9 divorcios, una relación que aumentó en 14,3% entre 2013 y 2022. Contrajeron matrimonio 585 mil en 2012, para 2021: 453 mil (a pesar de que creció la población general) Esto tiene varias causas, la pandemia, por supuesto, pero también la desconfianza que tiene el joven (Generación X,Y,Z y demás) al matrimonio, la inestabilidad laboral, los bajos ingresos. Cinco millones de personas pertenecen a la comunidad LGTB y más, representan 5.1% de la población, estos pocos datos son reveladores para quienes hacen estudios de mercado y buscan reorientar sus productos o servicios.

CRASH. Rocio Nahle dice en su Currículum de Wikipedia que nació en Rio Grande Zacatecas, ¿puede ser gobernadora de Veracruz?

CAMBIO DE ACEITE. Los migrantes se están mostrando como lo que son: refugiados, porque en su país no se encuentran a gusto por razones políticas y deben salir cuanto antes, no entendemos de otra manera que hagan el sacrificio económico y humano, ya que mandan a menores de edad (sólos) a esa terrible aventura. Calculan en menos de 500 mil anuales (ha bajado) mexicanos, que se van. Todos los demás suman más de 2.4 millones de aspirantes. Son cifras alarmantes y crecientes.

Los conflictos del Estado de Chiapas, ¿tendrá que ver el conflicto con el aumento de precios de la tierra generado por el Tren Maya? Para todos es conocido que va a elevarse el costo de los predios que están directa y medianamente cerca de este plan gubernamental, ¿será?

VERDE. Se resolvió la huelga de guionistas en Hollywood, tiene que ver con la Inteligencia Artificial. Tendrán diferentes derechos los humanos y la I. A. Algo parecido a la cocreación. Los Videojuegos y Efectos Visuales tendrán que entrar a una discusión igual.

<Tus clientes más infelices son tu mayor fuente de aprendizaje> Bill Gates. Desarrollador de Software.

“Una feliz semana de alegría”